ГлавнаяРецептыЗолотистые краски в вашей кладовке: как закрыть тыкву на зиму – на вкус как персик Золотистые краски в вашей кладовке: как закрыть тыкву на зиму – на вкус как персик На чтение: 1 минута Осенью, когда тыква лучше всего подходит, стоит не только приготовить из нее красочные блюда, но и сохранить их вкус на зиму. Эта закрутка готовится удивительно просто, а наслаждаться можно до весны. РЕЦЕПТЫ КОНСЕРВАЦИИ НА ЗИМУ – ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ Чтобы есть тыкву зимой, закройте ее в банки сейчас. Воспользуйтесь простым и проверенным рецептом – и вы точно вернетесь к нему в следующем году. Интересно Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем Рецепт консервированной тыквы Время: 45 минут Порций: 4 Невероятный вкус и аромат / Фото kukbuk Ингредиенты: – 800 грамм очищенной тыквы; – 1 чайная ложка лимонной кислоты; – 1 упаковка ванильного сахара; – 300 грамм сахара. Приготовление: Вскипятите 1 литр воды с лимонной кислотой и охладите. Очищенную тыкву нарежьте на небольшие кубики, залейте водой. На следующий день слейте тыкву от жидкости. Добавьте в жидкость сахар и ванильный сахар и доведите до кипения. В кипящий рассол добавить тыкву и варите около 10 – 15 минут, пока тыква не станет мягкой (время зависит от сорта тыквы). Разлейте тыкву в чистые и простерилизованные банки, залейте сиропом, плотно закройте и переверните до полного остывания. Для того чтобы приготовить лечо из кабачков и баклажанов, понадобится всего несколько ингредиентов и совсем мало времени. Поделитесь с друзьями