Жареная рыба уже в прошлом. Сытный и полезный ужин: сочная горбуша с гарниром

Одно из полезных рыб для человеческого организма является горбуша. В ней собрано много полезных веществ и витаминов.
Например, в горбуше есть витамин РР, который отвечает за целостность структур клеток. Уникальность горбуши в том, что витамин РР довольно редко встречается в продуктах питания, поэтому мясо горбуши ценится на рынке. Но, при этом, нельзя назвать горбушу дорогой рыбой.
Приготовить горбушу можно разными способами. кто-то предпочитает жарить, кто-то отваривать, кто-то запекать. Все виды готовки рыбы приемлемы. Однако, получить вкусное сочное мясо можно в основном при запекании.
Ингредиенты для запеченной горбуши:
- горбуша — 1,2 кг;
- растительное масло — 50 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- черный перец — 1/2 ч. л.;
- приправа для рыбы — 1/2 ч. л.;
- сок половинки лимона;
- лук — 2 шт.;
- лимон — шт.;
- петрушка — пучок;
- помидор — 4 шт.;
- сливочное масло — 60 г.
Приготовление запеченной горбуши:
Очищаем рыбу от плавников, жабр и головы, избавляемся от внутренностей и промываем горбушу. Делаем поперечные надрезы по всей тушке рыбы.
В миске смешиваем соль, черный перец и приправу для рыбы с растительным маслом и соком лимона. Смазываем бока рыбы данным маринадом и оставляем под пищевой пленкой на 30-40 минут.
Нарезаем кольцами лук и лимон, выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом. Выкладывать лук и лимон стоит поперек формы.
Также поперек на луковую подушку кладем горбушу, внутрь рыбы заправляем петрушку. Нарезаем пополам помидоры, кладем рядом с рыбой.
На горбушу выкладываем кусочки сливочного масла, накрываем фольгой форму.
Запекаем горбушу при 200 градусах 30 минут.
В результате мы имеем сочную горбушу с гарниром в виде овощей. Эта рыба может стать сытным и полезным ужином для всей семьи.