Рецепт: Домашний хлеб — В духовке

Ингредиенты:

мука — 350 грамм;

соль — 1 ч.л.;

спхар — 1 ч.л.;

дрожжи — 5 грамм;

вода — 210 мл.

Способ приготовления: Сегодня мы будем готовить обычный хлеб.

Я указываю точное количество ингредиентов, строго по рецепту…

У меня количество отличалось так как я делала в большой форме и немного увеличила пропорции, но для точности добавляю в описание строго по рецепту (!)

Для приготовления потребуется 350 грамм муки, по чайной ложке соли и сахара,

5 грамм сухих дрожжей (у меня 4) и 210 мл. воды

Муку нужно просеять и всыпать в кастрюлю или в большую миску для замешивается теста

Добавить по чайной ложке соли и сахара

Всыпать 5 грамм сухих дрожжей

Перемешать все сухие ингредиенты

И влить тёплую воду (температурой 38-40 градусов)

О

И 30 грамм растительного масла без запаха

Замесить тесто.

Вымешивать его следует 5-7 минут

Оно будет липким!

Собрать тесто в шар.

Чтобы было легче лучше смазать руки растительным маслом

Отправить в миску, накрыть и на 30 минут оставить в тёплом месте.

По истечении времени присыпать мукой.

Следует постараться растянуть руками в пласт, сильно стараясь не приминать

Свернуть в рулет.

Получившийся рулет свернуть ещё раз с другой стороны.

Снова растянуть

Свернуть, придав форму батона

Форму для выпечки присыпать мукой.

Я на форму положила силиконовый коврик и присыпала его мукой.

Отправить тесто в форму для запекания, накрыть и оставить ещё минут на 20-30. Перед выпечкой смазать тесто молоком или простой водой.

Присыпать мукой и сделать неглубокие надрезы сверху.

Так как у меня снизу все рецепты из теста всегда пригорают, то форму для запекания я поставила на кастрюльку с водой.

Духовку разогреваем заранее.

Выпекать при температуре 180 градусов в течении 30-40 минут.

Дать хлебу остыть и можно нарезать.

Время приготовления: 1 ч.