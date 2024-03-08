Вкусные тонкие блины на кефире с дырочками: пошаговый рецепт

Блины на кефире — это простой и быстрый способ приготовить блинчики на завтрак. Они получаются вкусными и тонкими.
Блинчики на кефире получаются очень нежными. Вам понадобятся самые простые ингредиенты. А сами блины готовятся очень просто. А если добавить в тесто растительное масло, то они не будут пригорать на сковороде. Чтобы приготовить блины на кефире, следуйте рецептуре. Способом приготовления вкусных блинов поделились на сайте Smachnota.
Блины на кефире
Ингредиенты:
- кефир — 500 мл;
- яйца — 3 шт;
- мука — 150 г;
- соль — 1/2 ч. л;
- сода — 1/2 ч. л;
- сахар — 1 ст. л;
- масло — 2 ст. л.
Взбейте яйца венчиком до появления пены. Добавьте к яйцам кефир и перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, соду и щепотку соли.
Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидким, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.
Добавьте масло и еще раз хорошо перемешайте.
Яйца и кефир должны быть комнатной температуры, а муку лучше просеять.
У вас должна получиться однородная консистенция. Дайте тесту настояться 15 минут. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Распределяйте тесто тонким слоем и обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета. Время от времени смазывайте сковороду растительным маслом. А уже готовые блинчики смазывайте сливочным маслом.
Блины на кефире можно подавать с различными начинками: медом, джемом, свежими ягодами, сливочным маслом и т.д. Также можно добавлять в тесто различные ингредиенты, такие как ягоды, фрукты, орехи или шоколад, чтобы придать блинам дополнительный вкусовой акцент.
Конечно, такие блинчики можно есть и с несладкими дополнениями. Хорошо подойдет жареная курица с грибами, просто жареные грибы, или соленая рыба, или икра.
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