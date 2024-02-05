Беляши, как пух. Сама продавщица поделилась этим рецептом: теперь готовлю только так

Одним из самых узнаваемых пирожков на территории СССР был беляш. Это татарский пирожок с мясом, который отличался от обычного способом приготовления.
Во-первых, беляши готовятся в основном с отверстием посередине наверху. Оно нужно для сохранения сочности начинки внутри. Однако, встречаются беляши и без отверстия.
Во-вторых, беляши почти всегда обжаривают в масле. Такой способ готовить выпечку обусловлен образом жизни татар.
Сейчас беляши стали готовить и на свинине. Хотя ранее этот пирожок готовился лишь на баранине и говядине.
Расскажем способ готовки беляшей.
Ингредиенты теста для беляшей:
- молоко теплое — 300 мл;
- вода теплая — 300 мл;
- соль — ч.л.;
- сахар — ст.л.;
- дрожжи — 14 г;
- мука — 850 г;
- растительное масло — 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- фарш — 700 г;
- лук — 2 шт.;
- соль — ч.л.;
- перец черный — ½ ч.л.
Приготовление беляшей:
В миску с теплой водой добавляем молоко, соль и сахар, дрожжи и перемешиваем до растворения песчинок. Высыпаем в дрожжевую жидкость муку и замешиваем мягкое и эластичное тесто.
Смазываем тесто растительным маслом и продолжаем вымешивать. Запечатываем пищевой пленкой тесто и оставляем на полчаса.
Пропускаем через мясорубку лук и смешиваем с фаршем. Высыпаем в смесь соль и перец, перемешиваем.
Обминаем тесто и делим на 20 равных колобков. Руками формируем лепешки из колобков, выкладываем в центр каждой начинку.
Запечатываем начинку внутри будто в мешочке.
Кладем беляши швом вниз и слегка придавливаем. Обжариваем пирожки в сковороде при большом количестве масла на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Получаются сочные и мягкие беляши.
К фаршу также рекомендуется добавить любимые специи.