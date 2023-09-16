Описание приготовления:

Подавать кальмаров по этому рецепту можно самостоятельно в качестве закуски или с отварным рисом, пастой и свежими овощами. Благодаря острому соусу блюдо получается пикантное и ароматное. Такие кальмары пользуются популярностью во многих кафе или ресторанах, но и дома приготовить их совершенно не сложно. Порадуйте себя или своих близких!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары Блюдо: Горячие блюда / Острое

Состав / Ингредиенты:

Кальмар 3 Штуки

Перец красный 1 Чайная ложка (жгучий, молотый)

Соевый соус 2 Ст. ложки

Чеснок 2 Зубчика

Растительное масло 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

162 ккал

Калорийность

14 г

Белки

10 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кальмар в остром соусе на сковороде-гриль»

Подготовьте все ингредиенты.

Тушки кальмаров обдайте кипятком, а затем опустите в ледяную воду. После чего очистите от внутренностей и снимите плёнку.

Сделайте надрезы на тушках кальмаров с обеих сторон. Не до конца. Для удобства можно внутрь поместить любую деревянную лопаточку.

В миске соедините соевый соус, перец и давленный чеснок. Можно добавить немного соли, но не переборщите, так как соевый соус сам по себе солёный. Переложите кальмаров в подготовленный маринад. Плавники можно аккуратно отрезать, чтобы они обжарились равномерно с двух сторон. Оставьте мариноваться на 10 минут.

Разогрейте сковороду-гриль, смажьте её растительным маслом, выложите кальмаров, стряхнув от излишков маринада и обжарьте с двух сторон по 2-3 минуты.

Кальмар в остром соусе на сковороде-гриль готов. Подавать можно в целом виде, украсив свежей зеленью или нарезав колечками. Приятного аппетита!