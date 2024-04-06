«Хлеб – нечто святое для украинцев»: судьи «МастерШеф» стали ведущими документального фильма

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский стали ведущими документального фильма «Тесто». Его можно будет посмотреть в кинотеатрах уже 2 мая.

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Приятной новостью поделился сам судья «МастерШеф». Он рассказал все подробности.

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Судьи «МастерШеф» стали ведущими фильма «Тесто»

Ярославский отметил, что в доме его бабушки всегда пахло хлебом.

Поэтому все, что связано с тестом, для меня является особенным. И вообще хлеб – это нечто святое для украинцев. Почти все лето прошлого года мы путешествовали по разным регионам Украины, собирали истории и рецепты, открывали для себя много нового. И наконец я могу вам все рассказать,

– отметил повар.

По его словам «Тесто» – это документальный фильм об украинских культурных традициях, о хлебе и украинцах.

«Сходите на это кино с семьей, пригласите друзей и расскажите знакомым. Поддержите украинское кино и традиции. Я очень благодарен всей большой команде @filmua за возможность быть причастным к созданию нашего нового кино. Вы невероятные и для меня честь работать вместе с вами», – подчеркнул Ярославский.

Напоследок судья «МастерШеф» поделился своей детской мечтой – он мечтает озвучить мультфильм.

«Верю, что когда-то это случится. Обнимаю всех и до встречи в кино со 2 мая», – подытожил Ярославский.