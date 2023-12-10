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Заправка для греческого салата

На чтение: 9 минут
Заправка для греческого салата

Заправка для греческого салата – это простой и универсальный продукт, который добавит изюминку в ваши угощения. Приготовить заправку можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Берите на заметку!

Классическая заправка для греческого салата

Классическая заправка для греческого салата – это простой и быстрый в исполнении продукт, который сделает ваше овощное угощение ярче и вкуснее. Приготовить такую заправку сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Заправка для греческого салата

Ингредиенты –+0.15 л.

  • Масло оливковое ½ ст.
  • Сок лимонный ¼ ст.л.
  • Чеснок 1 зуб.
  • Соль ½ ч.л.
  • Перец чёрный молотый ½ ч.л.
  • Орегано 1 ч.л.

Шаги 10 мин.

  1. Заправка для греческого салата

    Классическая заправка для греческого салата готовится очень просто. Очищаем зубчик чеснока от шелухи.

  2. Заправка для греческого салата

    Продавливаем его через пресс в емкость, в которой будем готовить заправку. Если нет специального пресса, можно использовать терку или просто порубить ножом.

  3. Заправка для греческого салата

    Добавляем сюда соль в указанном количестве.

  4. Заправка для греческого салата

    Высыпаем черный молотый перец и сушеный измельченный орегано для аромата.

  5. Заправка для греческого салата

    Вливаем сюда оливковое масло – половину стакана.

  6. Заправка для греческого салата

    Следом вливаем лимонный сок и хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения всех компонентов.

  7. Заправка для греческого салата

    Классическая заправка для греческого салата готова! Поливайте вашу закуску и пробуйте.

Лимонная заправка для греческого салата

Лимонная заправка для греческого салата отличается ярким вкусом и приятной кислинкой. С таким продуктом ваш салат заиграет новыми красками. Для приготовления заправки обязательно берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 150 мл.

Ингредиенты:

  • Лимон – 0,5 шт.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Сахар – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем хорошенько лимон под водой и отрезаем его половинку.

Заправка для греческого салата

Шаг 2. Выжимаем сок половинки лимона в стакан. Удаляем все косточки.

Заправка для греческого салата

Шаг 3. В глубокую тарелку выливаем оливковое масло.

Заправка для греческого салата

Шаг 4. Добавляем сахар и черный молотый перец.

Заправка для греческого салата

Шаг 5. Вливаем лимонный сок и хорошенько все перемешиваем венчиком до растворения сахара.

Заправка для греческого салата

Шаг 6. Переливайте готовую заправку в подходящую емкость и убирайте на хранение в холодильник.

Заправка для греческого салата

Шаг 7. Лимонная заправка для греческого салата готова. Можно использовать!

Заправка для греческого салата

Заправка с горчицей для греческого салата

Заправка с горчицей для греческого салата – это яркий по вкусу и несложный в исполнении продукт, который сделает ваше овощное угощение аппетитнее и интереснее. Приготовить такую заправку легко в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 150 мл.

Ингредиенты:

  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Горчица столовая – 1 ч.л.
  • Мед – 0,5 ч.л.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Травы сушеные – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка для приготовления салатной заправки.

Заправка для греческого салата

Шаг 2. В глубокую миску выливаем растительное масло и добавляем мед.

Заправка для греческого салата

Шаг 3. Сюда же отправляем чайную ложку горчицы.

Заправка для греческого салата

Шаг 4. Выливаем столовую ложку лимонного сока или сразу продавливаем из половинки свежего лимона.

Заправка для греческого салата

Шаг 5. Добавляем соль, ароматные сушеные травы и черный молотый перец по вкусу.

Заправка для греческого салата

Шаг 6. Вымешиваем заготовку до равномерного распределения всех ингредиентов.

Заправка для греческого салата

Шаг 7. Заправка с горчицей для греческого салата готова. Используйте по назначению и оценивайте!

Заправка для греческого салата

Заправка с йогуртом для греческого салата

Заправка с йогуртом для греческого салата выходит некалорийной и очень нежной по вкусу. Попробуйте оригинальный вариант соуса для популярного легкого салата. Для приготовления используйте быстрый и простой рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 180 мл.

Ингредиенты:

  • Йогурт натуральный – 150 гр.
  • Уксус яблочный – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Укроп – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты. Выбираем простой йогурт без добавок.

Заправка для греческого салата

Шаг 2. Выливаем натуральный йогурт в глубокую миску, дополняем его солью и черным молотым перцем.

Заправка для греческого салата

Шаг 3. Вливаем растительное масло и яблочный уксус. Хорошенько перемешиваем для полного соединения.

Заправка для греческого салата

Шаг 4. Выкладываем измельченный свежий укроп, который заранее промываем под водой и обсушиваем.

Заправка для греческого салата

Шаг 5. Хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения укропа.

Заправка для греческого салата

Шаг 6. Полученную заправку переливайте в соусник или сразу же отправляйте в салат.

Заправка для греческого салата

Шаг 7. Заправка с йогуртом для греческого салата готова. Берите на заметку!

Заправка для греческого салата

Медовая заправка с горчицей

Медовая заправка с горчицей – это оригинальный и насыщенный по вкусу вариант, который никого не оставит равнодушным. С таким аппетитным соусом ваш салат станет ярче и аппетитнее. Обязательно попробуйте приготовить по нашему кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 180 мл.

Ингредиенты:

  • Масло растительное/оливковое – 8 ст.л.
  • Горчица столовая – 1 ч.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Уксус бальзамический – 1 ст.л.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Паприка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Заправка для греческого салата

Шаг 2. В глубокую миску выливаем растительное масло. Можно использовать оливковое или подсолнечное.

Заправка для греческого салата

Шаг 3. Добавляем в масло мед. Лучше всего использовать жидкий мед. Если он густоват, то можно слегка растопить в микроволновке или на водяной бане.

Заправка для греческого салата

Шаг 4. Сюда же отправляем столовую горчицу.

Заправка для греческого салата

Шаг 5. Далее вливаем лимонный сок и бальзамический уксус.

Заправка для греческого салата

Шаг 6. Добавляем соль и паприку. Тщательно все перемешиваем до однородности.

Заправка для греческого салата

Шаг 7. Медовая заправка с горчицей готова. Заправляйте греческий салат!

Заправка для греческого салата

Заправка для греческого салата с базиликом

Заправка для греческого салата с базиликом отличается ярким вкусом и аппетитным ароматом. С таким продуктом ваш салат заиграет новыми красками. Для приготовления заправки обязательно берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 100 мл.

Ингредиенты:

  • Масло оливковое – 50 мл.
  • Горчица столовая – 1 ч.л.
  • Базилик – 1 ветка.
  • Соль – 1 гр.
  • Перец черный молотый – 1 гр.
  • Мед – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В подходящую для вымешивания емкость кладем горчицу.

Заправка для греческого салата

Шаг 2. Выливаем к ней оливковое масло.

Заправка для греческого салата

Шаг 3. Начинаем массу перемешивать, солим и перчим ее.

Заправка для греческого салата

Шаг 4. Еще раз все хорошенько перемешиваем и добавляем чайную ложку меда. Мед следует использовать жидкий. Если у вас густой, то предварительно растопите его в микроволновке или на водяной бане.

Заправка для греческого салата

Шаг 5. Промываем и обсушиваем веточку базилика.

Заправка для греческого салата

Шаг 6. Мелко рубим базилик ножом и отправляем его в заготовку. Хорошенько все перемешиваем.

Заправка для греческого салата

Шаг 7. Заправка для греческого салата с базиликом готова. Заправляйте ею ваш салат и наслаждайтесь ярким ароматом!

Заправка для греческого салата

Заправка с соевым соусом для греческого салата

Заправка с соевым соусом для греческого салата – это простой и быстрый в исполнении продукт, который сделает ваше овощное угощение ярче и вкуснее. Приготовить такую заправку сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 150 мл.

Ингредиенты:

  • Масло растительное – 50 мл.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Орехи грецкие очищенные – 1 горсть.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Заправка для греческого салата

Шаг 2. Очищаем зубчики чеснока и мелко рубим их ножом. Также можно использовать для этого терку или специальный пресс.

Заправка для греческого салата

Шаг 3. Так же мелко рубим грецкие орехи. Для удобства можно использовать блендер или специальный измельчитель.

Заправка для греческого салата

Шаг 4. Снимаем цедру с лимона при помощи мелкой терки. Выжимаем сок и удаляем из него косточки.

Заправка для греческого салата

Шаг 5. Подготовили все ингредиенты и начинаем их перемешивать.

Заправка для греческого салата

Шаг 6. Сперва соединяем жидкие продукты: растительное масло, соевый соус и лимонный сок. Дальше добавляем орехи, чеснок, цедру и черный молотый перец. Перемешиваем.

Заправка для греческого салата

Шаг 7. Заправка с соевым соусом для греческого салата готова. Обязательно попробуйте!

Заправка для греческого салата

Заправка для греческого салата с уксусом

Заправка для греческого салата с уксусом выйдет насыщенной по вкусу и придаст особую аппетитность вашему блюду. Для простого и быстрого приготовления заправки в домашних условиях, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 160 мл.

Ингредиенты:

  • Масло растительное/оливковое – 100 мл.
  • Уксус винный – 2 ст.л.
  • Горчица дижонская – 2 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем в глубокую миску винный уксус красного цвета.

Заправка для греческого салата

Шаг 2. Добавляем к нему дижонскую горчицу.

Заправка для греческого салата

Шаг 3. Высыпаем по вкусу черный молотой перец.

Заправка для греческого салата

Шаг 4. Дальше добавляем соль (также по вкусу).

Заправка для греческого салата

Шаг 5. Выливаем растительное или оливковое масло. Лучше – оливковое.

Заправка для греческого салата

Шаг 6. Хорошенько все перемешиваем венчиком до однородности.

Заправка для греческого салата

Шаг 7. Заправка для греческого салата с уксусом готова. Заправляйте заготовкой ваш салат!

Заправка для греческого салата

Заправка для греческого салата с чесноком

Заправка для греческого салата с чесноком – это простой и быстрый в исполнении продукт, который сделает ваше овощное угощение ярче и ароматнее. Приготовить такую заправку сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 160 мл.

Ингредиенты:

  • Масло оливковое – 100 мл.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Сок лимонный – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Орегано сушеный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые компоненты для приготовления заправки.

Заправка для греческого салата

Шаг 2. Очищаем зубчик чеснока и мелко рубим его ножом. Также вы можете натереть его на терке с мелкими зубчиками или продавить через специальный пресс. Выбирайте удобный для вас способ.

Заправка для греческого салата

Шаг 3. Добавляем сюда соль, черный молотый перец и сушеный орегано.

Заправка для греческого салата

Шаг 4. Выдавливаем лимонный сок в нужном количестве. Можно выдавить из половинки свежего лимона или взять готовый сок.

Заправка для греческого салата

Шаг 5. Отправляем ранее порезанный чеснок.

Заправка для греческого салата

Шаг 6. Присоединяем оливковое масло и хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения всех компонентов.

Заправка для греческого салата

Шаг 7. Заправка для греческого салата с чесноком готова. Обязательно попробуйте!

Заправка для греческого салата

Острая заправка для греческого салата

Острая заправка для греческого салата порадует любителей пикантных и ярких по вкусу угощений. Ваш салат с такой заправкой заиграет новыми красками. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 300 мл.

Ингредиенты:

  • Масло оливковое – 8 ст.л.
  • Уксус бальзамический – 7 ст.л.
  • Горчица русская – 2 ч.л.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Заправка для греческого салата

Шаг 2. В подходящую для вымешивания соуса баночку высыпаем соль и черный молотый перец.

Заправка для греческого салата

Шаг 3. Мелко рубим очищенный зубчик чеснока. Также вы можете натереть его на мелкой терке или продавить через специальный пресс – как вам удобнее.

Заправка для греческого салата

Шаг 4. Затем сюда отправляем мед, горчицу и измельченный чеснок. Перемешиваем.

Заправка для греческого салата

Шаг 5. Вливаем оливковое масло и бальзамический уксус.

Заправка для греческого салата

Шаг 6. Закрываем емкость с содержимым крышкой и хорошенько трясем для тщательного перемешивания.

Заправка для греческого салата

Шаг 7. Острая заправка для греческого салата готова. Обязательно попробуйте!

Заправка для греческого салата

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