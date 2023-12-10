Портал про города-курорты | Perekop

Карбонат в мультиварке

На чтение: 2 минуты
Карбонат в мультиварке

Описание приготовления:

Запеченное мясо — это отличный выбор тех, кто следит за своим питанием. Оно отлично подходит для бутербродов, так как гораздо вкуснее и полезнее магазинной колбасы. Но очень вкусно и в горячем виде.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Карбонад 1 Килограмм (свиной)
  • Соевый соус 50 Миллилитров
  • Горчица 1 Ст. ложка
  • Растительное масло 20 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу
  • Вода 200 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

99 ккал

Калорийность

1 г

Белки

9 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Карбонат в мультиварке»

Карбонат в мультиварке

Перед началом приготовления подготовьте все необходимые ингредиенты. Кусок свиного карбонада можно взять и больше, главное, чтобы он поместился в мультиварку.

Карбонат в мультиварке

Для приготовления маринада влейте в чашу соевый соус и растительное масло. Добавьте горчицу.

Карбонат в мультиварке

По вкусу насыпьте соль и специи. Учитывайте, что соевый соус уже немного соленый. Все смешайте.

Карбонат в мультиварке

Мясо обмажьте получившимся маринадом со всех сторон. Оставьте мариноваться на несколько часов. Лучше всего оставить на ночь. За время маринования переверните мясо.

Карбонат в мультиварке

Для запекания включите мультиварку на режим "Жарка" и разогрейте чашу до горячего состояния. Обжарьте мясо со всех сторон. Снаружи мясо изменит цвет и все соки запечатаются внутри куска. Дождитесь, чтобы мясо стало слегка золотистого цвета.

Карбонат в мультиварке

Оставшийся маринад смешайте немного с водой и залейте им мясо. Переключите мультиварку на режим "Выпечка" на 1,5 часа и закройте крышку.

Карбонат в мультиварке

За время запекания мясо уменьшилось в размере. Из него выделился сок. Вытащите мясо из чаши, немного остудите.

Карбонат в мультиварке

Готовое мясо нарежьте на кусочки и подавайте к столу.

Карбонат в мультиварке

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек