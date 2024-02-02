Заварное тесто для пельменей — основа для приготовления вкусного домашнего блюда. Пельмени – это традиционное блюдо русской кухни, которое обожают все: от мала до велика, что и неудивительно, ведь сочетание тонкого заварного теста с сочной мясной начинкой – это не только очень сытно, но и невероятно вкусно. И стоит вам лишь раз попробовать приготовить пельмешки своими руками, вы навсегда откажетесь от покупной альтернативы, потому как вкусовые характеристики уж очень разнятся. В процессе готовки вам помогут 6 пошаговых рецептов теста на кипятке, из которых каждый сможет выбрать понравившийся вариант и порадовать себя и всю свою семью домашними пельменями.
Тесто для пельменей на кипятке с яйцом и растительным маслом
Приготовить тесто просто, однако этого недостаточно, ведь необходимо, чтобы пшеничная основа отлично переносила заморозку, не рвалась и не портила эстетическую картинку блюда. Для того чтобы тесто соответствовало всем вышеперечисленным критериям, следуем шагам подробного рецепта и удивляем своих близких домашними пельменями.
Ингредиенты –+10 порц.
- Мука 500 гр.
- Вода 230 мл.
- Масло растительное 3 ст.л.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Соль 1 ч.л.
Шаги 105 мин.
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Как приготовить заварное тесто для пельменей в домашних условиях? Для своего же удобства выкладываем все ингредиенты на рабочую поверхность.
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450 грамм муки (50 грамм оставляем для присыпки) просеиваем через мелкое сито в глубокую емкость.
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По центру мучной горки формируем ямку и вливаем масло.
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Следом добавляем стакан кипятка и соль – начинаем мешать.
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Даем массе слегка остыть и вбиваем яйцо.
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Вымешиваем мягкое и эластичное тесто, даем полчаса времени «отдохнуть» и снова разминаем, как бы перекатывая туда-сюда по столу, припорошенному мукой.
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Прикрываем заготовку хлопковым полотенцем либо пищевой пленкой и убираем в теплое место для расстойки на один час. По истечении времени приступаем к формовке пельменей. Приятного аппетита!
Заварное тесто на кипятке без яиц
Казалось бы, что может быть сложного в процессе приготовления пельменей? Однако, чтобы готовое кушанье имело аккуратный внешний вид и тонкую пшеничную «оболочку», которая не разорвется при варке, готовим заварное тесто с добавлением кипятка без единого куриного яйца.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Мука – 2 ст.
- Кипяток – 1 ст.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Соль – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В большую емкость просеиваем муку и смешиваем со щепоткой соли.
Шаг 2. В отдельной посуде быстро перемешиваем крутой кипяток с маслом.
Шаг 3. Тонкой струей вливаем масляной раствор к сухим компонентам и интенсивно размешиваем при помощи ложки.
Шаг 4. Как только масса начнет «схватываться» начинаем замешивать мягкое тесто руками (процесс вымешивания занимает 5-7 минут).
Шаг 5. После замеса можно сразу приступать к лепке, но для этого, нужно заранее подготовить мясную начинку.
Шаг 6. Раскатываем тесто в тонкий пласт, вырезаем кружки нужного диаметра и начинаем формовку.
Шаг 7. Приятного аппетита!
Заварное пельменное тесто в хлебопечке
Процесс подготовки домашнего заварного теста для приготовления пельменей, равиоли или вареников, достаточно трудоемки, однако, если у вас имеется хлебопечка, то процесс значительно упрощается. Хозяйке необходимо лишь всыпать нужное количество компонентов и запустить агрегат, все остальное техника сделает самостоятельно!
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Вода – 250 мл.
- Мука – 500 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Заранее подготавливаем и отмеряем нужное количество компонентов при помощи кухонных граммовых весов, муку просеиваем.
Шаг 2. В небольшой кастрюльке объединяем яйцо, соль, 2 столовые ложки муки и воду – перемешиваем до однородной консистенции и отправляем на медленное пламя.
Шаг 3. Не переставая размешивать ингредиенты венчиком, доводим массу до загустения, при этом, не давая закипеть.
Шаг 4. В форму для замеса пересыпаем муку и вливаем горячую смесь.
Шаг 5. Вставляем чашу в корпус агрегата и устанавливаем программу для замеса теста.
Шаг 6. Как правило, время устанавливается автоматически, в соответствии с выбранной программой и составляет 20 минут.
Шаг 7. После звукового сигнала вынимаем мягкое податливое тесто из чаши и начинаем творить. Приятного аппетита!
Эластичное тесто для пельменей на кипятке с уксусом
Из таких простых ингредиентов, как мука, вода и уксус, можно с легкостью приготовить тонкое, невероятно нежное тесто для домашних пельменей. Следуя данному рецепту, полученный продукт не развалится во время термической обработки и прекрасно перенесёт заморозку.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 12.
Ингредиенты:
- Мука – 3,5-4 ст.
- Уксус 9% – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Вода – 1 ст.
- Яйцо – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В тарелке с высокими бортиками смешиваем куриное яйцо с солью.
Шаг 2. Подливаем немного девяти процентного уксуса и растительное масло.
Шаг 3. Тщательно перемешиваем компоненты до однородной консистенции.
Шаг 4. В яично-уксусную смесь вливаем теплую воду и снова размешиваем.
Шаг 5. Постепенно подсыпаем просеянную муку и постоянно мешаем.
Шаг 6. Густую массу перекладываем на рабочую поверхность присыпанную мукой и вымешиваем эластичное тесто, которое не прилипает к ладоням.
Шаг 7. Оборачиваем пшеничный комок пищевой пленкой или укладываем в пакет – убираем в холодильную камеру на полчаса.
Шаг 8. Через 30 минут распаковываем тесто и начинаем лепить заготовки. Приятного аппетита!
Заварное пельменное тесто с рисовой мукой
Пельмени, приготовленные на основе рисовой муки – это оригинальное блюдо, с процессом готовки которого, справится абсолютно каждый без исключений. А его нежный вкус и тающая во рту текстура влюбляет в себя с первого укуса и заставляет готовить это кушанье снова и снова!
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Мука рисовая – 500 гр.
- Сахар-песок – 5 гр.
- Соль – 1-2 щепотки.
- Вода – 250 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Масло растительное – 10 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рисовую муку просеиваем при помощи мелкого сита и смешиваем с небольшим количеством сахарного песка и соли.
Шаг 2. В другой тарелке взбиваем яйцо с добавлением воды.
Шаг 3. Вливаем яичную смесь к сухим компонентам.
Шаг 4. Смазываем ладони маслом и начинаем собирать ингредиенты в комок (сделать это непросто, так как тесто все время рассыпается, однако, через 15 минут у вас все получится).
Шаг 5. Полученный рисовый шарик оборачиваем пленкой или укладываем в пакет и оставляем на 20 минут при комнатной температуре. После, приступаем к готовке пельмешек. Приятного аппетита!
Пресное постное тесто для пельменей на кипятке
Быстро, просто и нереально вкусно – все эти прилагательные идеально описывают постное тесто без яиц, приготовленное на кипятке и прекрасно подходящее для лепки домашних пельменей или вареников. Из простых и доступных компонентов готовим тонкое и не требующее много времени тесто.
Время готовки – 10 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Мука – 2 ст.
- Кипяток – 1 ст.
- Соль – ½ ч.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокую емкость подходящего размера просеиваем два стакана пшеничной муки.
Шаг 2. Добавляем ½ чайной ложки соли и хорошенько перемешиваем.
Шаг 3. Подливаем две ложки растительного масла.
Шаг 4. Масло следует выбирать без запаха.
Шаг 5. В полученную смесь тонкой струей вводим кипяток.
Шаг 6. И интенсивно мешаем ложкой.
Шаг 7. Как только перемешивать тесто при помощи ложки становится сложно, начинаем замешивать тесто руками.
Шаг 8. Как только масса перестанет липнуть к рукам – начинаем формировать вкусные пельмешки. Приятного аппетита!