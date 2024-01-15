Когда приходит вдохновение, можно даже с самого утра побаловать домашних неимоверной вкуснотищей. Подайте своим близким к завтраку аппетитные заварные блинчики на молоке. Только испеките их по французскому рецепту, чтобы сделать блюдо чрезвычайно ароматным.

Парижские кулинары добавляют в блинное тесто 2 дополнительных ингредиента, благодаря которым завтрак выходит намного вкуснее. Оказывается, это очень простые и доступные продукты — цедра апельсина и его свежевыжатый сок.

Как испечь нежные заварные блинчики на молоке

Для того чтобы блины вышли кружевными, в тесто необходимо влить кипящую воду. Только делайте это постепенно. Если вы сразу вольете 225 мл кипятка, получить однородную смесь будет практически нереально, так как комочки не захотят растворяться.

Ингредиенты

Молоко225 мл Вода225 мл Соль0,5 ч. л. Пшеничная мука150 г Сахар50 г Яйцо2 шт. Подсолнечное масло5 ст. л. Апельсин1 шт.

Приготовление

Вбиваем в глубокую емкость яйца. Всыпаем сахар и соль. Хорошенько всё взбиваем до густой пены при помощи ручного венчика или миксера. Вливаем к яичной смеси молоко. Всыпаем просеянную пшеничную муку. Перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции.Постепенно вливаем в полученную смесь кипящую воду, активно перемешивая. Вливаем 4 ст. л. подсолнечного масла. Тщательно перемешиваем венчиком. Хорошенько промываем апельсин. Обдаем его кипятком. Натираем цедру апельсина на мелкой терке. Выжимаем из фрукта сок. Всыпаем в тесто цедру. Вливаем в него 2 ч. л. апельсинового сока.Тщательно перемешиваем тесто до однородности. Оставляем его на 15 минут при комнатной температуре.Разогреваем сковороду на среднем огне. Смазываем ее подсолнечным маслом. Выпекаем на сковороде блины, выливая на нее тесто тонким слоем. Готовим их до румяности с двух сторон.

Кружевные блины обычно подают с домашним джемом, густой сметаной или со сгущенным молоком. Также можно выложить на них творожную начинку и свернуть всё в рулет, формируя красивые и вкусные налистники. Лакомиться таким потрясающим десертом за чашечкой ароматного чая — одно удовольствие. А как вам нравится есть тонкие блинчики: с различными добавками или с творожным наполнением?