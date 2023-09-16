Готовлю его каждые выходные. Бесподобный салат из курицы: вкусно и просто

Считается, что страной салатов является Франция. Из этой страны в XIX веке приходили новые революционные рецепты этого блюда. Однако, во Францию салат попал благодаря Апеннинскому полуострову. Повара заимствовали рецепты популярного на острове блюда и перенесли в свою страну. Оттуда салаты стали распространяться по всему миру. В Европе начали придумывать новые способы приготовления салатов. Самыми актуальными являются “Цезарь”, “Греческий” и “Оливье”.
Если надоели классические салаты, можем предложить рецепт нового легкого салат с куриной грудкой.
Ингредиенты для салата:
- куриная грудка – шт.;
- яйца – 4 шт.;
- огурец – шт.;
- зеленый лук — пучок;
- лук репчатый – 1 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- майонез – 4 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.
Ингредиенты для лукового маринада:
- соль – ½ ч. л.;
- сахар – 2 ст. л.;
- уксус – 3 ст. л.;
- вода – 150 мл.
Приготовление салата:
Нарезаем маленьким кубиком лук репчатый, выкладываем в чашку и смешиваем с солью и сахаром. К луку вливаем уксус и воду, оставляем мариноваться на 10 минут.
Нарезаем огурец аналогично луку, мелкими кубиками. Отвариваем заранее в подсоленной воде куриную грудку, нарезаем ее на среднего размера кусочки.
Предварительно отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Режем яйца на маленькие кубики, натираем на крупной терке сыр.
Шинкуем зеленый лук, выкладываем в салатник к огурцу, куриной грудке, яйцам и сыру. Выливаем уксусную воду из миски с луком, добавляем лук в салат.
Солим салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Вместо майонеза можно использовать греческий йогурт. Тогда салат станет менее калорийным.