Портал про города-курорты | Perekop

Заварное тесто для пельменей

На чтение: 6 минут
Заварное тесто для пельменей

Заварное тесто для пельменей — основа для приготовления вкусного домашнего блюда.  Пельмени – это традиционное блюдо русской кухни, которое обожают все: от мала до велика, что и неудивительно, ведь сочетание тонкого заварного теста с сочной мясной начинкой – это не только очень сытно, но и невероятно вкусно. И стоит вам лишь раз попробовать приготовить пельмешки своими руками, вы навсегда откажетесь от покупной альтернативы, потому как вкусовые характеристики уж очень разнятся. В процессе готовки вам помогут 6 пошаговых рецептов теста на кипятке, из которых каждый сможет выбрать понравившийся вариант и порадовать себя и всю свою семью домашними пельменями.

Тесто для пельменей на кипятке с яйцом и растительным маслом

Приготовить тесто просто, однако этого недостаточно, ведь необходимо, чтобы пшеничная основа отлично переносила заморозку, не рвалась и не портила эстетическую картинку блюда. Для того чтобы тесто соответствовало всем вышеперечисленным критериям, следуем шагам подробного рецепта и удивляем своих близких домашними пельменями.

Заварное тесто для пельменей

Ингредиенты –+10 порц.

  • Мука 500 гр.
  • Вода 230 мл.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Соль 1 ч.л.

Шаги 105 мин.

  1. Заварное тесто для пельменей

    Как приготовить заварное тесто для пельменей в домашних условиях? Для своего же удобства выкладываем все ингредиенты на рабочую поверхность.

  2. Заварное тесто для пельменей

    450 грамм муки (50 грамм оставляем для присыпки) просеиваем через мелкое сито в глубокую емкость.

  3. Заварное тесто для пельменей

    По центру мучной горки формируем ямку и вливаем масло.

  4. Заварное тесто для пельменей

    Следом добавляем стакан кипятка и соль – начинаем мешать.

  5. Заварное тесто для пельменей

    Даем массе слегка остыть и вбиваем яйцо.

  6. Заварное тесто для пельменей

    Вымешиваем мягкое и эластичное тесто, даем полчаса времени «отдохнуть» и снова разминаем, как бы перекатывая туда-сюда по столу, припорошенному мукой.

  7. Заварное тесто для пельменей

    Прикрываем заготовку хлопковым полотенцем либо пищевой пленкой и убираем в теплое место для расстойки на один час. По истечении времени приступаем к формовке пельменей. Приятного аппетита!

Заварное тесто на кипятке без яиц

Казалось бы, что может быть сложного в процессе приготовления пельменей? Однако, чтобы готовое кушанье имело аккуратный внешний вид и тонкую пшеничную «оболочку», которая не разорвется при варке, готовим заварное тесто с добавлением кипятка без единого куриного яйца.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В большую емкость просеиваем муку и смешиваем со щепоткой соли.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 2. В отдельной посуде быстро перемешиваем крутой кипяток с маслом.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 3. Тонкой струей вливаем масляной раствор к сухим компонентам и интенсивно размешиваем при помощи ложки.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 4. Как только масса начнет «схватываться» начинаем замешивать мягкое тесто руками (процесс вымешивания занимает 5-7 минут).

Заварное тесто для пельменей

Шаг 5. После замеса можно сразу приступать к лепке, но для этого, нужно заранее подготовить мясную начинку.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 6. Раскатываем тесто в тонкий пласт, вырезаем кружки нужного диаметра и начинаем формовку.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 7. Приятного аппетита!

Заварное тесто для пельменей

Заварное пельменное тесто в хлебопечке

Процесс подготовки домашнего заварного теста для приготовления пельменей, равиоли или вареников, достаточно трудоемки, однако, если у вас имеется хлебопечка, то процесс значительно упрощается. Хозяйке необходимо лишь всыпать нужное количество компонентов и запустить агрегат, все остальное техника сделает самостоятельно!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Вода – 250 мл.
  • Мука – 500 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее подготавливаем и отмеряем нужное количество компонентов при помощи кухонных граммовых весов, муку просеиваем.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 2. В небольшой кастрюльке объединяем яйцо, соль, 2 столовые ложки муки и воду – перемешиваем до однородной консистенции и отправляем на медленное пламя.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 3. Не переставая размешивать ингредиенты венчиком, доводим массу до загустения, при этом, не давая закипеть.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 4. В форму для замеса пересыпаем муку и вливаем горячую смесь.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 5. Вставляем чашу в корпус агрегата и устанавливаем программу для замеса теста.

Шаг 6. Как правило, время устанавливается автоматически, в соответствии с выбранной программой и составляет 20 минут.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 7. После звукового сигнала вынимаем мягкое податливое тесто из чаши и начинаем творить. Приятного аппетита!

Заварное тесто для пельменей

Эластичное тесто для пельменей на кипятке с уксусом

Из таких простых ингредиентов, как мука, вода и уксус, можно с легкостью приготовить тонкое, невероятно нежное тесто для домашних пельменей. Следуя данному рецепту, полученный продукт не развалится во время термической обработки и прекрасно перенесёт заморозку.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

  • Мука – 3,5-4 ст.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Вода – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелке с высокими бортиками смешиваем куриное яйцо с солью.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 2. Подливаем немного девяти процентного уксуса и растительное масло.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 3. Тщательно перемешиваем компоненты до однородной консистенции.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 4. В яично-уксусную смесь вливаем теплую воду и снова размешиваем.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 5. Постепенно подсыпаем просеянную муку и постоянно мешаем.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 6. Густую массу перекладываем на рабочую поверхность присыпанную мукой и вымешиваем эластичное тесто, которое не прилипает к ладоням.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 7. Оборачиваем пшеничный комок пищевой пленкой или укладываем в пакет – убираем в холодильную камеру на полчаса.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 8. Через 30 минут распаковываем тесто и начинаем лепить заготовки. Приятного аппетита!

Заварное тесто для пельменей

Заварное пельменное тесто с рисовой мукой

Пельмени, приготовленные на основе рисовой муки – это оригинальное блюдо, с процессом готовки которого, справится абсолютно каждый без исключений. А его нежный вкус и тающая во рту текстура влюбляет в себя с первого укуса и заставляет готовить это кушанье снова и снова!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Мука рисовая – 500 гр.
  • Сахар-песок – 5 гр.
  • Соль – 1-2 щепотки.
  • Вода – 250 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 10 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую муку просеиваем при помощи мелкого сита и смешиваем с небольшим количеством сахарного песка и соли.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 2. В другой тарелке взбиваем яйцо с добавлением воды.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 3. Вливаем яичную смесь к сухим компонентам.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 4. Смазываем ладони маслом и начинаем собирать ингредиенты в комок (сделать это непросто, так как тесто все время рассыпается, однако, через 15 минут у вас все получится).

Заварное тесто для пельменей

Шаг 5. Полученный рисовый шарик оборачиваем пленкой или укладываем в пакет и оставляем на 20 минут при комнатной температуре. После, приступаем к готовке пельмешек. Приятного аппетита!

Заварное тесто для пельменей

Пресное постное тесто для пельменей на кипятке

Быстро, просто и нереально вкусно – все эти прилагательные идеально описывают постное тесто без яиц, приготовленное на кипятке и прекрасно подходящее для лепки домашних пельменей или вареников. Из простых и доступных компонентов готовим тонкое и не требующее много времени тесто.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость подходящего размера просеиваем два стакана пшеничной муки.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 2. Добавляем ½ чайной ложки соли и хорошенько перемешиваем.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 3. Подливаем две ложки растительного масла.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 4. Масло следует выбирать без запаха.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 5. В полученную смесь тонкой струей вводим кипяток.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 6. И интенсивно мешаем ложкой.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 7. Как только перемешивать тесто при помощи ложки становится сложно, начинаем замешивать тесто руками.

Заварное тесто для пельменей

Шаг 8. Как только масса перестанет липнуть к рукам – начинаем формировать вкусные пельмешки. Приятного аппетита!

Заварное тесто для пельменей

Что будем искать? Например,Человек