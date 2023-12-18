Рецепт: Домашний хлеб — В духовке

Ингредиенты:
мука — 350 грамм;
соль — 1 ч.л.;
спхар — 1 ч.л.;
дрожжи — 5 грамм;
вода — 210 мл.
Способ приготовления: Сегодня мы будем готовить обычный хлеб.
Я указываю точное количество ингредиентов, строго по рецепту…
У меня количество отличалось так как я делала в большой форме и немного увеличила пропорции, но для точности добавляю в описание строго по рецепту (!)
Для приготовления потребуется 350 грамм муки, по чайной ложке соли и сахара,
5 грамм сухих дрожжей (у меня 4) и 210 мл. воды
Муку нужно просеять и всыпать в кастрюлю или в большую миску для замешивается теста
Добавить по чайной ложке соли и сахара
Всыпать 5 грамм сухих дрожжей
Перемешать все сухие ингредиенты
И влить тёплую воду (температурой 38-40 градусов)
О
И 30 грамм растительного масла без запаха
Замесить тесто.
Вымешивать его следует 5-7 минут
Оно будет липким!
Собрать тесто в шар.
Чтобы было легче лучше смазать руки растительным маслом
Отправить в миску, накрыть и на 30 минут оставить в тёплом месте.
По истечении времени присыпать мукой.
Следует постараться растянуть руками в пласт, сильно стараясь не приминать
Свернуть в рулет.
Получившийся рулет свернуть ещё раз с другой стороны.
Снова растянуть
Свернуть, придав форму батона
Форму для выпечки присыпать мукой.
Я на форму положила силиконовый коврик и присыпала его мукой.
Отправить тесто в форму для запекания, накрыть и оставить ещё минут на 20-30. Перед выпечкой смазать тесто молоком или простой водой.
Присыпать мукой и сделать неглубокие надрезы сверху.
Так как у меня снизу все рецепты из теста всегда пригорают, то форму для запекания я поставила на кастрюльку с водой.
Духовку разогреваем заранее.
Выпекать при температуре 180 градусов в течении 30-40 минут.
Дать хлебу остыть и можно нарезать.
Время приготовления: 1 ч.