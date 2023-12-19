Бюджетный, но очень вкусный: рецепт манника на кефире за 30 минут

Манник – простая, но очень вкусная выпечка. Его можно быстро испечь, а ингредиенты есть у каждого в холодильнике.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Попробуйте добавить к этому базовому рецепту кокосовую стружку. Также готовый манник можно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью.

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Рецепт манника на кефире

Время : 30 минут + 10 минут подготовка

: 30 минут + 10 минут подготовка Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 стакан манки;

– 1 стакан кефира;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 яйца;

– 0,5 стакана сахара;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 80 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Манку залейте кефиром, добавьте разрыхлитель, хорошо перемешайте и отставьте набухать на 10 – 15 минут. К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо взбейте. Влейте растопленное сливочное масло и перемешайте. Также к яйцам добавьте манку, уже успевшую хорошо набухнуть, и снова перемешайте. Перелейте массу в форму и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.

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