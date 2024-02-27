Завтраки из мультиварки, которые сделают ваше утро простым и комфортным

Единственный нюанс, на который следует обратить внимание при использовании мультиварки, это то, что все модели мультиварок различны, поэтому желательно не лениться и заранее ознакомиться с инструкцией, чтобы потом не попасть впросак.
А вы слышали о том, что завтрак можно приготовить на ночь? На самом деле, это отличный способ поесть вкусно и питательно, когда проснетесь. Единственный нюанс, на который мы хотим обратить ваше внимание, это то, что все модели мультиварок различны, поэтому не поленитесь заранее ознакомиться с инструкцией, чтобы потом не попасть впросак. Итак, не торопите утро, наслаждайтесь, а мы поделимся с вами рецептами кулинаров с сайта The spruce eats.
Яблочная овсянка
Это полезное и сытное блюдо, в состав которого входят овсяные хлопья, нарезанные яблоки, коричневый сахар, мед, молоко, топленое масло, корица, сухофрукты и орехи. Используйте семена подсолнечника, если у кого-нибудь из ваших домашних аллергия на орехи. Подавайте с холодными густыми сливками, небольшим количеством меда или кленового сиропа или яблочного/грушевого компота.
Время подготовки — 20 минут, время приготовления — 5-7 часов.
Ингредиенты на 8 порций:
- 2 стакана молока;
- 1/4 стакана коричневого сахара;
- 2 ст. л. меда;
- 2 ст. л. растопленного сливочного масла;
- 1/4 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. молотой корицы;
- 1 стакан овсяных хлопьев;
- 1 чашка очищенного и нарезанного яблока;
- 1/2 стакана изюма, сушеной клюквы или нарезанных фиников;
- 1/2 стакана измельченных орехов пекан или грецких орехов.
Смешайте молоко, коричневый сахар, мед, растопленное масло, соль и корицу в мультиварке и хорошо перемешайте.
Добавьте овес, яблоко, финики, изюм или сушеную клюкву, а также грецкие орехи или орехи пекан.
Накройте мультиварку крышкой и включите низкую температуру. Варите 5-7 часов, пока овсянка не станет мягкой. Перед подачей хорошо перемешайте.
Маленький совет: поджарьте овсянку перед приготовлением — она станет еще вкуснее. Просто разложите хлопья на противне и поджарьте в духовке в течение 8-10 минут или пока хлопья не станут золотистыми и ароматными. Однако не позволяйте хлопьям слишком подрумяниться или подгореть. Затем дайте овсянке остыть и приступайте к приготовлению.
Буррито с колбасой
Буррито на завтрак — вкусно, полезно и просто. Загрузите в мультиварку замороженные оладьи, вареную колбасу, яйца, нарезанный зеленый болгарский перец и мексиканский сыр, а затем просыпайтесь с фантастическим ароматом начинки для завтрака из буррито, которую вы готовы завернуть в теплые лепешки. Подавайте со сметаной, мексиканским соусом сальсой и нарезанным авокадо. Если остались остатки, заверните и заморозьте несколько буррито, чтобы разогреть их по отдельности.
Время подготовки — 25 минут, время приготовления — 8 часов.
Ингредиенты на 10 порций:
- около 1 кг вареной колбасы;
- 1 упаковка замороженных оладьев;
- 14 больших взбитых яиц;
- 1 ч. л. свежемолотого черного перца;
- 1 ст. л. соли;
- 2 ст. л. острого соуса;
- 1 средняя луковица, нарезанная кубиками;
- 1 зеленый перец, нарезанный кубиками;
- 1 чашка тертого мексиканского сыра и еще немного для подачи;
- 2 нарезанных авокадо;
- сметана — по желанию;
- 8-10 мучных лепешек размером с буррито.
Обжарьте колбасу на большой сковороде. Будьте осторожны, не пережарьте, так как она еще будет готовиться и в мультиварке. Слейте лишнее масло и отложите в сторону. Положите замороженные оладьи на дно мультиварки. Посыпьте луком и зеленым перцем.
Взбейте яйца вместе с сыром, острым соусом, перцем и солью. Вылейте яйца к луку и авокадо. Затем сверху выложите приготовленную колбасу для завтрака.
Готовьте на медленном огне в течение ночи, но не дольше восьми часов. Откройте мультиварку и перемешайте ингредиенты, чтобы они полностью смешались. Разогрейте лепешки, разложите по тарелкам нарезанный авокадо, тертый сыр, сметану.
Если вы готовите начинку для заморозки, поместите 1/2 стакана начинки в центр каждой лепешки и сверху выложите любую комбинацию начинок по вашему желанию. Кстати, авокадо не замерзает, так что помните об этом. Сверните и сложите буррито, оберните полиэтиленовой пленкой, а затем — алюминиевой фольгой. Поместите в морозильную камеру. Когда необходимо, снимите фольгу и поставьте в микроволновую печь на 2-3 минуты. Буррито хранятся в замороженном виде от 6 до 8 месяцев.
Маленький совет: попробуйте приготовить буррито с беконом или ветчиной вместо колбасы. В этот рецепт входят лук и зеленый болгарский перец, но можно добавить и другие овощи, например шпинат. Используйте разные виды сыра или все, что у вас есть под рукой.
Завтрак с беконом
Используйте замороженные картофельные слойки, бекон, лук и яйца, два вида сыра — сливочный чеддер и острый пармезан, а также большое количество жирного бекона. Если вы хотите увеличить объем и клетчатку, добавьте нарезанные овощи, такие как лук или перец. Выложите ингредиенты слоями, покройте их взбитыми яйцами с приправами и включите мультиварку.
Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 7 часов.
Ингредиенты на 6-8 порций:
- 1 кг замороженного картофеля;
- 250 г нарезанного кубиками бекона;
- 2 нарезанные луковицы;
- 1-1/2 стакана тертого сыра чеддер;
- 1/4 стакана тертого сыра пармезан;
- 6 яиц;
- 1/2 стакана цельного молока;
- 2 ст. л. муки;
- соль и перец — по вкусу.
В мультиварку объемом 4-5 литров выложите ингредиенты по порядку: одну треть картошки, бекон, лук и сыр. Повторите слои еще два раза, закончив сырами.
В средней миске смешайте яйца, молоко и муку и взбейте венчиком или миксером до однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу.
Вылейте эту смесь на слои в мультиварке. Накройте мультиварку крышкой и готовьте на медленном огне в течение 6-8 часов.
Фасоль с беконом
Запеченная фасоль — классика британского завтрака. Это сытное блюдо, которое традиционно подается с тостами, беконом, яйцами, жаренными помидорами, грибами и колбасой. Но главное — оно обеспечит чувство сытости на протяжении большей части дня.
Смешайте хрустящий бекон, консервированную фасоль, сахар, горчицу и кетчуп в мультиварке и готовьте на медленном огне 4-6 часов. Проснувшись, приготовьте яйца, разогрейте колбасу и поджарьте несколько ломтиков хлеба.
Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 5 часов.
Ингредиенты на 6 порций:
- 6-8 полосок бекона, нарезанных кусочками;
- 1/4 стакана коричневого сахара;
- 1/2 ч. л. горчичного порошка;
- 1/2 стакана кетчупа (или соуса чили);
- 3 банки консервированной фасоли.
Выложите нарезанный бекон в сковороду и поставьте на средний или слабый огонь. Обжаривайте бекон 8-10 минут, пока он не подрумянится и не станет хрустящим, часто помешивая и переворачивая, 8–10 минут. Выложите бекон на бумажные полотенца, чтобы он стекал.
В миске смешайте коричневый сахар, горчичный порошок, кетчуп или соус чили и перемешайте. Высыпьте фасоль в мультиварку, добавьте бекон и перемешайте. Добавьте смесь соуса к фасоли и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне 4-5 часов или на сильном огне около 2 часов.
Маленький совет: зачем сначала жарить бекон, спросите вы. Все просто: во-первых, обжарка бекона гарантирует, что он будет иметь лучший вкус и текстуру, а во-вторых, таким образом можно избавиться от большого количества ненужного жира, который сделает фасоль очень жирной. Кроме того, добавление сырого бекона к фасоли, приготовленной на медленном огне, приведет к тому, что бекон станет эластичным и жирным, а не хрустящими кусочками вкуса, которые вы получите, обжарив его в течение нескольких минут.
Мексиканская запеканка
Это пышные яйца, сытная колбаса, острый перец чили, ароматный перец и сладкий лук. Пикантности добавят мексиканские специи., только контролируйте остроту.
Выложите слоями приправленную колбасу и овощи, добавьте сыр и залейте взбитыми яйцами. Подавайте с теплыми лепешками, нарезанным авокадо, сметаной и кинзой. А еще будет очень вкусно с горячим кофе, апельсиновым соком или холодным молоком.
Время подготовки — 20 минут, время приготовления — 7 часов.
Ингредиенты на 10 порций:
- 2 ст. л. несоленого сливочного масла;
- 500 г вареной колбасы;
- 1 средняя луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 зеленый болгарский перец;
- 1 банка зеленого чили;
- 2 1/2 стакана тертого сыра;
- 18 больших яиц;
- 1-2 ст. л. порошка чили;
- 1/4 ч. л. кайенского перца;
- 1/2 ч. л. соли;
- 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца.
Выложите слоями колбасу, лук, перец, перец чили и сыр в мультиварку, повторяя процесс, пока не будут использованы все ингредиенты. В большой миске миксера взбейте яйца венчиком или миксером до однородной массы, затем залейте смесью в мультиварке.
Накройте мультиварку и готовьте на слабом огне 7-8 часов. Подавайте немедленно со сметаной, лучше на подогретых тарелках.
Жареные ломтики яблок
Используйте для этого рецепта самые простые яблоки. При этом их можно кушать как самостоятельное блюдо, так и использовать в качестве начинки для пирога, блинов, французских тостов или вафель. Попробуйте добавить немного взбитых сливок или сбрызнуть густыми сливками — просто объедение.
Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 6 часов.
Ингредиенты на 10 порций:
- 1,5 кг яблок;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- 1 щепотка свеженатертого мускатного ореха;
- 3 ст. л. крахмала;
- 1 стакан сахара;
- 1-2 ст. л. несоленого сливочного масла.
Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Поместите ломтики яблок в мультиварку. Добавьте корицу, мускатный орех (если используете), крахмал и сахар и перемешайте. Украсьте кусочками сливочного масла.
Накройте крышкой и варите на слабом огне около 6 часов или пока яблоки не станут мягкими. Перемешайте примерно в середине приготовления.
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