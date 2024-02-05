Беляши, как пух. Сама продавщица поделилась этим рецептом: теперь готовлю только так

Одним из самых узнаваемых пирожков на территории СССР был беляш. Это татарский пирожок с мясом, который отличался от обычного способом приготовления.

Во-первых, беляши готовятся в основном с отверстием посередине наверху. Оно нужно для сохранения сочности начинки внутри. Однако, встречаются беляши и без отверстия.

Во-вторых, беляши почти всегда обжаривают в масле. Такой способ готовить выпечку обусловлен образом жизни татар.

Сейчас беляши стали готовить и на свинине. Хотя ранее этот пирожок готовился лишь на баранине и говядине.

Расскажем способ готовки беляшей.

Ингредиенты теста для беляшей:

молоко теплое — 300 мл;

вода теплая — 300 мл;

соль — ч.л.;

сахар — ст.л.;

дрожжи — 14 г;

мука — 850 г;

растительное масло — 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

фарш — 700 г;

лук — 2 шт.;

соль — ч.л.;

перец черный — ½ ч.л.

Приготовление беляшей:

В миску с теплой водой добавляем молоко, соль и сахар, дрожжи и перемешиваем до растворения песчинок. Высыпаем в дрожжевую жидкость муку и замешиваем мягкое и эластичное тесто.

Смазываем тесто растительным маслом и продолжаем вымешивать. Запечатываем пищевой пленкой тесто и оставляем на полчаса.

Пропускаем через мясорубку лук и смешиваем с фаршем. Высыпаем в смесь соль и перец, перемешиваем.

Обминаем тесто и делим на 20 равных колобков. Руками формируем лепешки из колобков, выкладываем в центр каждой начинку.

Запечатываем начинку внутри будто в мешочке.

Кладем беляши швом вниз и слегка придавливаем. Обжариваем пирожки в сковороде при большом количестве масла на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Получаются сочные и мягкие беляши.

К фаршу также рекомендуется добавить любимые специи.