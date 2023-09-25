Золотистые краски в вашей кладовке: как закрыть тыкву на зиму – на вкус как персик

Осенью, когда тыква лучше всего подходит, стоит не только приготовить из нее красочные блюда, но и сохранить их вкус на зиму. Эта закрутка готовится удивительно просто, а наслаждаться можно до весны.

РЕЦЕПТЫ КОНСЕРВАЦИИ НА ЗИМУ – ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ Чтобы есть тыкву зимой, закройте ее в банки сейчас. Воспользуйтесь простым и проверенным рецептом – и вы точно вернетесь к нему в следующем году.

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Рецепт консервированной тыквы

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Невероятный вкус и аромат / Фото kukbuk Ингредиенты:

– 800 грамм очищенной тыквы;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты;

– 1 упаковка ванильного сахара;

– 300 грамм сахара. Приготовление:

Вскипятите 1 литр воды с лимонной кислотой и охладите.

Очищенную тыкву нарежьте на небольшие кубики, залейте водой.

На следующий день слейте тыкву от жидкости.

Добавьте в жидкость сахар и ванильный сахар и доведите до кипения.

В кипящий рассол добавить тыкву и варите около 10 – 15 минут, пока тыква не станет мягкой (время зависит от сорта тыквы).

Разлейте тыкву в чистые и простерилизованные банки, залейте сиропом, плотно закройте и переверните до полного остывания.

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