Этот вкус вернет вас в детство: как приготовить домашний гороховый суп

Пока мы в ожидании тепла и солнечных дней, самое время приготовить суп, который поможет согреться и подарит сытость. Только натуральные ингредиенты, а значит, подойдет и детям.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Гороховый суп с запахом копченостей – от одних этих слов уже течет слюнка. При правильном подходе и планировании готовить его совсем не долго.

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Гороховый суп из гороха

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 стакан желтого колотого горошка;

– 700 грамм копченых ребер;

– 2 литра бульона;

– 1 морковь;

– 500 грамм картофеля;

– 1 столовая ложка сушеного майорана;

– 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

Накануне горох высыпьте в кастрюлю, залейте холодной водой и оставьте на ночь. В кипящий бульон добавьте отцеженный замоченный горох и доведите до кипения. Добавьте ребра разделенные на 4 меньшие части. Уменьшите огонь и варите под крышкой 1 час. Добавьте очищенную и тонко нарезанную морковь и очищенный и нарезанный кубиками картофель. Варите около получаса до мягкости овощей (можно увеличить время, если хотите, чтобы картофель начал разваливаться. За 10 минут до конца добавьте майоран и половинку чеснока (целого). Со временем суп еще немного загустеет.

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