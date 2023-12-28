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Миндальный бисквит

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Миндальный бисквит

Описание приготовления:

Этот бисквит готовится по принципу приготовления классического бисквита из пшеничной муки. Но он получается не такой высокий, как из чисто пшеничной муки. У меня высота готового бисквита получилась примерно 4 см. При этом миндальный бисквит получается в разы вкуснее. Диаметр формы для выпекания у меня 20 см.
Основной ингредиент: Мука / Миндальная мука Блюдо: Выпечка / Бисквит

Состав / Ингредиенты:

  • Мука миндальная 80 Грамм
  • Мука пшеничная 50 Грамм
  • Яйцо 4 Штуки
  • Сахар 80 Грамм
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

301 ккал

Калорийность

11 г

Белки

14 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Миндальный бисквит»

Миндальный бисквит

Подготовьте все необходимые ингредиенты перед началом приготовления.

Миндальный бисквит

Очень аккуратно разделите все яйца на желтки и белки по разным чистым и сухим мисочкам.

Миндальный бисквит

В отдельную миску выложите яичные желтки и добавьте 40 грамм сахара.

Миндальный бисквит

Миксером взбейте эти ингредиенты до заметного посветления яичной смеси.

Миндальный бисквит

Белки выложите в другую чистую и сухую миску, добавьте к ним щепотку соли. Миксером взбивайте белки и по ходу процесса добавляйте маленькими порциями оставшиеся 40 грамм сахара. В итоге у вас должна получиться устойчивая белковая масса, которая при переворачивании миски вверх дном остается неподвижной.

Миндальный бисквит

Желтковую массу добавьте к белковой и силиконовой лопаткой вмешайте желтки в белки до получения равномерной, воздушной массы.

Миндальный бисквит

Затем к этой воздушной массе сначала просейте всю миндальную муку и вмешайте ее аккуратными, круговыми движениями силиконовой лопатки до полного соединения.

Миндальный бисквит

Следом просейте всю пшеничную муку и также аккуратно вмешайте ее.

Миндальный бисквит

В итоге должно получиться очень воздушное и однородное тесто.

Миндальный бисквит

Форму для выпекания застелите пергаментом для выпечки и выложите все тесто, разравнивая его лопаткой.

Миндальный бисквит

Выпекайте миндальный бисквит в уже заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. Проверьте готовность бисквита, проткнув его деревянной лучиной, она должна оставаться полностью сухой. Готовый бисквит полностью охладите.

Миндальный бисквит

Охлажденный бисквит можно нарезать на части, в разрезе он пористый и воздушный.

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