Рецепт: Лаваш — быстрое , сытное блюдо.

Ингредиенты:
тонкий лаваш — 1 лист;
фарш любой — 300 гр;
яйцо куриное свежее — 1 шт;
сыр тертый российский — 100 гр;
лук репчатый — 1 шт;
масло подсолнечное (для жарки) — 2 ст.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Увидела картинку и немного переделав, приготовила очень вкусное , сытное блюдо, которое можно брать в дорогу и на работу. а завтрак с ним , это надолго сытость и удовольствие.
Готовлю начинку в лаваш.
Нарезаю мелко луковицу. Хорошо растираю её руками , можно сложить в пакет и промять скалкой. Это для того . что бы он был нежным в изделии.
В фарш добавляю специи , у меня сванская соль , она с приправами и соли достаточно , фарш не подсаливаю. Добавляю только по вкусу перец.
лук, яйцо .
Фарш хорошо вымешиваю и отбиваю.
Накрываю фарш пищевой плёнкой и ставлю в холодильник хотя бы на пол часа.
Через пол часа можно приступать к приготовлению.
Я пробовала два варианта , оба понравились .
Лаваш разрезаю на полоски , две полосы , каждая должна быть по длине размером три квадрата.
Размазываю равномерно по полоскам фарш.
Просыпаю полоски тёртым сыром.
Складываю полоски крестом.
Начиная с нижней полосы , заворачиваю края наверх . Нижняя. правая , нижняя, левая , таким образом закрываются срезы.
Дальше готовила двумя способами. Первый и самый простой — пожарила на медленном огне с двух сторон , переворачивая несколько раз.
Второй способ несколько усложнила .
Опускала лаваш в сбитое яйцо.
Затем в сухарики.
Затем так же на медленном огне жарила , переворачивая несколько раз.
С сухарями очень вкусно есть сразу , поджаренные сухарики хрустят очень аппетитно!
Без сухариков готовить гораздо быстрее и можно замораживать . Отходят с таким же ароматом и вкусом.
Быстрое и очень вкусное блюдо. Размер квадратов можно самим регулировать .
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 80 руб.