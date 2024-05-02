Домашние кукурузные палочки

Кукурузные палочки можно купить в любом магазине, но попробуйте приготовить их дома! Так вы весело проведете время на кухне с детьми и получите хрустяшки без вкусовых добавок и консервантов. А еще ознакомитесь с процессом изготовления популярного продукта.

Каждый раз, когда я готовлю кукурузные палочки дома, я наслаждаюсь ароматом свежей выпечки, который наполняет мою кухню. Эти воздушные и хрустящие снеки — настоящее удовольствие для всей семьи. Сегодня я поделюсь с вами моим любимым проверенным рецептом, чтобы и вы смогли порадовать своих домашних.

Процесс приготовления совсем несложный. Из предложенного количества продуктов у вас получится примерно четыре порции палочек. И, кстати, рецепт постный, без использования сливочного масла и яиц.

Кукурузные палочки: пошаговый рецепт

Ингредиенты

Кукурузная мука100 г Пшеничная мука100 г Подсолнечное масло60 мл Разрыхлитель5 г Соль1 щеп. Вода120 мл

Приготовление

В большой миске смешайте кукурузную муку, пшеничную муку, разрыхлитель и соль.Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте, пока смесь не станет похожей на крошку. Постепенно добавляйте воду и продолжайте замешивать тесто до образования мягкого и упругого шара.Разделите тесто на несколько равных частей и скатайте их в виде палочек.Выложите палочки на противень, предварительно покрытый пергаментом, и немного смажьте их растительным маслом.Посыпьте поверхность палочек кукурузной мукой. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке около 15-20 минут или пока палочки не станут золотистыми.Дайте палочкам немного остыть перед подачей.

Готовые остывшие палочки можно присыпать солью со специями или обвалять в сахарной пудре, в зависимости от того, к чему вы их желаете подать. Они отлично улетают как с кофе, так и с холодными напитками. Берите на заметку!