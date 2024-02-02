Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить древесные грибы по-корейски. Если хотите оставить грибы более хрустящими, их можно не обжаривать, а просто добавить к ним приготовленные овощи. Кунжутное масло добавляется опционально. Перец "Кочукару" можно заменить на острый чили, но тогда уменьшите его количество по вкусу.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Закуски География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Грибы 30 Грамм (древесные сушеные)

Болгарский перец 1/2 Штуки

Морковь 100 Грамм

Лук репчатый 1/2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Кориандр молотый 1/2 Чайных ложки

Красный перец 1/2 Ст. ложки ("Кочукару")

Уксус рисовый 1/2 Ст. ложки

Соевый соус 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Кунжутное масло По вкусу (опционально)

Кунжут 1/2 Чайных ложки (жареный)

Лук зеленый 5 Грамм

Масло растительное 15 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

78 ккал

Калорийность

1 г

Белки

5 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Древесные грибы по-корейски»

Подготовьте все ингредиенты.

Замочите древесные грибы в горячей воде на 1 час.

Грибы хорошенько промойте несколько раз, затем нарежьте на крупные кусочки. Жесткие части отрежьте.

Репчатый лук нарежьте перьями, а морковь натрите на терке для моркови по-корейски. Болгарский перец порежьте соломкой, а чеснок очистите и измельчите.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте репчатый лук с морковью около 2 минут до мягкости.

Добавьте болгарский перец и грибы, обжарьте все вместе еще 2-3 минуты.

Добавьте специи. Перемешайте и жарьте на умеренном огне еще около 1 минуты.

Влейте соевый соус и рисовый уксус. Жарьте еще 2 минуты. По вкусу можно ещё подсолить. В конце добавьте измельченный чеснок и готовьте еще 1 минуту.

Дайте закуске пару часов настояться, затем ее можно подавать с кунжутным маслом, зеленым луком и жареным кунжутом. Приятного аппетита!