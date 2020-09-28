Реабилитация и уход за больными. Ортопедические костыли

Костылями называют специальные приспособления, поддерживающие человека во время ходьбы, а также стояния. Используют костыли при травмах опорно-двигательной системы или если нарушаются ее функции. Такие конструкции бывают деревянными, стальными, алюминиевыми, а также изготовленными из разнообразных сплавов.

Если правильно подобранные костыли купить, то они обеспечат максимально быстрое и успешное восстановление после травм и болезней, связанных с нарушением устойчивости, координации движения и баланса. Ортопедические костыли в интернет магазине Ортотека вы можете выбрать по хорошей цене, по ссылке https://ortoteka.ua/category/66-kostyli. На костыли человек переносит вес своего тела, расслабляя ноги, поскольку опора перемещается с нижних конечностей в верхнюю часть тела. Самыми востребованными сегодня считаются костыли подмышечные и подлокотные.

Кому нужны подмышечные костыли?

Подмышечные образцы состоят из нескольких планок, у них в верхней части присутствует поперечная перекладина, в центре – рукоять для рук. Внизу планки соединяются в стойку с наконечником из резины. Есть костыли, где телескопическим методом можно менять высоту, используя зажимы.

Подмышечные изделия незаменимы в таких ситуациях:

после травм или операция, если запрещаются нагрузки на ноги,

при проблемах с тазобедренными суставами,

острая боль в ногах,

слабость в руках – упор идет во впадины подмышками,

много избыточного веса и т.д.

Подмышечные костыли также рекомендуют использовать пожилым людям, поскольку они оказывают более существенную помощь, чем трость.

Особенности подлокотных костылей

В состав костылей, в которых опора происходит под локоть, входят следующие элементы:

стойка (чаще всего алюминиевая),

рукоять,

пластиковый упорный зажим,

наконечники из резины.

Такие костыли специалисты советуют использовать людям для полного восстановления после того, как они успешно прошли этап реабилитации с использованием подмышечных изделий. Комфортно, что в определенных образцах можно менять не просто высоту, но также расстояние от манжеты до рукояти.

Сравнение подмышечных и подлокотных костылей

У всех образцов свои преимущества и недостатки, о которых не стоит забывать. Плюсы подмышечных костылей:

легче сохранить равновесие,

проще передвигаться,

можно отдохнуть за счет провисания.

Преимущества локтевых вариантов:

выглядят красивее, чем подмышечные,

обладают более компактными размерами,

позволяют даже водить автомобиль.

Перед покупкой костылей лучше проконсультироваться с врачом.