Завтраки из мультиварки, которые сделают ваше утро простым и комфортным

Единственный нюанс, на который следует обратить внимание при использовании мультиварки, это то, что все модели мультиварок различны, поэтому желательно не лениться и заранее ознакомиться с инструкцией, чтобы потом не попасть впросак.

А вы слышали о том, что завтрак можно приготовить на ночь? На самом деле, это отличный способ поесть вкусно и питательно, когда проснетесь. Единственный нюанс, на который мы хотим обратить ваше внимание, это то, что все модели мультиварок различны, поэтому не поленитесь заранее ознакомиться с инструкцией, чтобы потом не попасть впросак. Итак, не торопите утро, наслаждайтесь, а мы поделимся с вами рецептами кулинаров с сайта The spruce eats.

Яблочная овсянка

Это полезное и сытное блюдо, в состав которого входят овсяные хлопья, нарезанные яблоки, коричневый сахар, мед, молоко, топленое масло, корица, сухофрукты и орехи. Используйте семена подсолнечника, если у кого-нибудь из ваших домашних аллергия на орехи. Подавайте с холодными густыми сливками, небольшим количеством меда или кленового сиропа или яблочного/грушевого компота.

Время подготовки — 20 минут, время приготовления — 5-7 часов.

Ингредиенты на 8 порций:

2 стакана молока;

1/4 стакана коричневого сахара;

2 ст. л. меда;

2 ст. л. растопленного сливочного масла;

1/4 ч. л. соли;

1/2 ч. л. молотой корицы;

1 стакан овсяных хлопьев;

1 чашка очищенного и нарезанного яблока;

1/2 стакана изюма, сушеной клюквы или нарезанных фиников;

1/2 стакана измельченных орехов пекан или грецких орехов.

Смешайте молоко, коричневый сахар, мед, растопленное масло, соль и корицу в мультиварке и хорошо перемешайте.

Добавьте овес, яблоко, финики, изюм или сушеную клюкву, а также грецкие орехи или орехи пекан.

Накройте мультиварку крышкой и включите низкую температуру. Варите 5-7 часов, пока овсянка не станет мягкой. Перед подачей хорошо перемешайте.

Маленький совет: поджарьте овсянку перед приготовлением — она станет еще вкуснее. Просто разложите хлопья на противне и поджарьте в духовке в течение 8-10 минут или пока хлопья не станут золотистыми и ароматными. Однако не позволяйте хлопьям слишком подрумяниться или подгореть. Затем дайте овсянке остыть и приступайте к приготовлению.

Буррито с колбасой

Буррито на завтрак — вкусно, полезно и просто. Загрузите в мультиварку замороженные оладьи, вареную колбасу, яйца, нарезанный зеленый болгарский перец и мексиканский сыр, а затем просыпайтесь с фантастическим ароматом начинки для завтрака из буррито, которую вы готовы завернуть в теплые лепешки. Подавайте со сметаной, мексиканским соусом сальсой и нарезанным авокадо. Если остались остатки, заверните и заморозьте несколько буррито, чтобы разогреть их по отдельности.

Время подготовки — 25 минут, время приготовления — 8 часов.

Ингредиенты на 10 порций:

около 1 кг вареной колбасы;

1 упаковка замороженных оладьев;

14 больших взбитых яиц;

1 ч. л. свежемолотого черного перца;

1 ст. л. соли;

2 ст. л. острого соуса;

1 средняя луковица, нарезанная кубиками;

1 зеленый перец, нарезанный кубиками;

1 чашка тертого мексиканского сыра и еще немного для подачи;

2 нарезанных авокадо;

сметана — по желанию;

8-10 мучных лепешек размером с буррито.

Обжарьте колбасу на большой сковороде. Будьте осторожны, не пережарьте, так как она еще будет готовиться и в мультиварке. Слейте лишнее масло и отложите в сторону. Положите замороженные оладьи на дно мультиварки. Посыпьте луком и зеленым перцем.

Взбейте яйца вместе с сыром, острым соусом, перцем и солью. Вылейте яйца к луку и авокадо. Затем сверху выложите приготовленную колбасу для завтрака.

Готовьте на медленном огне в течение ночи, но не дольше восьми часов. Откройте мультиварку и перемешайте ингредиенты, чтобы они полностью смешались. Разогрейте лепешки, разложите по тарелкам нарезанный авокадо, тертый сыр, сметану.

Если вы готовите начинку для заморозки, поместите 1/2 стакана начинки в центр каждой лепешки и сверху выложите любую комбинацию начинок по вашему желанию. Кстати, авокадо не замерзает, так что помните об этом. Сверните и сложите буррито, оберните полиэтиленовой пленкой, а затем — алюминиевой фольгой. Поместите в морозильную камеру. Когда необходимо, снимите фольгу и поставьте в микроволновую печь на 2-3 минуты. Буррито хранятся в замороженном виде от 6 до 8 месяцев.

Маленький совет: попробуйте приготовить буррито с беконом или ветчиной вместо колбасы. В этот рецепт входят лук и зеленый болгарский перец, но можно добавить и другие овощи, например шпинат. Используйте разные виды сыра или все, что у вас есть под рукой.

Завтрак с беконом

Используйте замороженные картофельные слойки, бекон, лук и яйца, два вида сыра — сливочный чеддер и острый пармезан, а также большое количество жирного бекона. Если вы хотите увеличить объем и клетчатку, добавьте нарезанные овощи, такие как лук или перец. Выложите ингредиенты слоями, покройте их взбитыми яйцами с приправами и включите мультиварку.

Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 7 часов.

Ингредиенты на 6-8 порций:

1 кг замороженного картофеля;

250 г нарезанного кубиками бекона;

2 нарезанные луковицы;

1-1/2 стакана тертого сыра чеддер;

1/4 стакана тертого сыра пармезан;

6 яиц;

1/2 стакана цельного молока;

2 ст. л. муки;

соль и перец — по вкусу.

В мультиварку объемом 4-5 литров выложите ингредиенты по порядку: одну треть картошки, бекон, лук и сыр. Повторите слои еще два раза, закончив сырами.

В средней миске смешайте яйца, молоко и муку и взбейте венчиком или миксером до однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу.

Вылейте эту смесь на слои в мультиварке. Накройте мультиварку крышкой и готовьте на медленном огне в течение 6-8 часов.

Фасоль с беконом

Запеченная фасоль — классика британского завтрака. Это сытное блюдо, которое традиционно подается с тостами, беконом, яйцами, жаренными помидорами, грибами и колбасой. Но главное — оно обеспечит чувство сытости на протяжении большей части дня.

Смешайте хрустящий бекон, консервированную фасоль, сахар, горчицу и кетчуп в мультиварке и готовьте на медленном огне 4-6 часов. Проснувшись, приготовьте яйца, разогрейте колбасу и поджарьте несколько ломтиков хлеба.

Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 5 часов.

Ингредиенты на 6 порций:

6-8 полосок бекона, нарезанных кусочками;

1/4 стакана коричневого сахара;

1/2 ч. л. горчичного порошка;

1/2 стакана кетчупа (или соуса чили);

3 банки консервированной фасоли.

Выложите нарезанный бекон в сковороду и поставьте на средний или слабый огонь. Обжаривайте бекон 8-10 минут, пока он не подрумянится и не станет хрустящим, часто помешивая и переворачивая, 8–10 минут. Выложите бекон на бумажные полотенца, чтобы он стекал.

В миске смешайте коричневый сахар, горчичный порошок, кетчуп или соус чили и перемешайте. Высыпьте фасоль в мультиварку, добавьте бекон и перемешайте. Добавьте смесь соуса к фасоли и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне 4-5 часов или на сильном огне около 2 часов.

Маленький совет: зачем сначала жарить бекон, спросите вы. Все просто: во-первых, обжарка бекона гарантирует, что он будет иметь лучший вкус и текстуру, а во-вторых, таким образом можно избавиться от большого количества ненужного жира, который сделает фасоль очень жирной. Кроме того, добавление сырого бекона к фасоли, приготовленной на медленном огне, приведет к тому, что бекон станет эластичным и жирным, а не хрустящими кусочками вкуса, которые вы получите, обжарив его в течение нескольких минут.

Мексиканская запеканка

Это пышные яйца, сытная колбаса, острый перец чили, ароматный перец и сладкий лук. Пикантности добавят мексиканские специи., только контролируйте остроту.

Выложите слоями приправленную колбасу и овощи, добавьте сыр и залейте взбитыми яйцами. Подавайте с теплыми лепешками, нарезанным авокадо, сметаной и кинзой. А еще будет очень вкусно с горячим кофе, апельсиновым соком или холодным молоком.

Время подготовки — 20 минут, время приготовления — 7 часов.

Ингредиенты на 10 порций:

2 ст. л. несоленого сливочного масла;

500 г вареной колбасы;

1 средняя луковица;

2 зубчика чеснока;

1 зеленый болгарский перец;

1 банка зеленого чили;

2 1/2 стакана тертого сыра;

18 больших яиц;

1-2 ст. л. порошка чили;

1/4 ч. л. кайенского перца;

1/2 ч. л. соли;

1/4 ч. л. свежемолотого черного перца.

Выложите слоями колбасу, лук, перец, перец чили и сыр в мультиварку, повторяя процесс, пока не будут использованы все ингредиенты. В большой миске миксера взбейте яйца венчиком или миксером до однородной массы, затем залейте смесью в мультиварке.

Накройте мультиварку и готовьте на слабом огне 7-8 часов. Подавайте немедленно со сметаной, лучше на подогретых тарелках.

Жареные ломтики яблок

Используйте для этого рецепта самые простые яблоки. При этом их можно кушать как самостоятельное блюдо, так и использовать в качестве начинки для пирога, блинов, французских тостов или вафель. Попробуйте добавить немного взбитых сливок или сбрызнуть густыми сливками — просто объедение.

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 6 часов.

Ингредиенты на 10 порций:

1,5 кг яблок;

1 ч. л. молотой корицы;

1 щепотка свеженатертого мускатного ореха;

3 ст. л. крахмала;

1 стакан сахара;

1-2 ст. л. несоленого сливочного масла.

Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Поместите ломтики яблок в мультиварку. Добавьте корицу, мускатный орех (если используете), крахмал и сахар и перемешайте. Украсьте кусочками сливочного масла.

Накройте крышкой и варите на слабом огне около 6 часов или пока яблоки не станут мягкими. Перемешайте примерно в середине приготовления.