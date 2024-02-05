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Засолка сала

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Засолка сала

Засолка сала – это простой и проверенный способ приготовления полезного и вкусного продукта, который необходим для рациона взрослых и детей. Несмотря на то, что продукт очень жирный, потребление его в небольших количествах положительно влияет на работу иммунной системы. Также сало содержит в себе огромное количество витаминов, которые полезны для здоровья кожи и костей. И если раньше вы не любили данный продукт, то прочитав нашу статью и попробовав один из вариантов, который вам понравится больше, вы, наверняка, измените свое мнение, потому как нет ничего вкуснее тонких ломтиков сала, в сочетании с наваристым борщом, зеленым луком или черным ржаным хлебом!

Как засолить сало с чесноком в домашних условиях

Как засолить сало с чесноком в домашних условиях? Для приготовления вкусной и аппетитной закуски можно использовать, как просто белое сало, так и продукт с прослойками мяса – вкусно будет и так, и так. Чеснок придаст пикантность и аромат, перед которым не устоит никто!

Засолка сала

Ингредиенты –+4 порц.

  • Сало свиное 350 гр.
  • Соль 1.5 ст.л.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 1 д.

  1. Засолка сала

    Как засолить сало с чесноком в домашних условиях? Выкладываем на стол продукты, перечисленные выше.

  2. Засолка сала

    В пиалу высыпаем молотый перец и соль – смешиваем.

  3. Засолка сала

    Снимаем шелуху с чеснока и выдавливаем зубцы в сухую смесь.

  4. Засолка сала

    Компоненты перемешиваем до однородности.

  5. Засолка сала

    Полученным составом активно натираем сало со всех сторон.

  6. Засолка сала

    Помещаем заготовку в контейнер из пластика, накрываем крышкой и убираем на полку холодильника.

  7. Засолка сала

    По истечении 24-48 часов нарезаем пластинами и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Как вкусно засолить сало в рассоле в банке

Как вкусно засолить сало в рассоле в банке? Для этого нехитрого процесса нам потребуются такие ароматные добавки, как семена кориандра, жгучий чеснок, лавровый лист и, конечно же, соль и сало. Но до дегустации придется подождать, как минимум неделю, но результат определенно стоит этого!

Время готовки – 1-2 недели.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 15-20.

Ингредиенты:

  • Сало – 1,5 кг.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Вода – 1 л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Семена кориандра – 2 ч.л.
  • Чеснок – 2 головки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шмат сала соскабливаем ножом со всех сторон и разрезаем на пластины средней толщины.

Засолка сала

Шаг 2. Зубчики чеснока «освобождаем» от шелухи, достаем из упаковки лавровый лист.

Засолка сала

Шаг 3. На дно банки всыпаем столовую ложку соли.

Засолка сала

Шаг 4. Наполняем емкость ½ частью от общего количества сала (куски помещаем вертикально), добавляем половину порции кориандра, чеснока и лавра.

Засолка сала

Шаг 5. Теперь точно также повторяем второй слой ингредиентов.

Засолка сала

Шаг 6. Заливаем содержимое банки теплой водой и встряхиваем, острием ножа отодвигаем ломтики от стенок, жидкость должна полностью покрывать компоненты. Закрываем крышкой и на 1-2 недели отправляем в холодильник.

Засолка сала

Шаг 7. Засоленный продукт вынимаем из рассола и дегустируем либо замораживаем. Приятного аппетита!

Засолка сала

Засолка сала сухим способом

Засолка салат сухим способом – это один из самых простых и удачных вариантов приготовления всеми любимого блюда, которое выигрышно смотрится на столе не только во время семейной трапезы, но и во время праздника, потому как большинство людей обожают такой домашний деликатес!

Время готовки – 3 суток.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Сало – 800 гр.
  • Соль – 5 ст.л.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Перец черный горошек – 7 шт.
  • Лавровый лист – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды тщательно промываем сало, насухо промакиваем бумажными полотенцами и разрезаем на небольшие сегменты. Посыпаем солью и хорошенько перемешиваем руками.

Засолка сала

Шаг 2. Складываем часть ломтиков в банку подходящего размера.

Засолка сала

Шаг 3. Чеснок очищаем и нарезаем зубцы слайсами.

Засолка сала

Шаг 4. Каждый слой сала перекладываем чесночной нарезкой.

Засолка сала

Шаг 5. Следом в емкость забрасываем лавр и горошины перца.

Засолка сала

Шаг 6. Аналогичным образом заполняем всю емкость.

Засолка сала

Шаг 7. Оставляем банку на рабочем столе на 24 часа.

Засолка сала

Шаг 8. Спустя сутки переставляем банку в холодильную камеру.

Засолка сала

Шаг 9. Через два дня достаем кусочки из банки и трапезничаем. Приятного аппетита!

Засолка сала

Как засолить сало для горячего копчения

Как засолить сало для горячего копчения? Этот процесс достаточно важен, так как от самого посола напрямую зависит итоговый результат, который не так уж и сложно испортить. Поэтому, чтобы не допустить промаха, рекомендуем придерживаться точных граммовок, указанных ниже.

Время готовки – 4 суток 9 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Сало (брюшина) – 1 кг.
  • Соль – 100 гр.
  • Перец красный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам необходимы – это брюшина, она должна обязательно быть свежей, не размороженной.

Засолка сала

Шаг 2. В емкости с высокими бортиками соединяем красный перец и соль.

Засолка сала

Шаг 3. Берем пластиковый контейнер подходящего размера и разрезаем сало на куски. На дно посуды насыпаем часть посолочной смеси, брюшину натираем остатками сухого состава и складываем в емкость.

Засолка сала

Шаг 4. Закрываем контейнер крышкой и ставим на полку холодильника, оставляем на 4 дня.

Засолка сала

Шаг 5. Спустя указанное количество суток, кусочки промакиваем салфетками и даем полежать в проветриваемом помещении 10-15 минут. Затем перекладываем на решетку коптильни и приступаем к процессу.

Засолка сала

Шаг 6. По окончании копчения, охлаждаем закуску в холодильнике еще 4-5 часов, и только затем подаем к столу. Приятного аппетита!

Засолка сала

Засолка сала с прослойкой мяса

Засолка сала с прослойкой мяса – это нехитрый процесс, с которым справится даже неопытный кулинар. Ваша главная задача – это выбрать качественный и «слоеный» кусок свинины, желательно грудинку, так как она имеет особую мягкость. Перед подачей рекомендуется соскрести ножом верхний слой соли.

Время готовки – 8 суток.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Грудинка свиная – 700 гр.
  • Соль – 2-3 ст.л.
  • Чеснок – 0,5 головки.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса посола, промытую и обсушенную грудинку режем на куски, со сторонами в 5-6 сантиметров.

Засолка сала

Шаг 2. Перемешиваем перец с солью и в полученном составе обваливаем каждый кусок.

Засолка сала

Шаг 3. Чередуя свинину с лавровым листом, складываем ингредиенты в емкость для засолки и ставим в холодильник на неделю. Через 2-3 дня сливаем жидкость и просушиваем каждый сегмент салфетками.

Засолка сала

Шаг 4. Спустя 7 суток, натираем сало чесноком и перекладываем в морозилку еще на 24 часа.

Засолка сала

Шаг 5. Замороженную грудинку нарезаем тонкими пластинами и подаем к столу, на радость семье. Приятного аппетита!

Засолка сала

Как посолить сало в луковой шелухе

Как посолить сало в луковой шелухе? При таком способе приготовления, называемым «горячим», продукт получается донельзя мягким и ароматным, а используя шелуху, сало также приобретает невероятно аппетитный оттенок, перед которым невозможно устоять, даже при соблюдении диеты!

Время готовки – 12 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Сало/грудинка – 400-500 гр.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – 1 ст.
  • Лук репчатый (шелуха) – 7-10 шт.
  • Лавровый лист – 4 шт.
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Перец душистый горошек – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с приготовления рассола: в кастрюлю наливаем воду и высыпаем соль, доводим до кипения и добавляем шелуху от 7-10 головок лука – кипятим 5 минут. В раствор золотистого оттенка погружаем сало.

Засолка сала

Шаг 2. Снова доводим до кипения и провариваем на умеренном пламени 10 минут. Выключаем нагрев и оставляем свинину в рассоле еще на 15 минут, затем перекладываем на тарелку и обсушиваем.

Засолка сала

Шаг 3. Для посолочной смеси раздавливаем горошины перца, на мелкие кусочки разламываем листы лавра, мелко рубим чеснок – компоненты смешиваем.

Засолка сала

Шаг 4. Делаем в мясе надрезы длинным ножом и активно натираем ароматной смесью.

Засолка сала

Шаг 5. Убираем сало в морозильную камеру и оставляем там до востребования. Чем дольше сало будет лежать, тем насыщеннее у него будет вкус. Приятного аппетита!

Засолка сала

Засолка сала в тузлуке в домашних условиях

Засолка сала в тузлуке в домашних условиях – это безумно вкусный и проверенный годами способ посола, который пользуется огромной популярностью. Но в этом и нет ничего удивительного, потому как из простых и доступных компонентов получается изысканная закуска!

Время готовки – 6-7 суток.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 20-25.

Ингредиенты:

  • Сало – 2 кг.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Лавровый лист – 5 шт.

Для тузлука:

  • Вода – 1 л.
  • Соль каменная – 1 ст.
  • Лавровый лист – 5 шт.
  • Перец черный горошек – 10-12 шт.
  • Чеснок – 5 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с варки тузлука и подготавливаем все необходимое.

Засолка сала

Шаг 2. В кастрюлю отправляем очищенный чеснок, соль, лавровый лист и горошины перца – заливаем водой и доводим до кипения, провариваем полчаса и остужаем.

Засолка сала

Шаг 3. Зачищенное и промытое сало разрезаем на сегменты.

Засолка сала

Шаг 4. Заполняем свининой часть стеклянной емкости, перекладываем лавром и чесноком. Аналогичным образом заполняем всю посуду и заливаем остывшим тузлуком.

Засолка сала

Шаг 5. Устанавливаем гнет и прикрываем крышкой, оставляем на сутки при комнатной температуре, а после убираем в холодильник на 5-6 суток.

Засолка сала

Шаг 6. Затем обваливаем в любимых специях и подаем к столу. Храним сало небольшими кусочками в морозилке, обернув в пергаментную бумагу. Приятного аппетита!

Засолка сала

Домашнее сало с нитритной солью

Домашнее сало с нитритной солью – это изысканное кушанье, которое запросто привнесет нечто новое в ваше привычное меню. Перед подачей следует подморозить ароматный продукт, а после нарезать тончайшими слайсами и предложить домочадцам, в сочетании с горячим борщом и чесноком – пальчики оближешь!

Время готовки – 5 суток.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10-15 мин.

Ингредиенты:

  • Сало с прослойкой – 1 кг.
  • Соль – 80 гр.
  • Соль нитритная – 15 гр.
  • Сахар-песок – 20 гр.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Перец черный горошек – 1 ст.л.
  • Паприка сладкая молотая – по вкусу.
  • Пажитник – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем кусок сала в прохладной воде, не оставляя без внимания шкурку.

Засолка сала

Шаг 2. Удаляем кожу и разрезаем мякоть на полоски шириной около пяти сантиметров.

Засолка сала

Шаг 3. Объединяем два вида соли и сахар, со всех сторон натираем кусочки.

Засолка сала

Шаг 4. Измельчаем горошины перца в ступке, чеснок пропускаем через пресс – компоненты втираем в свинину.

Засолка сала

Шаг 5. Посыпаем по вкусу пажитником и сладкой паприкой.

Засолка сала

Шаг 6. Продолжаем втирание специй на протяжении нескольких минут.

Засолка сала

Шаг 7. Оборачиваем полуфабрикаты в марлю и прямо на разделочной доске переносим на полку холодильника.

Засолка сала

Шаг 8. Спустя четверо суток заменяем марлю пищевой пленкой.

Засолка сала

Шаг 9. Допускается хранение продукта в течение одно года (в морозилке). Приятного аппетита!

Засолка сала

Соленое сало с перцем и чесноком

Соленое сало с перцем и чесноком – это удивительное сочетание компонентов, которое подарит вам истинное гастрономическое удовлетворение и сытость. Имея такую закуску под рукой, вы никогда не останетесь голодным, потому как достаточно пару ломтиков свежего хлеба, чтобы вкусно потрапезничать!

Время готовки – 72 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Сало – 800-1000 гр.
  • Соль – 2,5-4 ст.л.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сало зачищаем ножом и не промываем, оставляя сухим. При необходимости вырезаем ребрышки.

Засолка сала

Шаг 2. Разрезаем шматок на небольшие кусочки, со сторонами в 8-10 сантиметров.

Засолка сала

Шаг 3. Обмакиваем нарезку в соли со всех сторон. На 1 кг сала–3-4 ст.л. соли.

Засолка сала

Шаг 4. Помещаем сало в пакеты и укладываем в глубокую емкость, оставляем в холодильнике на трое суток. Спустя 24 часа сливаем жидкость.

Засолка сала

Шаг 5. Просоленные кусочки тщательно ополаскиваем под струей воды.

Засолка сала

Шаг 6. Хорошенько обсушиваем при помощи бумажных полотенец.

Засолка сала

Шаг 7. Натираем свинину измельченным чесноком и красным перцем.

Засолка сала

Шаг 8. Сразу же дегустируем либо убираем в морозильную камеру для хранения. Приятного аппетита!

Засолка сала

Соленое сало через мясорубку с чесноком

Соленое сало через мясорубку с чесноком – это пряная и безумно аппетитная закуска, которая покоряет своим невероятным вкусом и ароматом. Процесс приготовления простой и быстрый, поэтому сразу же приступаем к приготовлению, чтобы скорее полакомиться этой вкуснотой!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Сало – 500 гр.
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – 30 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Срезав шкурку, дважды прокручиваем сало через мясорубку.

Засолка сала

Шаг 2. Полученную массу приправляем черным перцем и солью.

Засолка сала

Шаг 3. Добавляем зубцы чеснока, пропущенные через пресс.

Засолка сала

Шаг 4. Всыпаем рубленую зелень и хорошенько перемешиваем.

Засолка сала

Шаг 5. Оборачиваем массу в пищевую пленку и убираем в холодильник для пропитки и охлаждения.

Засолка сала

Шаг 6. Подаем к столу в сочетании с луком и черным хлебом. Готовьте и получайте удовольствие!

Засолка сала

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