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Бюджетный, но очень вкусный: рецепт манника на кефире за 30 минут

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Бюджетный, но очень вкусный: рецепт манника на кефире за 30 минут

Манник – простая, но очень вкусная выпечка. Его можно быстро испечь, а ингредиенты есть у каждого в холодильнике.

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Попробуйте добавить к этому базовому рецепту кокосовую стружку. Также готовый манник можно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью.

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Рецепт манника на кефире

  • Время: 30 минут + 10 минут подготовка
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 стакан манки;
– 1 стакан кефира;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– 0,5 стакана сахара;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 80 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Манку залейте кефиром, добавьте разрыхлитель, хорошо перемешайте и отставьте набухать на 10 – 15 минут.
  2. К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо взбейте. Влейте растопленное сливочное масло и перемешайте.
  3. Также к яйцам добавьте манку, уже успевшую хорошо набухнуть, и снова перемешайте.
  4. Перелейте массу в форму и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.

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