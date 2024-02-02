Рецепт: Лаваш — быстрое , сытное блюдо.

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 1 лист;

фарш любой — 300 гр;

яйцо куриное свежее — 1 шт;

сыр тертый российский — 100 гр;

лук репчатый — 1 шт;

масло подсолнечное (для жарки) — 2 ст.л

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Увидела картинку и немного переделав, приготовила очень вкусное , сытное блюдо, которое можно брать в дорогу и на работу. а завтрак с ним , это надолго сытость и удовольствие.

Готовлю начинку в лаваш.

Нарезаю мелко луковицу. Хорошо растираю её руками , можно сложить в пакет и промять скалкой. Это для того . что бы он был нежным в изделии.

В фарш добавляю специи , у меня сванская соль , она с приправами и соли достаточно , фарш не подсаливаю. Добавляю только по вкусу перец.

лук, яйцо .

Фарш хорошо вымешиваю и отбиваю.

Накрываю фарш пищевой плёнкой и ставлю в холодильник хотя бы на пол часа.

Через пол часа можно приступать к приготовлению.

Я пробовала два варианта , оба понравились .

Лаваш разрезаю на полоски , две полосы , каждая должна быть по длине размером три квадрата.

Размазываю равномерно по полоскам фарш.

Просыпаю полоски тёртым сыром.

Складываю полоски крестом.

Начиная с нижней полосы , заворачиваю края наверх . Нижняя. правая , нижняя, левая , таким образом закрываются срезы.

Дальше готовила двумя способами. Первый и самый простой — пожарила на медленном огне с двух сторон , переворачивая несколько раз.

Второй способ несколько усложнила .

Опускала лаваш в сбитое яйцо.

Затем в сухарики.

Затем так же на медленном огне жарила , переворачивая несколько раз.

С сухарями очень вкусно есть сразу , поджаренные сухарики хрустят очень аппетитно!

Без сухариков готовить гораздо быстрее и можно замораживать . Отходят с таким же ароматом и вкусом.

Быстрое и очень вкусное блюдо. Размер квадратов можно самим регулировать .

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 80 руб.