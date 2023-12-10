Заправка для греческого салата – это простой и универсальный продукт, который добавит изюминку в ваши угощения. Приготовить заправку можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Берите на заметку!

Классическая заправка для греческого салата

Классическая заправка для греческого салата – это простой и быстрый в исполнении продукт, который сделает ваше овощное угощение ярче и вкуснее. Приготовить такую заправку сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+0.15 л.

Масло оливковое ½ ст.

Сок лимонный ¼ ст.л.

Чеснок 1 зуб.

Соль ½ ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Орегано 1 ч.л.

Шаги 10 мин.

Классическая заправка для греческого салата готовится очень просто. Очищаем зубчик чеснока от шелухи. Продавливаем его через пресс в емкость, в которой будем готовить заправку. Если нет специального пресса, можно использовать терку или просто порубить ножом. Добавляем сюда соль в указанном количестве. Высыпаем черный молотый перец и сушеный измельченный орегано для аромата. Вливаем сюда оливковое масло – половину стакана. Следом вливаем лимонный сок и хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения всех компонентов. Классическая заправка для греческого салата готова! Поливайте вашу закуску и пробуйте.

Лимонная заправка для греческого салата

Лимонная заправка для греческого салата отличается ярким вкусом и приятной кислинкой. С таким продуктом ваш салат заиграет новыми красками. Для приготовления заправки обязательно берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 150 мл.

Ингредиенты:

Лимон – 0,5 шт.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Сахар – 1 щепотка.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем хорошенько лимон под водой и отрезаем его половинку.

Шаг 2. Выжимаем сок половинки лимона в стакан. Удаляем все косточки.

Шаг 3. В глубокую тарелку выливаем оливковое масло.

Шаг 4. Добавляем сахар и черный молотый перец.

Шаг 5. Вливаем лимонный сок и хорошенько все перемешиваем венчиком до растворения сахара.

Шаг 6. Переливайте готовую заправку в подходящую емкость и убирайте на хранение в холодильник.

Шаг 7. Лимонная заправка для греческого салата готова. Можно использовать!

Заправка с горчицей для греческого салата

Заправка с горчицей для греческого салата – это яркий по вкусу и несложный в исполнении продукт, который сделает ваше овощное угощение аппетитнее и интереснее. Приготовить такую заправку легко в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 150 мл.

Ингредиенты:

Масло растительное – 3 ст.л.

Горчица столовая – 1 ч.л.

Мед – 0,5 ч.л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Травы сушеные – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка для приготовления салатной заправки.

Шаг 2. В глубокую миску выливаем растительное масло и добавляем мед.

Шаг 3. Сюда же отправляем чайную ложку горчицы.

Шаг 4. Выливаем столовую ложку лимонного сока или сразу продавливаем из половинки свежего лимона.

Шаг 5. Добавляем соль, ароматные сушеные травы и черный молотый перец по вкусу.

Шаг 6. Вымешиваем заготовку до равномерного распределения всех ингредиентов.

Шаг 7. Заправка с горчицей для греческого салата готова. Используйте по назначению и оценивайте!

Заправка с йогуртом для греческого салата

Заправка с йогуртом для греческого салата выходит некалорийной и очень нежной по вкусу. Попробуйте оригинальный вариант соуса для популярного легкого салата. Для приготовления используйте быстрый и простой рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 180 мл.

Ингредиенты:

Йогурт натуральный – 150 гр.

Уксус яблочный – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты. Выбираем простой йогурт без добавок.

Шаг 2. Выливаем натуральный йогурт в глубокую миску, дополняем его солью и черным молотым перцем.

Шаг 3. Вливаем растительное масло и яблочный уксус. Хорошенько перемешиваем для полного соединения.

Шаг 4. Выкладываем измельченный свежий укроп, который заранее промываем под водой и обсушиваем.

Шаг 5. Хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения укропа.

Шаг 6. Полученную заправку переливайте в соусник или сразу же отправляйте в салат.

Шаг 7. Заправка с йогуртом для греческого салата готова. Берите на заметку!

Медовая заправка с горчицей

Медовая заправка с горчицей – это оригинальный и насыщенный по вкусу вариант, который никого не оставит равнодушным. С таким аппетитным соусом ваш салат станет ярче и аппетитнее. Обязательно попробуйте приготовить по нашему кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 180 мл.

Ингредиенты:

Масло растительное/оливковое – 8 ст.л.

Горчица столовая – 1 ч.л.

Мед – 1 ст.л.

Уксус бальзамический – 1 ст.л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. В глубокую миску выливаем растительное масло. Можно использовать оливковое или подсолнечное.

Шаг 3. Добавляем в масло мед. Лучше всего использовать жидкий мед. Если он густоват, то можно слегка растопить в микроволновке или на водяной бане.

Шаг 4. Сюда же отправляем столовую горчицу.

Шаг 5. Далее вливаем лимонный сок и бальзамический уксус.

Шаг 6. Добавляем соль и паприку. Тщательно все перемешиваем до однородности.

Шаг 7. Медовая заправка с горчицей готова. Заправляйте греческий салат!

Заправка для греческого салата с базиликом

Заправка для греческого салата с базиликом отличается ярким вкусом и аппетитным ароматом. С таким продуктом ваш салат заиграет новыми красками. Для приготовления заправки обязательно берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 100 мл.

Ингредиенты:

Масло оливковое – 50 мл.

Горчица столовая – 1 ч.л.

Базилик – 1 ветка.

Соль – 1 гр.

Перец черный молотый – 1 гр.

Мед – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В подходящую для вымешивания емкость кладем горчицу.

Шаг 2. Выливаем к ней оливковое масло.

Шаг 3. Начинаем массу перемешивать, солим и перчим ее.

Шаг 4. Еще раз все хорошенько перемешиваем и добавляем чайную ложку меда. Мед следует использовать жидкий. Если у вас густой, то предварительно растопите его в микроволновке или на водяной бане.

Шаг 5. Промываем и обсушиваем веточку базилика.

Шаг 6. Мелко рубим базилик ножом и отправляем его в заготовку. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 7. Заправка для греческого салата с базиликом готова. Заправляйте ею ваш салат и наслаждайтесь ярким ароматом!

Заправка с соевым соусом для греческого салата

Заправка с соевым соусом для греческого салата – это простой и быстрый в исполнении продукт, который сделает ваше овощное угощение ярче и вкуснее. Приготовить такую заправку сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 150 мл.

Ингредиенты:

Масло растительное – 50 мл.

Соус соевый – 2 ст.л.

Лимон – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Орехи грецкие очищенные – 1 горсть.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем зубчики чеснока и мелко рубим их ножом. Также можно использовать для этого терку или специальный пресс.

Шаг 3. Так же мелко рубим грецкие орехи. Для удобства можно использовать блендер или специальный измельчитель.

Шаг 4. Снимаем цедру с лимона при помощи мелкой терки. Выжимаем сок и удаляем из него косточки.

Шаг 5. Подготовили все ингредиенты и начинаем их перемешивать.

Шаг 6. Сперва соединяем жидкие продукты: растительное масло, соевый соус и лимонный сок. Дальше добавляем орехи, чеснок, цедру и черный молотый перец. Перемешиваем.

Шаг 7. Заправка с соевым соусом для греческого салата готова. Обязательно попробуйте!

Заправка для греческого салата с уксусом

Заправка для греческого салата с уксусом выйдет насыщенной по вкусу и придаст особую аппетитность вашему блюду. Для простого и быстрого приготовления заправки в домашних условиях, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 160 мл.

Ингредиенты:

Масло растительное/оливковое – 100 мл.

Уксус винный – 2 ст.л.

Горчица дижонская – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем в глубокую миску винный уксус красного цвета.

Шаг 2. Добавляем к нему дижонскую горчицу.

Шаг 3. Высыпаем по вкусу черный молотой перец.

Шаг 4. Дальше добавляем соль (также по вкусу).

Шаг 5. Выливаем растительное или оливковое масло. Лучше – оливковое.

Шаг 6. Хорошенько все перемешиваем венчиком до однородности.

Шаг 7. Заправка для греческого салата с уксусом готова. Заправляйте заготовкой ваш салат!

Заправка для греческого салата с чесноком

Заправка для греческого салата с чесноком – это простой и быстрый в исполнении продукт, который сделает ваше овощное угощение ярче и ароматнее. Приготовить такую заправку сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 160 мл.

Ингредиенты:

Масло оливковое – 100 мл.

Чеснок – 1 зубчик.

Сок лимонный – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Орегано сушеный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые компоненты для приготовления заправки.

Шаг 2. Очищаем зубчик чеснока и мелко рубим его ножом. Также вы можете натереть его на терке с мелкими зубчиками или продавить через специальный пресс. Выбирайте удобный для вас способ.

Шаг 3. Добавляем сюда соль, черный молотый перец и сушеный орегано.

Шаг 4. Выдавливаем лимонный сок в нужном количестве. Можно выдавить из половинки свежего лимона или взять готовый сок.

Шаг 5. Отправляем ранее порезанный чеснок.

Шаг 6. Присоединяем оливковое масло и хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения всех компонентов.

Шаг 7. Заправка для греческого салата с чесноком готова. Обязательно попробуйте!

Острая заправка для греческого салата

Острая заправка для греческого салата порадует любителей пикантных и ярких по вкусу угощений. Ваш салат с такой заправкой заиграет новыми красками. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 300 мл.

Ингредиенты:

Масло оливковое – 8 ст.л.

Уксус бальзамический – 7 ст.л.

Горчица русская – 2 ч.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Мед – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. В подходящую для вымешивания соуса баночку высыпаем соль и черный молотый перец.

Шаг 3. Мелко рубим очищенный зубчик чеснока. Также вы можете натереть его на мелкой терке или продавить через специальный пресс – как вам удобнее.

Шаг 4. Затем сюда отправляем мед, горчицу и измельченный чеснок. Перемешиваем.

Шаг 5. Вливаем оливковое масло и бальзамический уксус.

Шаг 6. Закрываем емкость с содержимым крышкой и хорошенько трясем для тщательного перемешивания.

Шаг 7. Острая заправка для греческого салата готова. Обязательно попробуйте!