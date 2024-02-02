Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить древесные грибы по-корейски. Если хотите оставить грибы более хрустящими, их можно не обжаривать, а просто добавить к ним приготовленные овощи. Кунжутное масло добавляется опционально. Перец "Кочукару" можно заменить на острый чили, но тогда уменьшите его количество по вкусу.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Закуски География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Грибы 30 Грамм (древесные сушеные)
- Болгарский перец 1/2 Штуки
- Морковь 100 Грамм
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Кориандр молотый 1/2 Чайных ложки
- Красный перец 1/2 Ст. ложки ("Кочукару")
- Уксус рисовый 1/2 Ст. ложки
- Соевый соус 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Кунжутное масло По вкусу (опционально)
- Кунжут 1/2 Чайных ложки (жареный)
- Лук зеленый 5 Грамм
- Масло растительное 15 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
78 ккал
Калорийность
1 г
Белки
5 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Древесные грибы по-корейски»
Подготовьте все ингредиенты.
Замочите древесные грибы в горячей воде на 1 час.
Грибы хорошенько промойте несколько раз, затем нарежьте на крупные кусочки. Жесткие части отрежьте.
Репчатый лук нарежьте перьями, а морковь натрите на терке для моркови по-корейски. Болгарский перец порежьте соломкой, а чеснок очистите и измельчите.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте репчатый лук с морковью около 2 минут до мягкости.
Добавьте болгарский перец и грибы, обжарьте все вместе еще 2-3 минуты.
Добавьте специи. Перемешайте и жарьте на умеренном огне еще около 1 минуты.
Влейте соевый соус и рисовый уксус. Жарьте еще 2 минуты. По вкусу можно ещё подсолить. В конце добавьте измельченный чеснок и готовьте еще 1 минуту.
Дайте закуске пару часов настояться, затем ее можно подавать с кунжутным маслом, зеленым луком и жареным кунжутом. Приятного аппетита!