Правильные котлеты. Признаю только такой рецепт: муж готов есть их всю неделю

Многие кулинары имеют свой собственный рецепт котлет. При этом, нередко домашние повара готовят для своих семей один и тот же рецепт постоянно. То есть, люди не хотят экспериментировать и пробовать нечто новое. Вероятно, кем-то ведет страх того, что котлеты получатся невкусными. Кто-то считает свой рецепт котлет настолько идеальным, что тот не нуждается в доработках.

Но, все же стоит поддаваться экспериментам, в том числе и в плане готовки еды. Мы можем рассказать о том, как приготовить котлеты вкусно и сочно.

Ингредиенты для котлет:

мясо — кг мяса;

сухой хлеб — 200 г;

молоко — 200 мл;

лук репчатый — шт.;

чеснок — зубчик;

соль — ½ ч. л.;

перец черный молотый — ⅓ ч. л.

Приготовление котлет:

Нарезаем мясо жирной свинины на небольшие кусочки. Аналогично нарезаем репчатый лук, делим надвое зубчик чеснока.

Рвем хлеб и заливаем его молоком, даем набухнуть. Пропускаем через мясорубку мясные кусочки, лук и чеснок. В последнюю очередь пропускаем через мясорубку набухший хлеб. Главное его не отжимать.

Посыпаем фарш солью и черным молотым перцем.

Руками смешиваем все перемолотые в мясорубке компоненты, тщательно отбиваем.

Лепим из фарша большие котлеты. В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистого цвета.

Перекладываем котлеты в форму для запекания. Сверху кладем на котлеты кусочки сливочного масла. Накрываем котлеты фольгой и отправляем в духовку при 160 градусах на 20 минут.

Подавать такие простые котлеты рекомендуется с картофельным пюре или с салатом. Получаются мягкие и нежные котлеты.