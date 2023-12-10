Портал про города-курорты | Perekop

Пирог за 30 минут: нежный и мягкий. Пеку пока закипает чайник

На чтение: 2 минуты
Пирог за 30 минут: нежный и мягкий. Пеку пока закипает чайник

Раньше важной частью любого чаепития были пироги. Данный вид выпечки подавался вместо кремовых десертов. Лишь с появлением пирожных пироги как вид десерта стали пропадать со столов знати. Однако, даже при столь неравной конкуренции пироги оставались знаковым блюдом на любом застолье.

Мясные пироги говорили о богатстве хозяев, капустные и картофельные готовились на постоянной основе для обеда и ужина. У сладких же пирогов была особая иерархия, их выпекали к чаю.

Бедные помещики и купцы предпочитали пирожным обычные сладкие пироги. Расскажем, как приготовить простой сладкий пирог быстро.

Ингредиенты для пирога:

  • мука — 230 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 100 г;
  • растительное масло — 100 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч.л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 150 г;
  • джем — 150 г.

Ингредиенты для посыпки:

  • масло сливочное — 50 г;
  • сахар — 3 ст.л.;
  • мука — 5 ст.л.

Приготовление пирога:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сахарный песок и ванильный сахар, вливаем молоко и растительное масло. Взбиваем компоненты до однородности и растворения песчинок.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Для крошки слегка растапливаем сливочное масло и соединяем с сахаром и мукой.

Перетираем смесь в крошку. Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выкладываем тесто.

Пирог за 30 минут: нежный и мягкий. Пеку пока закипает чайник

Покрываем верхушку теста джемом, а затем посыпаем сливочной крошкой.

Пирог за 30 минут: нежный и мягкий. Пеку пока закипает чайник

Выпекаем пирог при 180 градусах 25 минут.

Пирог за 30 минут: нежный и мягкий. Пеку пока закипает чайник

Получается пышный бисквитный пирог к чаю. Для него можно использовать любой джем по вкусу.

Что будем искать? Например,Человек