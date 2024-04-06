Как проверить, свежее яйцо или нет: полезные советы, чтобы избежать неприятных сюрпризов

Заметьте, что срок хранения яиц составляет 25 дней, но нужно знать, когда яйцо появилось на свет.

Скоро мы будем праздновать православную Пасху, на которую традиционно покупаем много яиц. И конечно совсем нет желания попасть впросак, купив несвежие яйца, которые, не зная некоторых полезных советов от опытных кулинаров, можно и не различить от несвежих.

Во-первых, следует знать, что продолжительность хранения яиц — 25 дней, но вы не знаете, когда именно это яйцо появилось на свет. Поэтому запомните полезные лайфхаки, которыми поделились на сайте «1 хвилина».

Во-вторых, когда готовите еду, не спешите разбивать яйцо прямо в миску к другим продуктам. Делайте это в отдельной посуде, а затем перекладывайте в общую массу, потому что если заметили подозрительную консистенцию или почувствовали неприятный запах, сможете спасти другие продукты, а яйцо выбросить.

Оценить внешне

Если разбить яйцо, то сможете увидеть: свежее яйцо имеет устойчивую форму, а светло-желтый желток всегда сохраняет четкую форму. Старые яйца темнеют, а на желтке могут появиться коричневые пятна.

Посмотреть на свет

Осмотрите яйцо на свету — это позволит увидеть коричневые пятна или синий оттенок, которые говорят о том, что продукт несвежий.

Почувствуйте запах

Застарелые яйца имеют неприятный запах даже через скорлупу.

Потрясите

Если куриное яйцо издает «хлюпанье», это означает, что оно несвежее и употреблять его нельзя. Поэтому такое яйцо смело выбрасывайте в мусорное ведро.

Погружение в воду

Опустите яйцо в стакан с холодной водой. Если оно утонуло и лежит горизонтально на дне, то оно свежее. Если плавает сверху — лучше его выбросить.

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