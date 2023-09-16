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Готовлю его каждые выходные. Бесподобный салат из курицы: вкусно и просто

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Готовлю его каждые выходные. Бесподобный салат из курицы: вкусно и просто

Считается, что страной салатов является Франция. Из этой страны в XIX веке приходили новые революционные рецепты этого блюда. Однако, во Францию салат попал благодаря Апеннинскому полуострову. Повара заимствовали рецепты популярного на острове блюда и перенесли в свою страну. Оттуда салаты стали распространяться по всему миру. В Европе начали придумывать новые способы приготовления салатов. Самыми актуальными являются “Цезарь”, “Греческий” и “Оливье”.

Если надоели классические салаты, можем предложить рецепт нового легкого салат с куриной грудкой.

Ингредиенты для салата:

  • куриная грудка – шт.;
  • яйца – 4 шт.;
  • огурец – шт.;
  • зеленый лук — пучок;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • твердый сыр – 100 г;
  • майонез – 4 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для лукового маринада:

  • соль – ½ ч. л.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • уксус – 3 ст. л.;
  • вода – 150 мл.

Приготовление салата:

Нарезаем маленьким кубиком лук репчатый, выкладываем в чашку и смешиваем с солью и сахаром. К луку вливаем уксус и воду, оставляем мариноваться на 10 минут.

Нарезаем огурец аналогично луку, мелкими кубиками. Отвариваем заранее в подсоленной воде куриную грудку, нарезаем ее на среднего размера кусочки.

Предварительно отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Режем яйца на маленькие кубики, натираем на крупной терке сыр.

Шинкуем зеленый лук, выкладываем в салатник к огурцу, куриной грудке, яйцам и сыру. Выливаем уксусную воду из миски с луком, добавляем лук в салат.

Готовлю его каждые выходные. Бесподобный салат из курицы: вкусно и просто

Солим салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Готовлю его каждые выходные. Бесподобный салат из курицы: вкусно и просто

Вместо майонеза можно использовать греческий йогурт. Тогда салат станет менее калорийным.

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