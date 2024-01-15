Шоколадный пирог к чаю. Быстрый и вкусный рецепт: приготовит даже ребёнок

Ни для кого не секрет, что пироги бывают разные. Помимо классических вариантов с картофелем, мясом и фруктами, многие готовят десертные пироги с шоколадом, творогом и прочими интересными наполнениями.

Раньше шоколадный пирог был роскошью для большинства жителей Европы и стран СНГ. Дело в том, что достать какао или шоколад для выпечки было почти нереально. Это было привилегией кондитеров и поваров царских и королевских семей.

Однако, время шло и шоколад, как и какао, стали доступны всем кондитерам и даже домохозяйкам. Это открыло людям возможность экспериментировать. Вероятно, именно так появилось большое количество новых рецептов десертов, пирожных и тортов.

Приготовим вместе шоколадный пирог к чаю своими руками.

Ингредиенты для шоколадного пирога:

Мука — 8 ст. л.;

Сахар — 6 ст. л.;

Какао — 3 ст. л.;

Яйца — 2 шт.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Растительное масло — 6 ст. л.

Приготовление шоколадного пирога:

Миксером или венчиком взбиваем яйца. Высыпаем к яичной смеси сахар и взбиваем 2 минуты. Добавляем к яичной смеси растительное масло, продолжаем взбивать до однородности.

Просеиваем в одну тару муку с разрыхлителем и какао. Вливаем к сыпучим продуктам яичную смесь, замешиваем тесто.

Выкладываем тесто в форму для выпечки, застилаем заранее бортики и дно пергаментом. Выпекаем бисквит при 180 градусах 25 минут.

После приготовления вынимаем пирог из формы и даем остыть.

Покрыть пирог можно любой шоколадной пастой, глазурью, посыпать орехами.