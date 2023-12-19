ГлавнаяРецептыБюджетный, но очень вкусный: рецепт манника на кефире за 30 минут Бюджетный, но очень вкусный: рецепт манника на кефире за 30 минут На чтение: 1 минута Манник – простая, но очень вкусная выпечка. Его можно быстро испечь, а ингредиенты есть у каждого в холодильнике. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попробуйте добавить к этому базовому рецепту кокосовую стружку. Также готовый манник можно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью. Будет вкусно Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут Рецепт манника на кефире Время: 30 минут + 10 минут подготовка Порций: 6 Ингредиенты: – 1 стакан манки; – 1 стакан кефира; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – 2 яйца; – 0,5 стакана сахара; – 8 граммов ванильного сахара; – 80 граммов сливочного масла. Приготовление: Манку залейте кефиром, добавьте разрыхлитель, хорошо перемешайте и отставьте набухать на 10 – 15 минут. К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо взбейте. Влейте растопленное сливочное масло и перемешайте. Также к яйцам добавьте манку, уже успевшую хорошо набухнуть, и снова перемешайте. Перелейте массу в форму и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Любите сладенькое? Попробуйте еще приготовить торт «Битое стекло» – его даже не нужно выпекать! Поделитесь с друзьями