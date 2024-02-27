Вы тоже в восторге от сочетания яблок с корицей? Приготовьте заливной творожный пирог в духовке и начините его такой потрясающей фруктовой комбинацией. Тогда домашняя выпечка будет походить больше не на простую запеканку, а на роскошный торт.

Для нежной и легкой текстуры готового лакомства хорошенько измельчите главный ингредиент. Советуем не протирать творог через сито, а перебить его погружным блендером. В этом случае вам удастся получить тесто идеальной консистенции для выпечки.

Как приготовить заливной творожный пирог в духовке

К слову, начинять такой десерт вы можете не только яблоками. Если у вас есть в холодильнике несколько груш или кусочек тыквы, смело используйте их для наполнения столь чудесного творожного пирога.

Ингредиенты

Творог500 г Сметана120 г Сахар6 ст. л. Яйцо3 шт. Соль1 щеп. Ванилин по вкусу Крахмал60 г Яблоко550 г Вода50 мл Корица по вкусу Грецкие орехи50 г Разрыхлитель1 ч. л. Лимонная цедра10 г

Приготовление

В большую миску выкладываем творог и сметану высокой жирности. Добавляем яйца и крахмал. Всыпаем 4 ст. л. сахара, разрыхлитесь и соль. Превращаем все ингредиенты в однородную массу с помощью погружного блендера. Натираем на терке с мелкими отверстиями лимонную цедру. Добавляем ее, а также ванилин к творожной массе. Тщательно перемешиваем содержимое миски до получения гладкой консистенции (без крупинок).Очищаем фрукты, избавляемся от сердцевинок. Нарезаем яблоки на крупные кубики. Помещаем их в разогретую сковороду. Добавляем оставшийся сахар, корицу и воду комнатной температуры. Аккуратно перемешиваем содержимое сковороды. Готовим яблоки до мягкости в течение 10 минут, не забывая периодически их помешивать с помощью силиконовой кулинарной лопатки. На дно формы для выпекания, застеленной пекарской бумагой, помещаем половину творожной массы. Стараемся распределить ее максимально аккуратно. На этот слой помещаем яблочную начинку, ровняя ее.На фрукты выкладываем оставшуюся массу из творога. Измельчаем грецкие орехи в крошку. Выкладываем их на верх будущего пирога. Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Убираем в него десерт на 50 минут.

Посыпьте пирог из творога сахарной пудрой, а затем гордо презентуйте его гостям. Такое лакомство однозначно станет гвоздем программы. А вам понравился рецепт столь интересной выпечки с яблоками или вы всё же отдаете предпочтение классической творожной запеканке без начинки?