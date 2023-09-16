Зефир классический

Зефир — это великолепное воздушное угощение, которое с легкостью можно приготовить в домашних условиях. В подборке собраны популярные рецепты, которые обязательно пригодятся, если вы любите пушистые изделия. Многие считают, что лакомство проще купить, чем приготовить. Но если вы любите пробовать домашние десерты, эта подборка станет бесценной находкой.

Классический зефир в шоколаде

Классический зефир в шоколаде любят многие, но считают, что приготовить его дома не получится при всем желании. Хочу развеять сомнения и поделиться этим великолепным рецептом, после которого вы навсегда забудете о покупных изделиях из супермаркетов. Настоятельно рекомендую попробовать домашний зефир.

Ингредиенты –+1 порц.

Белки 1 шт.

Вода 150 мл.

Агар-агар 9 гр.

Ванильный сахар 20 гр.

Темный шоколад 50 гр.

Сахар-песок 600 гр.

Яблоки 6 шт.

Шаги 270 мин.

Классический зефир легко можно приготовить в домашних условиях. Промываем яблоки. Вытираем и разрезаем пополам, извлекаем сердцевину. Сложив на плоскую тарелку, помещаем в микроволновую печь на 6 минут. На панели устанавливаем мощность 800 Вт. Готовые яблоки перекладываем в сотейник или кастрюлю с толстым дном и пробиваем в однородную массу при помощи погружного блендера. Разместив на слабом пламени, увариваем яблочное пюре 4 минуты. Выпарится лишняя влага и масса загустеет. Яблочную заготовку перекладываем в холодную миску. Сдабриваем ванильным сахаром. Соединив компоненты, закрываем пленкой в контакт и остужаем массу. В толстостенную посуду отправляем воду и агар-агар. Размешав, оставляем на 5 минут. Разместив на огне, даем закипеть. Вводим сахарный песок тонкой струйкой при постоянном перемешивании. Увариваем 6 минут до 110-115°С. Для точности измеряем температуру специальным термометром. Отключив нагрев, остужаем сироп. В миску выливаем яблочное пюре и половину яичного белка. Доводим смесь до пышности при помощи миксера и вводим оставшийся белок. Взбиваем массу еще 3 минуты. Понемногу вводим сироп в воздушную массу. Не останавливая миксер, взбиваем 5 минут. Плоскую поверхность застилаем силиконизированным пергаментом. Массу перекладываем в кондитерский мешок, предварительно установив желаемую насадку. Отсаживаем зефир. Ждем, когда изделия высохнут. Тем временем растапливаем горький шоколад. Опускаем зефир в растопленный шоколад и размещаем на решетке. Когда излишки шоколада стекут, а глазурь застынет, можно дегустировать изделие. Приятного аппетита!

Зефир из яблочного пюре в домашних условиях

Зефир из яблочного пюре в домашних условиях – сладость, которую готовят различными способами. В данном рецепте используем агар-агар. Не стоит бояться, что что-то пойдет не так. В пошаговой инструкции подробным образом описан процесс. Нежный зефир обладает невероятным вкусом. При желании используем ароматизаторы и красители, чтобы сделать зефир ярче.

Время готовки – 24 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Яичные белки – 70 гр.

Сахар-песок – 70 гр.

Лимонная кислота – щепотка.

Сахарная пудра – по желанию.

Сироп:

Вода – 100 мл.

Агар-агар – 7 гр.

Сахар-песок – 200 гр.

Яблочное пюре – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выливаем 70 граммов белка. Высыпаем лимонку и сахарный песок. С помощью миксера взбиваем компоненты до воздушной плотной консистенции.

Шаг 2. В сотейник выгружаем 200 граммов яблочного пюре, высыпаем агар-агар и наливаем 100 миллилитров воды. Разместив на плите, доводим до первых пузырей и насыпаем сахарный песок. Увариваем до 120°С или до того момента, когда масса начнет отставать от стенок.

Шаг 3. К взбитым белкам понемногу добавляем яблочный сироп. Не переставая работать миксером, доводим до плотной консистенции. Масса вырастет вдвое.

Шаг 4. Взбитыми компонентами наполняем кондитерский мешок с желаемой насадкой. Противень или плоский поддон застилаем пергаментной бумагой и отсаживаем изделия желаемого размера. Даем застыть в течение 12 часов. Я оставляю на ночь.

Шаг 5. Подсохший зефир соединяем друг с другом или оставляем так. Зефир по желанию присыпаем сахарной пудрой, используя мелкое ситечко и даем постоять еще 12 часов.

Шаг 6. Подсохший зефир подаем к чаю. Храним десерт в стеклянной банке с плотной крышкой, застелив емкость пергаментом. Приятного аппетита!

ПП зефир без сахара

ПП зефир без сахара не отразится на фигуре. Сладкое изделие готовится достаточно просто, если четко следовать инструкции. Попробовав полезный зефир хотя бы один раз, вы откажетесь от изделий с сахаром навсегда. Правильные сладости позволят сохранить свое тело в форме.

Время готовки – 4 ч. 50 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яичные белки – 1 шт./Il Mix Light – 14 гр.

Ягодное/фруктовое пюре – 250 гр.

Сироп:

Вода – 250 мл.

Агар-агар силой 900 – 14 гр.

Изомальт – 40 гр.

Эритрит – 120 гр.

Prebiosweet – 25 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем яблоки и хорошо их промываем.

Шаг 2. Разделив фрукты пополам, извлекаем семенные коробки.

Шаг 3. Разогреваем духовку до 180°С. Кладем половинки яблок срезом вниз в стеклянную форму.

Шаг 4. Поместив форму с яблоками в горячую духовку, запекаем до мягкого состояния. Фрукты выпустят сок.

Шаг 5. Остудив половинки, выскабливаем яблочную мякоть и перекладываем в стакан блендера.

Шаг 6. Пробиваем мякоть погружным блендером.

Шаг 7. Берем ягоды. У меня замороженные.

Шаг 8. Разморозив ягоды, измельчаем погружным прибором.

Шаг 9. При желании протираем ягодное пюре через мелкое сито. Делать это необязательно.

Шаг 10. В толстостенной кастрюле объединяем ягодное и яблочное пюре. При использовании смеси Il Mix Light пюре уваривать не требуется.

Шаг 11. При отсутствии смеси увариваем пюре на небольшой температуре 10 минут.

Шаг 12. Масса значительно загустеет и при поднятии будет спадать, а не стекать.

Шаг 13. После уваривания получится 250 граммов пюре. Перекладываем его в высокую емкость.

Шаг 14. В кастрюлю с толстым дном высыпаем 14 граммов агар-агара, 120 граммов эритрита и 25 граммов Prebiosweet. Вводим изомальт. Его можно найти в кондитерских лавках.

Шаг 15. Выливаем 250 граммов воды.

Шаг 16. Размешав, даем постоять 10 минут.

Шаг 17. Сироп размещаем на среднем огне. В яркое пюре вводим белок. При помощи миксера взбиваем на максимальных оборотах.

Шаг 18. Содержимое миски станет светлее.

Шаг 19. При дальнейшем взбивании масса станет воздушной и еще больше посветлеет.

Шаг 20. Не забываем помешивать сироп. Он должен закипеть. Доведя до закипания, снимаем с огня. Температура сиропа должна быть 100-103°С.

Шаг 21. Постепенно выливаем сироп к взбитой массе, продолжая взбивать.

Шаг 22. Взбиваем 2 минуты, периодически убирая массу со стенок.

Шаг 23. Долго взбивать не нужно. При остывании, зефирная масса быстро стабилизируется.

Шаг 24. Устанавливаем насадку на кондитерский мешок и быстро его наполняем зефирной массой.

Шаг 25. Противень заранее застилаем силиконизированной бумагой для выпечки. Формируем зефир одной величины.

Шаг 26. Оставляем изделие застывать на 4 часа. Склеиваем между собой по 2 штучки.

Шаг 27. Кладем сладости на красивую тарелку.

Шаг 28. Нежнейший зефир готов.

Шаг 29. Яркий зефир подаем к чаю. Приятного аппетита!

Как приготовить зефир с пектином

Как приготовить зефир с пектином – вопрос, который волновал меня, пока я не нашла этот рецепт. Процесс ничем не обременит, а результат приятно порадует. Сегодня с большим удовольствием хочу поделиться рецептурой, проверенной не раз на собственном опыте. Зефир получается необыкновенно аппетитным и ничем не отличается от магазинного.

Время готовки – 24 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Яичные белки – 1 шт.

Вода – 150 гр.

Лимонная кислота – 3 гр.

Ванилин – 2 гр.

Пектин яблочный – 10 гр.

Сахар-песок – 550 гр.

Яблочное пюре – 200 гр.

Сахарная пудра – для посыпки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пектин насыпаем в чашу, добавляем 50 граммов сахарного песка и 200 граммов яблочного пюре. Основательно смешав, даем постоять 1 час. Пюре готовим самостоятельно из кислых сортов или используем готовое без сахара в составе.

Шаг 2. В получившуюся массу вводим яичный белок и 100 граммов сахарного песка. Сдабриваем ванилином. Воспользовавшись миксером, взбиваем на максимальных оборотах. Получится плотная побелевшая консистенция.

Шаг 3. Оставшийся сахарный песок насыпаем в сотейник с толстым дном и вливаем 150 граммов воды. Размешивая, варим сироп. Температура должна достигнуть 120°С. Продолжая взбивать плотную массу, выливаем струйкой сироп в белково-яблочную массу. Лимонку разводим в 2-х столовых ложках горячей воды. Выливаем в массу и взбиваем 5 минут.

Шаг 4. Пока взбивается масса, застилаем плоскую поверхность пергаментом. Лучше взять силиконизированную. Зефирной массой наполняем кондитерский мешок с насадкой. Формируем зефир одной величины и оставляем сушиться на 12-16 часов.

Шаг 5. Высохший зефир соединяем между собой и обваливаем в сахарной пудре. Оставляем стабилизироваться на 8 часов.

Шаг 6. Зефир подаем с любимыми напитками.

Шаг 7. Изделия получаются нежными и очень вкусными. Приятного аппетита!

Зефир из черной смородины

Выглядит превосходно. Воздушное лакомство, приготовленное собственными руками, можно преподнести в подарок. Ни один сладкоежка не откажется от сладкого презента. Готовится зефир проще, чем кажется. Главное следовать инструкции.

Время готовки – 24 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Яичные белки – 1 шт.

Сахар-песок – 600 гр.

Черная смородина – 600-800 гр.

Вода – 150 мл.

Агар-агар – 8 гр.

Черная смородина – 600 гр.

Сахарная пудра – 100 гр.

Кукурузный крахмал – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты по списку, миксер, силиконизированную бумагу или силиконовый коврик, кондитерские мешки и насадки. Ягоды перебираем и моем, перебиваем их в чаше блендера, пропускаем массу через сито, а затем ягодное пюре увариваем до густого состояния, примерно 10 минут после закипания. В горячее пюре кладем 200 граммов сахарного песка. Перемешав до растворения кристалликов, снимаем с огня и остужаем.

Шаг 2. В сотейник кладем агар-агар и заливаем водой. Прокипятив 1 минуту при постоянном помешивании, засыпаем оставшийся сахарный песок. Остывшее ягодное пюре перекладываем в емкость миксера.

Шаг 3. Размешивая сироп, доводим до закипания. Когда сахарные кристаллики растворятся, перестаем перемешивать.

Шаг 4. Измеряем температуру кухонным термометром. Варим сироп до 110°С.

Шаг 5. Когда сироп закипит, в смородиновое пюре вводим белок. Начинаем взбивать на минимальной скорости. Масса постепенно начнет увеличиваться и светлеть.

Шаг 6. Когда температура сиропа приблизится к 110°С, увеличиваем скорость. Тем самым масса еще больше посветлеет и станет более воздушной.

Шаг 7. Не переставая взбивать, заливаем понемногу горячий сироп в взбивающееся смородиновое пюре. Взбиваем массу 7 минут. Зефирная заготовка увеличится в несколько раз.

Шаг 8. Масса станет значительно плотнее. Быстро перекладываем ее в кондитерский мешок с установленной насадкой.

Шаг 9. На застеленный бумагой противень отсаживаем десерт одного размера. Оставляем зефир на 16-24 часа для стабилизации. Зефир станет упругим, но будет слегка прилипать.

Шаг 10. Сахарную пудру смешиваем с крахмалом. Половинки зефира соединяем между собой. Присыпаем подготовленной смесью.

Шаг 11. Готовый зефир раскладываем на ровную поверхность и даем просохнуть 3-4 часа.

Шаг 12. Сладости кладем на красивую тарелку.

Шаг 13. Вот такая получается воздушная текстура.

Шаг 14. Храним зефир в закрытой коробке в кухонном шкафчике. Приятного аппетита!

Домашний зефир с агар-агаром

Домашний зефир с агар-агаром готовится просто. Сладости получаются нежными и воздушными. Лакомства, приготовленные собственными руками, в разы аппетитнее покупных аналогов. Для реализации рецепта потребуются доступные ингредиенты. Агар-агар можно приобрести в кондитерских лавках.

Время готовки – 7 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Яичные белки – 1 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Яблоки – 300 гр.

Сироп:

Вода – 75 мл.

Агар-агар – 10 гр.

Сахар-песок – 200 гр.

Сахарная пудра – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Кисло-сладкие яблоки промываем и очищаем от кожицы и семенной коробки. Нарезаем ломтиками. Забрасываем в кастрюлю с толстым дном. Наливаем на донышко чуть-чуть воды. Провариваем до размягчения.

Шаг 3. Готовые яблоки перебиваем погружным агрегатом.

Шаг 4. Отмерив 125 граммов яблочного пюре, перекладываем в толстостенную кастрюлю. Высыпаем сахарный песок. Размешав, помещаем на плиту. Провариваем до растворения сахара. Остудив до комнатной температуры, помещаем на 20 минут в холод.

Шаг 5. Остывшее яблочное пюре помещаем в глубокую емкость и вводим холодный белок. Взбиваем на минимальной скорости. А затем увеличиваем обороты.

Шаг 6. Взбиваем массу до плотной консистенции.

Шаг 7. В чистую кастрюлю высыпаем сахарный песок и агар-агар. Добавляем воду. Разместив на плите, активно размешиваем и ждем закипания.

Шаг 8. Провариваем 5 минут. Когда с лопатки начнет медленно стекать масса, сироп готов.

Шаг 9. Готовый сироп выливаем к взбиваемой яблочной массе тонкой струйкой.

Шаг 10. Взбитая масса выходит достаточно плотной.

Шаг 11. В кондитерский мешок устанавливаем насадку “звездочка” и наполняем его зефирной массой.

Шаг 12. Рабочую поверхность застилаем антипригарной пекарской бумагой. Высаживаем зефир на небольшом расстоянии друг от друга. Оставляем стабилизироваться на 6 часов.

Шаг 13. Готовый зефир посыпаем сахарной пудрой. Половинки зефира склеиваем и повторно присыпаем пудрой.

Шаг 14. Подаем сладости к чаю. Приятного аппетита!

Зефир с желатином в домашних условиях

Зефир с желатином в домашних условиях сможет приготовить каждый. Домашнее лакомство станет любимым угощением. Для приготовления зефира понадобятся доступные компоненты, которые есть в любом магазине. Увлекательный процесс занимает немного времени.

Время готовки – 24 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Яичные белки – 1 шт.

Сахар-песок – 300 гр.

Желатин – 25 гр.

Вода – 80 мл.

Яблоки – 3-4 шт.

Краситель – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Желатин отправляем в посуду и заливаем водой. Размешав, даем массе набухнуть.

Шаг 3. Ополоснув яблоки, разрезаем и вынимаем семенные коробочки. Яблоки режем четвертинками.

Шаг 4. Раскладываем яблоки на противень, застеленный пергаментом. Запекаем 15 минут при 180°С.

Шаг 5. Удалив кожицу, превращаем яблоки в пюре, перетерев через сито. Должно получиться 200 граммов яблочного пюре.

Шаг 6. В остывшую массу вводим сахарный песок и взбиваем миксером, пока сахарные кристаллики не растворятся. Не останавливаясь, выливаем половину яичного белка. Содержимое будет загустевать и светлеть. Продолжая взбивать, спустя 7 минут вводим остальной белок.

Шаг 7. Взбиваем до воздушного кремового состояния. По своему желанию вводим краситель. Набухший желатин распускаем на водяной бане или импульсами подогреваем в микроволновке. Растаявший желатин постепенно вводим во взбитую массу и взбиваем 3 минуты.

Шаг 8. Кулинарный мешок с насадкой заполняем зефирной массой и высаживаем на застеленную пекарской бумагой поверхность. Оставляем для стабилизации на сутки.

Шаг 9. Спустя время посыпаем изделия сахарной пудрой и склеиваем зефир. Вторично обваливаем в сахарной пудре.

Шаг 10. Храним зефир в плотно закрытой банке или коробке. Подаем лакомство к чаю. Приятного аппетита!

Малиновый зефир

Малиновый зефир получается ярким и очень вкусным. Лакомство подходит для детских праздников или обычных чаепитий. Ароматное угощение – отличный подарок для любителей сладкого. Домашний зефир готовится несложно и обладает невероятным насыщенным вкусом.

Время готовки – 11 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яичные белки – 1 шт.

Сахар-песок – 100 гр. + 1 ст.л.

Малина замороженная – 300 гр.

Пектин – 1 ч.л.

Сахарная пудра – для декора.

Сироп:

Вода – 75 мл.

Агар-агар силой 900 единиц – 8 гр.

Сахар-песок – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем малину, сложив в сотейник и немного подогрев.

Шаг 2. Пробиваем малину до однородности погружным блендером.

Шаг 3. Протираем ягодное пюре через мелкое сито, чтобы избавиться от косточек.

Шаг 4. Перекладываем малиновое пюре в сотейник с толстым дном. Высыпаем пектин и ложку сахарного песка. Размешав, помещаем на плиту и варим 3 минуты. После чего убираем с огня и остужаем на столе. Затем охлаждаем в холодильнике 2 часа.

Шаг 5. Подготавливаем силиконизированную бумагу для выпечки, кондитерские мешки и насадки.

Шаг 6. В высокую чашку кладем 130 граммов охлажденного ягодного пюре. Засыпаем сахарный песок и вводим яичный белок.

Шаг 7. В отдельном сотейнике смешиваем сахарный песок и агар-агар.

Шаг 8. Ягодное пюре взбиваем в воздушную плотную массу.

Шаг 9. Сахар и агар-агар заливаем водой и размещаем на плите.

Шаг 10. Доведя компоненты до полного растворения и закипания, провариваем 4 минуты при постоянном помешивании.

Шаг 11. Когда сироп будет непрерывно стекать с лопатки, убираем его с плиты. Продолжая взбивать ягодную массу, непрерывно вливаем к ней горячий сироп. Сироп не должен попадать на венчики.

Шаг 12. Массу взбиваем еще 2 минуты и оперативно наполняем ею кулинарный мешок с насадкой. На застеленной бумагой поверхности формируем зефир на расстоянии друг от друга, чтобы изделия не соприкасались между собой.

Шаг 13. Стабилизируем зефир 8 часов. Времени может понадобится и больше, в зависимости от влажности в помещении.

Шаг 14. Спустя время разрезаем зефир, чтобы посмотреть хорошо ли он просушился.

Шаг 15. Готовый зефир при нажатии будет мягким.

Шаг 16. После стабилизации зефир соединяем, склеив две половинки между собой и посыпаем сахарной пудрой.

Шаг 17. Подаем красивое лакомство к чаю или дарим на праздники. Приятного аппетита!

Домашний зефир без яиц

Домашний зефир без яиц получается воздушным и легким как облачко. Нежное лакомство очень нравится детям. Приготовление десерта можно назвать элементарным. Даже новички смогут воплотить замечательный рецепт в жизнь. Пробуйте с удовольствием, это безумно аппетитно!

Время готовки – 25 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Желатин – 1 ст.л.

Сахар-песок – 250 гр.

Лимонная кислота – 1 ч.л.

Вода – 100 мл.

Сода пищевая – на кончике чайной ложки.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем столовую ложку желатина и отправляем в пиалу. Заливаем 25 миллилитров воды. Размешав, отставляем в сторону на 20 минут для набухания.

Шаг 2. В толстостенную кастрюлю засыпаем сахарный песок и выливаем оставшуюся воду. Размещаем на маленьком огне на 7 минут. При перемешивании варим до растворения кристалликов.

Шаг 3. В емкость комбайна заливаем горячий сироп и отправляем набухший желатин. Закрыв крышкой, взбиваем 10 минут до побелевшего состояния.

Шаг 4. Высыпаем лимонку.

Шаг 5. Сдабриваем ванильным сахаром.

Шаг 6. Всыпаем питьевую соду.

Шаг 7. При желании вводим краситель или ароматизатор. Продолжаем взбивать до густого белого состояния. Масса должна быть вязкой.

Шаг 8. Даем массе остыть 20 минут. Наполняем зефирной массой кондитерский мешок с насадкой. Формируем зефир на затянутой пищевой пленкой поверхности. Помещаем зефир на 24 часа в холод.

Шаг 9. Готовый зефир соединяем между собой или оставляем так.

Шаг 10. Зефир подаем к любимым напиткам. Храним сладости в холодильнике. Приятного аппетита!

Клубничный зефир

Клубничный зефир сведет с ума своим ароматом и безупречным вкусом. Приготовив десерт в домашних условиях, магазинный зефир для вас будет совсем не актуален. Приготовление зефира очень занимательный процесс, к которому можно привлечь своих детей. С рецептом справятся даже новички.

Время готовки – 12 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Яичные белки – 1 шт.

Сахар-песок – 650 гр.

Клубника – 400 гр.

Вода – 160 мл.

Агар-агар – 9 гр.

Сахарная пудра – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Агар-агар заливаем водой и даем постоять. Клубнику перебираем и хорошо промываем. Убираем хвостики и просушиваем.

Шаг 2. Ягоды пробиваем блендером и перетираем через мелкое сито. Понадобится 300 граммов ягодного пюре.

Шаг 3. Нагреваем пюре в микроволновой печи и вводим сахарный песок (200 граммов). Размешиваем, пока крупинки не разойдутся.

Шаг 4. Остывшее клубничное пюре переливаем в емкость миксера. Вливаем половину яичного белка.

Шаг 5. Замоченный агар-агар выливаем в толстостенную посуду и размещаем на плите. Закипятив, добавляем 450 граммов сахарного песка. Размешав, провариваем до растворения на умеренной температуре.

Шаг 6. Взбиваем на максимальной скорости ягодное пюре, пока масса не станет светлеть. Выливаем оставшийся белок и взбиваем еще несколько минут.

Шаг 7. Сироп варим, пока его температура не достигнет 110°С. Готовый сироп будет стекать с лопатки тонкой нитью. Убираем его с плиты.

Шаг 8. Ягодно-белковая смесь увеличится в несколько раз и станет очень светлой. Не переставая взбивать, непрерывно по стенке вливаем сироп, чтобы он не превратился в карамель.

Шаг 9. Взбиваем массу на высокой скорости до воздушной густой консистенции.

Шаг 10. Зефирной массой наполняем кулинарный мешок и отсаживаем изделия на противень, застеленный пищевой пленкой или силиконизированным пергаментом.

Шаг 11. Соблюдаем размерность половинок.

Шаг 12. Стабилизируем в течение ночи в проветриваемом помещении. Затем посыпаем зефир сахарной пудрой.

Шаг 13. Склеиваем половинки.

Шаг 14. При желании изделия повторно обваливаем в сахарной пудре и выкладываем в вазу.

Шаг 15. Зефир получается нежным и при нажатии “пружинит”.

Шаг 16. Текстура зефира в разрезе получается пористой.

Шаг 17. От воздушного угощения сложно отказаться.

Шаг 18. Спустя еще сутки зефир станет посуше. Храним угощение в закрытом контейнере при комнатной температуре. Приятного аппетита!