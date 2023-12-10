Описание приготовления:

Запеченное мясо — это отличный выбор тех, кто следит за своим питанием. Оно отлично подходит для бутербродов, так как гораздо вкуснее и полезнее магазинной колбасы. Но очень вкусно и в горячем виде.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Закуски

Состав / Ингредиенты:

Карбонад 1 Килограмм (свиной)

Соевый соус 50 Миллилитров

Горчица 1 Ст. ложка

Растительное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Вода 200 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

99 ккал

Калорийность

1 г

Белки

9 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Карбонат в мультиварке»

Перед началом приготовления подготовьте все необходимые ингредиенты. Кусок свиного карбонада можно взять и больше, главное, чтобы он поместился в мультиварку.

Для приготовления маринада влейте в чашу соевый соус и растительное масло. Добавьте горчицу.

По вкусу насыпьте соль и специи. Учитывайте, что соевый соус уже немного соленый. Все смешайте.

Мясо обмажьте получившимся маринадом со всех сторон. Оставьте мариноваться на несколько часов. Лучше всего оставить на ночь. За время маринования переверните мясо.

Для запекания включите мультиварку на режим "Жарка" и разогрейте чашу до горячего состояния. Обжарьте мясо со всех сторон. Снаружи мясо изменит цвет и все соки запечатаются внутри куска. Дождитесь, чтобы мясо стало слегка золотистого цвета.

Оставшийся маринад смешайте немного с водой и залейте им мясо. Переключите мультиварку на режим "Выпечка" на 1,5 часа и закройте крышку.

За время запекания мясо уменьшилось в размере. Из него выделился сок. Вытащите мясо из чаши, немного остудите.

Готовое мясо нарежьте на кусочки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!