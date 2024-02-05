Засолка сала – это простой и проверенный способ приготовления полезного и вкусного продукта, который необходим для рациона взрослых и детей. Несмотря на то, что продукт очень жирный, потребление его в небольших количествах положительно влияет на работу иммунной системы. Также сало содержит в себе огромное количество витаминов, которые полезны для здоровья кожи и костей. И если раньше вы не любили данный продукт, то прочитав нашу статью и попробовав один из вариантов, который вам понравится больше, вы, наверняка, измените свое мнение, потому как нет ничего вкуснее тонких ломтиков сала, в сочетании с наваристым борщом, зеленым луком или черным ржаным хлебом!

Как засолить сало с чесноком в домашних условиях

Как засолить сало с чесноком в домашних условиях? Для приготовления вкусной и аппетитной закуски можно использовать, как просто белое сало, так и продукт с прослойками мяса – вкусно будет и так, и так. Чеснок придаст пикантность и аромат, перед которым не устоит никто!

Ингредиенты –+4 порц.

Сало свиное 350 гр.

Соль 1.5 ст.л.

Чеснок 2 зуб.

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 1 д.

Как засолить сало с чесноком в домашних условиях? Выкладываем на стол продукты, перечисленные выше. В пиалу высыпаем молотый перец и соль – смешиваем. Снимаем шелуху с чеснока и выдавливаем зубцы в сухую смесь. Компоненты перемешиваем до однородности. Полученным составом активно натираем сало со всех сторон. Помещаем заготовку в контейнер из пластика, накрываем крышкой и убираем на полку холодильника. По истечении 24-48 часов нарезаем пластинами и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Как вкусно засолить сало в рассоле в банке

Как вкусно засолить сало в рассоле в банке? Для этого нехитрого процесса нам потребуются такие ароматные добавки, как семена кориандра, жгучий чеснок, лавровый лист и, конечно же, соль и сало. Но до дегустации придется подождать, как минимум неделю, но результат определенно стоит этого!

Время готовки – 1-2 недели.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 15-20.

Ингредиенты:

Сало – 1,5 кг.

Соль – 2 ст.л.

Вода – 1 л.

Лавровый лист – 2 шт.

Семена кориандра – 2 ч.л.

Чеснок – 2 головки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шмат сала соскабливаем ножом со всех сторон и разрезаем на пластины средней толщины.

Шаг 2. Зубчики чеснока «освобождаем» от шелухи, достаем из упаковки лавровый лист.

Шаг 3. На дно банки всыпаем столовую ложку соли.

Шаг 4. Наполняем емкость ½ частью от общего количества сала (куски помещаем вертикально), добавляем половину порции кориандра, чеснока и лавра.

Шаг 5. Теперь точно также повторяем второй слой ингредиентов.

Шаг 6. Заливаем содержимое банки теплой водой и встряхиваем, острием ножа отодвигаем ломтики от стенок, жидкость должна полностью покрывать компоненты. Закрываем крышкой и на 1-2 недели отправляем в холодильник.

Шаг 7. Засоленный продукт вынимаем из рассола и дегустируем либо замораживаем. Приятного аппетита!

Засолка сала сухим способом

Засолка салат сухим способом – это один из самых простых и удачных вариантов приготовления всеми любимого блюда, которое выигрышно смотрится на столе не только во время семейной трапезы, но и во время праздника, потому как большинство людей обожают такой домашний деликатес!

Время готовки – 3 суток.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Сало – 800 гр.

Соль – 5 ст.л.

Чеснок – 4 зуб.

Перец черный горошек – 7 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды тщательно промываем сало, насухо промакиваем бумажными полотенцами и разрезаем на небольшие сегменты. Посыпаем солью и хорошенько перемешиваем руками.

Шаг 2. Складываем часть ломтиков в банку подходящего размера.

Шаг 3. Чеснок очищаем и нарезаем зубцы слайсами.

Шаг 4. Каждый слой сала перекладываем чесночной нарезкой.

Шаг 5. Следом в емкость забрасываем лавр и горошины перца.

Шаг 6. Аналогичным образом заполняем всю емкость.

Шаг 7. Оставляем банку на рабочем столе на 24 часа.

Шаг 8. Спустя сутки переставляем банку в холодильную камеру.

Шаг 9. Через два дня достаем кусочки из банки и трапезничаем. Приятного аппетита!

Как засолить сало для горячего копчения

Как засолить сало для горячего копчения? Этот процесс достаточно важен, так как от самого посола напрямую зависит итоговый результат, который не так уж и сложно испортить. Поэтому, чтобы не допустить промаха, рекомендуем придерживаться точных граммовок, указанных ниже.

Время готовки – 4 суток 9 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Сало (брюшина) – 1 кг.

Соль – 100 гр.

Перец красный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам необходимы – это брюшина, она должна обязательно быть свежей, не размороженной.

Шаг 2. В емкости с высокими бортиками соединяем красный перец и соль.

Шаг 3. Берем пластиковый контейнер подходящего размера и разрезаем сало на куски. На дно посуды насыпаем часть посолочной смеси, брюшину натираем остатками сухого состава и складываем в емкость.

Шаг 4. Закрываем контейнер крышкой и ставим на полку холодильника, оставляем на 4 дня.

Шаг 5. Спустя указанное количество суток, кусочки промакиваем салфетками и даем полежать в проветриваемом помещении 10-15 минут. Затем перекладываем на решетку коптильни и приступаем к процессу.

Шаг 6. По окончании копчения, охлаждаем закуску в холодильнике еще 4-5 часов, и только затем подаем к столу. Приятного аппетита!

Засолка сала с прослойкой мяса

Засолка сала с прослойкой мяса – это нехитрый процесс, с которым справится даже неопытный кулинар. Ваша главная задача – это выбрать качественный и «слоеный» кусок свинины, желательно грудинку, так как она имеет особую мягкость. Перед подачей рекомендуется соскрести ножом верхний слой соли.

Время готовки – 8 суток.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Грудинка свиная – 700 гр.

Соль – 2-3 ст.л.

Чеснок – 0,5 головки.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса посола, промытую и обсушенную грудинку режем на куски, со сторонами в 5-6 сантиметров.

Шаг 2. Перемешиваем перец с солью и в полученном составе обваливаем каждый кусок.

Шаг 3. Чередуя свинину с лавровым листом, складываем ингредиенты в емкость для засолки и ставим в холодильник на неделю. Через 2-3 дня сливаем жидкость и просушиваем каждый сегмент салфетками.

Шаг 4. Спустя 7 суток, натираем сало чесноком и перекладываем в морозилку еще на 24 часа.

Шаг 5. Замороженную грудинку нарезаем тонкими пластинами и подаем к столу, на радость семье. Приятного аппетита!

Как посолить сало в луковой шелухе

Как посолить сало в луковой шелухе? При таком способе приготовления, называемым «горячим», продукт получается донельзя мягким и ароматным, а используя шелуху, сало также приобретает невероятно аппетитный оттенок, перед которым невозможно устоять, даже при соблюдении диеты!

Время готовки – 12 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Сало/грудинка – 400-500 гр.

Вода – 1 л.

Соль – 1 ст.

Лук репчатый (шелуха) – 7-10 шт.

Лавровый лист – 4 шт.

Чеснок – 6 зуб.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с приготовления рассола: в кастрюлю наливаем воду и высыпаем соль, доводим до кипения и добавляем шелуху от 7-10 головок лука – кипятим 5 минут. В раствор золотистого оттенка погружаем сало.

Шаг 2. Снова доводим до кипения и провариваем на умеренном пламени 10 минут. Выключаем нагрев и оставляем свинину в рассоле еще на 15 минут, затем перекладываем на тарелку и обсушиваем.

Шаг 3. Для посолочной смеси раздавливаем горошины перца, на мелкие кусочки разламываем листы лавра, мелко рубим чеснок – компоненты смешиваем.

Шаг 4. Делаем в мясе надрезы длинным ножом и активно натираем ароматной смесью.

Шаг 5. Убираем сало в морозильную камеру и оставляем там до востребования. Чем дольше сало будет лежать, тем насыщеннее у него будет вкус. Приятного аппетита!

Засолка сала в тузлуке в домашних условиях

Засолка сала в тузлуке в домашних условиях – это безумно вкусный и проверенный годами способ посола, который пользуется огромной популярностью. Но в этом и нет ничего удивительного, потому как из простых и доступных компонентов получается изысканная закуска!

Время готовки – 6-7 суток.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 20-25.

Ингредиенты:

Сало – 2 кг.

Чеснок – 5 зуб.

Лавровый лист – 5 шт.

Для тузлука:

Вода – 1 л.

Соль каменная – 1 ст.

Лавровый лист – 5 шт.

Перец черный горошек – 10-12 шт.

Чеснок – 5 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с варки тузлука и подготавливаем все необходимое.

Шаг 2. В кастрюлю отправляем очищенный чеснок, соль, лавровый лист и горошины перца – заливаем водой и доводим до кипения, провариваем полчаса и остужаем.

Шаг 3. Зачищенное и промытое сало разрезаем на сегменты.

Шаг 4. Заполняем свининой часть стеклянной емкости, перекладываем лавром и чесноком. Аналогичным образом заполняем всю посуду и заливаем остывшим тузлуком.

Шаг 5. Устанавливаем гнет и прикрываем крышкой, оставляем на сутки при комнатной температуре, а после убираем в холодильник на 5-6 суток.

Шаг 6. Затем обваливаем в любимых специях и подаем к столу. Храним сало небольшими кусочками в морозилке, обернув в пергаментную бумагу. Приятного аппетита!

Домашнее сало с нитритной солью

Домашнее сало с нитритной солью – это изысканное кушанье, которое запросто привнесет нечто новое в ваше привычное меню. Перед подачей следует подморозить ароматный продукт, а после нарезать тончайшими слайсами и предложить домочадцам, в сочетании с горячим борщом и чесноком – пальчики оближешь!

Время готовки – 5 суток.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10-15 мин.

Ингредиенты:

Сало с прослойкой – 1 кг.

Соль – 80 гр.

Соль нитритная – 15 гр.

Сахар-песок – 20 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Перец черный горошек – 1 ст.л.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Пажитник – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем кусок сала в прохладной воде, не оставляя без внимания шкурку.

Шаг 2. Удаляем кожу и разрезаем мякоть на полоски шириной около пяти сантиметров.

Шаг 3. Объединяем два вида соли и сахар, со всех сторон натираем кусочки.

Шаг 4. Измельчаем горошины перца в ступке, чеснок пропускаем через пресс – компоненты втираем в свинину.

Шаг 5. Посыпаем по вкусу пажитником и сладкой паприкой.

Шаг 6. Продолжаем втирание специй на протяжении нескольких минут.

Шаг 7. Оборачиваем полуфабрикаты в марлю и прямо на разделочной доске переносим на полку холодильника.

Шаг 8. Спустя четверо суток заменяем марлю пищевой пленкой.

Шаг 9. Допускается хранение продукта в течение одно года (в морозилке). Приятного аппетита!

Соленое сало с перцем и чесноком

Соленое сало с перцем и чесноком – это удивительное сочетание компонентов, которое подарит вам истинное гастрономическое удовлетворение и сытость. Имея такую закуску под рукой, вы никогда не останетесь голодным, потому как достаточно пару ломтиков свежего хлеба, чтобы вкусно потрапезничать!

Время готовки – 72 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Сало – 800-1000 гр.

Соль – 2,5-4 ст.л.

Перец красный молотый – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сало зачищаем ножом и не промываем, оставляя сухим. При необходимости вырезаем ребрышки.

Шаг 2. Разрезаем шматок на небольшие кусочки, со сторонами в 8-10 сантиметров.

Шаг 3. Обмакиваем нарезку в соли со всех сторон. На 1 кг сала–3-4 ст.л. соли.

Шаг 4. Помещаем сало в пакеты и укладываем в глубокую емкость, оставляем в холодильнике на трое суток. Спустя 24 часа сливаем жидкость.

Шаг 5. Просоленные кусочки тщательно ополаскиваем под струей воды.

Шаг 6. Хорошенько обсушиваем при помощи бумажных полотенец.

Шаг 7. Натираем свинину измельченным чесноком и красным перцем.

Шаг 8. Сразу же дегустируем либо убираем в морозильную камеру для хранения. Приятного аппетита!

Соленое сало через мясорубку с чесноком

Соленое сало через мясорубку с чесноком – это пряная и безумно аппетитная закуска, которая покоряет своим невероятным вкусом и ароматом. Процесс приготовления простой и быстрый, поэтому сразу же приступаем к приготовлению, чтобы скорее полакомиться этой вкуснотой!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Сало – 500 гр.

Чеснок – 3-4 зуб.

Соль – по вкусу.

Зелень – 30 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Срезав шкурку, дважды прокручиваем сало через мясорубку.

Шаг 2. Полученную массу приправляем черным перцем и солью.

Шаг 3. Добавляем зубцы чеснока, пропущенные через пресс.

Шаг 4. Всыпаем рубленую зелень и хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Оборачиваем массу в пищевую пленку и убираем в холодильник для пропитки и охлаждения.

Шаг 6. Подаем к столу в сочетании с луком и черным хлебом. Готовьте и получайте удовольствие!