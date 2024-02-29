ГлавнаяРецептыЭтот вкус вернет вас в детство: как приготовить домашний гороховый суп Этот вкус вернет вас в детство: как приготовить домашний гороховый суп На чтение: 1 минута Пока мы в ожидании тепла и солнечных дней, самое время приготовить суп, который поможет согреться и подарит сытость. Только натуральные ингредиенты, а значит, подойдет и детям. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Гороховый суп с запахом копченостей – от одних этих слов уже течет слюнка. При правильном подходе и планировании готовить его совсем не долго. Интересно Утренние гастрономические приключения: какими тостами на завтрак смакуют в разных странах мира Гороховый суп из гороха Время: 1 час Порций: 6 Ингредиенты: – 1 стакан желтого колотого горошка; – 700 грамм копченых ребер; – 2 литра бульона; – 1 морковь; – 500 грамм картофеля; – 1 столовая ложка сушеного майорана; – 1 зубчик чеснока. Приготовление: Накануне горох высыпьте в кастрюлю, залейте холодной водой и оставьте на ночь. В кипящий бульон добавьте отцеженный замоченный горох и доведите до кипения. Добавьте ребра разделенные на 4 меньшие части. Уменьшите огонь и варите под крышкой 1 час. Добавьте очищенную и тонко нарезанную морковь и очищенный и нарезанный кубиками картофель. Варите около получаса до мягкости овощей (можно увеличить время, если хотите, чтобы картофель начал разваливаться. За 10 минут до конца добавьте майоран и половинку чеснока (целого). Со временем суп еще немного загустеет. Узнайте все детали: как правильно хранить морковь. Поделитесь с друзьями