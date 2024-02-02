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Древесные грибы по-корейски

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Древесные грибы по-корейски

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить древесные грибы по-корейски. Если хотите оставить грибы более хрустящими, их можно не обжаривать, а просто добавить к ним приготовленные овощи. Кунжутное масло добавляется опционально. Перец "Кочукару" можно заменить на острый чили, но тогда уменьшите его количество по вкусу.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Закуски География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Грибы 30 Грамм (древесные сушеные)
  • Болгарский перец 1/2 Штуки
  • Морковь 100 Грамм
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Кориандр молотый 1/2 Чайных ложки
  • Красный перец 1/2 Ст. ложки ("Кочукару")
  • Уксус рисовый 1/2 Ст. ложки
  • Соевый соус 3 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Кунжутное масло По вкусу (опционально)
  • Кунжут 1/2 Чайных ложки (жареный)
  • Лук зеленый 5 Грамм
  • Масло растительное 15 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

78 ккал

Калорийность

1 г

Белки

5 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Древесные грибы по-корейски»

Древесные грибы по-корейски

Подготовьте все ингредиенты.

Древесные грибы по-корейски

Замочите древесные грибы в горячей воде на 1 час.

Древесные грибы по-корейски

Грибы хорошенько промойте несколько раз, затем нарежьте на крупные кусочки. Жесткие части отрежьте.

Древесные грибы по-корейски

Репчатый лук нарежьте перьями, а морковь натрите на терке для моркови по-корейски. Болгарский перец порежьте соломкой, а чеснок очистите и измельчите.

Древесные грибы по-корейски

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте репчатый лук с морковью около 2 минут до мягкости.

Древесные грибы по-корейски

Добавьте болгарский перец и грибы, обжарьте все вместе еще 2-3 минуты.

Древесные грибы по-корейски

Добавьте специи. Перемешайте и жарьте на умеренном огне еще около 1 минуты.

Древесные грибы по-корейски

Влейте соевый соус и рисовый уксус. Жарьте еще 2 минуты. По вкусу можно ещё подсолить. В конце добавьте измельченный чеснок и готовьте еще 1 минуту.

Древесные грибы по-корейски

Дайте закуске пару часов настояться, затем ее можно подавать с кунжутным маслом, зеленым луком и жареным кунжутом. Приятного аппетита!

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