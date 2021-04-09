Галерея Айвазовского — картины великого мариниста

Феодосийская картинная галерея имени Ивана Константиновича Айвазовского — один из старейших художественных музеев. Здание галереи является памятником архитектуры XIX века. По архитектурному и декоративному оформлению дом построен в стиле итальянских ренессанских вилл. В 1880 году к основному объему здания был пристроен большой выставочный зал. Строительство осуществлялось по проекту и под наблюдением И.К. Айвазовского. Официальное открытие картинной галереи в 1880 году было приурочено ко дню рождения художника. Такую картину легко можете нарисовать и вы, купив в магазине https://artsale.sale картину по номерам.

Собрание картин при жизни художника постоянно обновлялось, так как его работы отправлялись на выставки в крупные города России и за границу. После смерти И.К. Айвазовского картинная галерея по его завещанию становится собственностью города, в котором он родился и творил большую часть жизни. В дар Феодосии перешли 49 картин кисти прославленного мариниста. В течении многих лет экспозиция музея не пополнялась.

В настоящее время Феодосийская картинная галерея является сокровищницей реалистического искусства, подлинным очагом культуры. Здесь собраны самые крупные коллекции произведений И.К. Айвазовского, К.Ф. Богаевского, М.П. Латри, М.А. Волошина и других мастеров искусства, в том числе и старых западноевропейских мастеров. Музей насчитывает более 8 тысяч предметов основного фонда.

Главное сокровище музея — коллекция живописных и графических произведений И.К. Айвазовского, которая насчитывает 416 работ. В ней представлены все периоды творчества художника. К лучшим полотнам следует отнести «Неаполитанский залив в лунную ночь» (1842), «Море» (1853), «Буря на Северном море» (1865), «Солнечный день» (1884), «Среди волн» (1898) и другие.

В первых залах экспозиции экспонируются картины великого мариниста, в последующих — произведения его учеников, современников и последователей, продолжающих живописные традиции И.К. Айвазовского. Воду Иван Константинович изображал так, что по свидетельству двух купцов (героев рассказа А.П. Чехова): утку пускаешь- бросается плыть!

Адрес музея: г. Феодосия, ул. Галерейная, 2.