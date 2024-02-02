Заварное тесто для пельменей — основа для приготовления вкусного домашнего блюда. Пельмени – это традиционное блюдо русской кухни, которое обожают все: от мала до велика, что и неудивительно, ведь сочетание тонкого заварного теста с сочной мясной начинкой – это не только очень сытно, но и невероятно вкусно. И стоит вам лишь раз попробовать приготовить пельмешки своими руками, вы навсегда откажетесь от покупной альтернативы, потому как вкусовые характеристики уж очень разнятся. В процессе готовки вам помогут 6 пошаговых рецептов теста на кипятке, из которых каждый сможет выбрать понравившийся вариант и порадовать себя и всю свою семью домашними пельменями.

Тесто для пельменей на кипятке с яйцом и растительным маслом

Приготовить тесто просто, однако этого недостаточно, ведь необходимо, чтобы пшеничная основа отлично переносила заморозку, не рвалась и не портила эстетическую картинку блюда. Для того чтобы тесто соответствовало всем вышеперечисленным критериям, следуем шагам подробного рецепта и удивляем своих близких домашними пельменями.

Ингредиенты –+10 порц.

Мука 500 гр.

Вода 230 мл.

Масло растительное 3 ст.л.

Яйцо куриное 1 шт.

Соль 1 ч.л.

Шаги 105 мин.

Как приготовить заварное тесто для пельменей в домашних условиях? Для своего же удобства выкладываем все ингредиенты на рабочую поверхность. 450 грамм муки (50 грамм оставляем для присыпки) просеиваем через мелкое сито в глубокую емкость. По центру мучной горки формируем ямку и вливаем масло. Следом добавляем стакан кипятка и соль – начинаем мешать. Даем массе слегка остыть и вбиваем яйцо. Вымешиваем мягкое и эластичное тесто, даем полчаса времени «отдохнуть» и снова разминаем, как бы перекатывая туда-сюда по столу, припорошенному мукой. Прикрываем заготовку хлопковым полотенцем либо пищевой пленкой и убираем в теплое место для расстойки на один час. По истечении времени приступаем к формовке пельменей. Приятного аппетита!

Заварное тесто на кипятке без яиц

Казалось бы, что может быть сложного в процессе приготовления пельменей? Однако, чтобы готовое кушанье имело аккуратный внешний вид и тонкую пшеничную «оболочку», которая не разорвется при варке, готовим заварное тесто с добавлением кипятка без единого куриного яйца.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Кипяток – 1 ст.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В большую емкость просеиваем муку и смешиваем со щепоткой соли.

Шаг 2. В отдельной посуде быстро перемешиваем крутой кипяток с маслом.

Шаг 3. Тонкой струей вливаем масляной раствор к сухим компонентам и интенсивно размешиваем при помощи ложки.

Шаг 4. Как только масса начнет «схватываться» начинаем замешивать мягкое тесто руками (процесс вымешивания занимает 5-7 минут).

Шаг 5. После замеса можно сразу приступать к лепке, но для этого, нужно заранее подготовить мясную начинку.

Шаг 6. Раскатываем тесто в тонкий пласт, вырезаем кружки нужного диаметра и начинаем формовку.

Шаг 7. Приятного аппетита!

Заварное пельменное тесто в хлебопечке

Процесс подготовки домашнего заварного теста для приготовления пельменей, равиоли или вареников, достаточно трудоемки, однако, если у вас имеется хлебопечка, то процесс значительно упрощается. Хозяйке необходимо лишь всыпать нужное количество компонентов и запустить агрегат, все остальное техника сделает самостоятельно!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Вода – 250 мл.

Мука – 500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее подготавливаем и отмеряем нужное количество компонентов при помощи кухонных граммовых весов, муку просеиваем.

Шаг 2. В небольшой кастрюльке объединяем яйцо, соль, 2 столовые ложки муки и воду – перемешиваем до однородной консистенции и отправляем на медленное пламя.

Шаг 3. Не переставая размешивать ингредиенты венчиком, доводим массу до загустения, при этом, не давая закипеть.

Шаг 4. В форму для замеса пересыпаем муку и вливаем горячую смесь.

Шаг 5. Вставляем чашу в корпус агрегата и устанавливаем программу для замеса теста.

Шаг 6. Как правило, время устанавливается автоматически, в соответствии с выбранной программой и составляет 20 минут.

Шаг 7. После звукового сигнала вынимаем мягкое податливое тесто из чаши и начинаем творить. Приятного аппетита!

Эластичное тесто для пельменей на кипятке с уксусом

Из таких простых ингредиентов, как мука, вода и уксус, можно с легкостью приготовить тонкое, невероятно нежное тесто для домашних пельменей. Следуя данному рецепту, полученный продукт не развалится во время термической обработки и прекрасно перенесёт заморозку.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Мука – 3,5-4 ст.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Вода – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелке с высокими бортиками смешиваем куриное яйцо с солью.

Шаг 2. Подливаем немного девяти процентного уксуса и растительное масло.

Шаг 3. Тщательно перемешиваем компоненты до однородной консистенции.

Шаг 4. В яично-уксусную смесь вливаем теплую воду и снова размешиваем.

Шаг 5. Постепенно подсыпаем просеянную муку и постоянно мешаем.

Шаг 6. Густую массу перекладываем на рабочую поверхность присыпанную мукой и вымешиваем эластичное тесто, которое не прилипает к ладоням.

Шаг 7. Оборачиваем пшеничный комок пищевой пленкой или укладываем в пакет – убираем в холодильную камеру на полчаса.

Шаг 8. Через 30 минут распаковываем тесто и начинаем лепить заготовки. Приятного аппетита!

Заварное пельменное тесто с рисовой мукой

Пельмени, приготовленные на основе рисовой муки – это оригинальное блюдо, с процессом готовки которого, справится абсолютно каждый без исключений. А его нежный вкус и тающая во рту текстура влюбляет в себя с первого укуса и заставляет готовить это кушанье снова и снова!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 500 гр.

Сахар-песок – 5 гр.

Соль – 1-2 щепотки.

Вода – 250 мл.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 10 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую муку просеиваем при помощи мелкого сита и смешиваем с небольшим количеством сахарного песка и соли.

Шаг 2. В другой тарелке взбиваем яйцо с добавлением воды.

Шаг 3. Вливаем яичную смесь к сухим компонентам.

Шаг 4. Смазываем ладони маслом и начинаем собирать ингредиенты в комок (сделать это непросто, так как тесто все время рассыпается, однако, через 15 минут у вас все получится).

Шаг 5. Полученный рисовый шарик оборачиваем пленкой или укладываем в пакет и оставляем на 20 минут при комнатной температуре. После, приступаем к готовке пельмешек. Приятного аппетита!

Пресное постное тесто для пельменей на кипятке

Быстро, просто и нереально вкусно – все эти прилагательные идеально описывают постное тесто без яиц, приготовленное на кипятке и прекрасно подходящее для лепки домашних пельменей или вареников. Из простых и доступных компонентов готовим тонкое и не требующее много времени тесто.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Кипяток – 1 ст.

Соль – ½ ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость подходящего размера просеиваем два стакана пшеничной муки.

Шаг 2. Добавляем ½ чайной ложки соли и хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Подливаем две ложки растительного масла.

Шаг 4. Масло следует выбирать без запаха.

Шаг 5. В полученную смесь тонкой струей вводим кипяток.

Шаг 6. И интенсивно мешаем ложкой.

Шаг 7. Как только перемешивать тесто при помощи ложки становится сложно, начинаем замешивать тесто руками.

Шаг 8. Как только масса перестанет липнуть к рукам – начинаем формировать вкусные пельмешки. Приятного аппетита!