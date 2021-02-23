Апартаменты Акваделюкс и Аквамарин в Севастополе

Аренда апартаментов в Крыму, в городе Севастополь

Севастополь — это интересный город для всех тех, кто любит историю, культуру, виноделие. Все больше туристы бронируют не номера в отелях, а предпочитают арендовать апартаменты. Это объясняется следующими обстоятельствами:

наличие кухни, оборудованной техникой, бытовыми предметами, это дает возможность сэкономить на питании. Вы сможете приготовить что-то особое или сделать детское питание;

возможность использования всей инфраструктуры апартаментов: рестораны, СПА-центр, комнаты для переговоров, конференцией;

апартаменты находятся рядом с пляжем, на первой береговой линии — редкая ситуация для Севастополя;

для стоянки автомобилей имеется парковка, что крайне удобно для гостей, которые предпочитают путешествовать на личном транспорте;

стоимость арендованных квартир существенно ниже, чем в любом городском отеле премиум класса.

Апартаменты Аквамарин

Аквамарин в Севастополе предлагает большой выбор комфортабельных апартаментов, которые можно арендовать на нашем сайте https://aquamarine.apartments . Из окон номеров открывается чарующий вид на море. В каждом номере установлены панорамные окна, есть лоджия, современная система кондиционирования (отопления). В каждой квартире современная кухня – холодильник, плита с вытяжкой. На кухне также есть посуда, микроволновая печь, чайник, посудомоечная машина. Другие наборы мебели и техники могут варьироваться в зависимости от категории жилья.

В цену аренды входит: проживание, пользование инфраструктурой курортного центра «Аквамарин»: пляжем, посещение СПА, пользование открытым бассейном, бесплатный интернет в общественных местах и номерах, охраняемая стоянка для машин.

Апартаменты Акваделюкс

Акваделюкс в Севастополе — это комплекс который предлагает к услугам самый большой банно бассейный комплекс в Крыму, бесплатный интернет, кондиционер, рестораны и сад с большим бассейном. Также гости могут воспользоваться услугами спортивного клуба, бара. Комплекс имеет удобное расположение: 50 метров от моря, рядом рестораны, кафе, большой парк, стоянка общественного транспорта. Комплекс расположен на местности, где имеется развитая инфраструктура: здесь имеется все, что необходимо для активного семейного отдыха.

Площадь жилья также может вирироваться — от студий до двухкомнатных апартаментов.

В каждой квартире, SMART телевизор, кухня, оснащенной бытовой техникой, посудой. Еще в квартирах есть комфортная ванная с душем. На участке комплекса обустроена бесплатная автостоянка. Для комфортного сна в спальных комнатах есть двуспальная кровать и диван для двоих.

Гостям доступен оздоровительный центр, самый большой банно бассейный комплекс в Крыму. К услугам гостей комплекса частный пляж на первой линии от моря.