Описание приготовления:
Подавать кальмаров по этому рецепту можно самостоятельно в качестве закуски или с отварным рисом, пастой и свежими овощами. Благодаря острому соусу блюдо получается пикантное и ароматное. Такие кальмары пользуются популярностью во многих кафе или ресторанах, но и дома приготовить их совершенно не сложно. Порадуйте себя или своих близких!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары Блюдо: Горячие блюда / Острое
Состав / Ингредиенты:
- Кальмар 3 Штуки
- Перец красный 1 Чайная ложка (жгучий, молотый)
- Соевый соус 2 Ст. ложки
- Чеснок 2 Зубчика
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
162 ккал
Калорийность
14 г
Белки
10 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кальмар в остром соусе на сковороде-гриль»
Подготовьте все ингредиенты.
Тушки кальмаров обдайте кипятком, а затем опустите в ледяную воду. После чего очистите от внутренностей и снимите плёнку.
Сделайте надрезы на тушках кальмаров с обеих сторон. Не до конца. Для удобства можно внутрь поместить любую деревянную лопаточку.
В миске соедините соевый соус, перец и давленный чеснок. Можно добавить немного соли, но не переборщите, так как соевый соус сам по себе солёный. Переложите кальмаров в подготовленный маринад. Плавники можно аккуратно отрезать, чтобы они обжарились равномерно с двух сторон. Оставьте мариноваться на 10 минут.
Разогрейте сковороду-гриль, смажьте её растительным маслом, выложите кальмаров, стряхнув от излишков маринада и обжарьте с двух сторон по 2-3 минуты.
Кальмар в остром соусе на сковороде-гриль готов. Подавать можно в целом виде, украсив свежей зеленью или нарезав колечками. Приятного аппетита!