Знаменитый салат со свеклой. Всего 5 ингредиентов: этот рецепт я искала очень давно

Свекла — это единственный овощ, который имеет в своем составе три разных цвета — белый, красный и жёлтый. При этом каждый цвет представляет собой различные питательные вещества и витамины.

Белый цвет — это клетчатка, которая помогает пищеварению и снижает уровень холестерина.

Красный цвет — это беталайн, мощный антиоксидант, он может помочь в борьбе с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Жёлтый цвет — это витамин А, важный для зрения и здоровья кожи. Кроме того, свекла содержит множество других полезных веществ, таких как витамины группы В, С, Е, К, фолиевая кислота, железо, магний, калий и другие.

Расскажем, как приготовить вкусный свекольный салат.

Ингредиенты:

вареная свекла — 4 шт.;

маринованные огурцы — 4 шт.;

вареные яйца — 4 шт.;

укроп — пучок;

лук — 1 шт.;

черный перец — щепотка;

майонез — 3 ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Натираем на крупной терке очищенную свеклу. Нарезаем маленьким кубиком маринованные огурцы и кладем к свекле. Режем небольшими кусочками вареные яйца, добавляем к свекле и огурцам.

Шинкуем мелко укроп, нарезаем мелко лук. Обжариваем в сковороде на растительном масле лук до золотистого цвета. Добавляем в салат лук и укропом.

Солим салат, перчим и заправляем майонезом, тщательно перемешиваем.

Получается вкусный свекольный салат.

Это бюджетное блюдо для обеда и ужина, дополнение к основной трапезе.