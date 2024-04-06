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Жареная рыба уже в прошлом. Сытный и полезный ужин: сочная горбуша с гарниром

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Жареная рыба уже в прошлом. Сытный и полезный ужин: сочная горбуша с гарниром

Одно из полезных рыб для человеческого организма является горбуша. В ней собрано много полезных веществ и витаминов.

Например, в горбуше есть витамин РР, который отвечает за целостность структур клеток. Уникальность горбуши в том, что витамин РР довольно редко встречается в продуктах питания, поэтому мясо горбуши ценится на рынке. Но, при этом, нельзя назвать горбушу дорогой рыбой.

Приготовить горбушу можно разными способами. кто-то предпочитает жарить, кто-то отваривать, кто-то запекать. Все виды готовки рыбы приемлемы. Однако, получить вкусное сочное мясо можно в основном при запекании.

Ингредиенты для запеченной горбуши:

  • горбуша — 1,2 кг;
  • растительное масло — 50 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный перец — 1/2 ч. л.;
  • приправа для рыбы — 1/2 ч. л.;
  • сок половинки лимона;
  • лук — 2 шт.;
  • лимон — шт.;
  • петрушка — пучок;
  • помидор — 4 шт.;
  • сливочное масло — 60 г.

Приготовление запеченной горбуши:

Очищаем рыбу от плавников, жабр и головы, избавляемся от внутренностей и промываем горбушу. Делаем поперечные надрезы по всей тушке рыбы.

В миске смешиваем соль, черный перец и приправу для рыбы с растительным маслом и соком лимона. Смазываем бока рыбы данным маринадом и оставляем под пищевой пленкой на 30-40 минут.

Жареная рыба уже в прошлом. Сытный и полезный ужин: сочная горбуша с гарниром

Нарезаем кольцами лук и лимон, выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом. Выкладывать лук и лимон стоит поперек формы.

Также поперек на луковую подушку кладем горбушу, внутрь рыбы заправляем петрушку. Нарезаем пополам помидоры, кладем рядом с рыбой.

На горбушу выкладываем кусочки сливочного масла, накрываем фольгой форму.

Жареная рыба уже в прошлом. Сытный и полезный ужин: сочная горбуша с гарниром

Запекаем горбушу при 200 градусах 30 минут.

Жареная рыба уже в прошлом. Сытный и полезный ужин: сочная горбуша с гарниром

В результате мы имеем сочную горбушу с гарниром в виде овощей. Эта рыба может стать сытным и полезным ужином для всей семьи.

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