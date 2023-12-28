Описание приготовления:

Этот бисквит готовится по принципу приготовления классического бисквита из пшеничной муки. Но он получается не такой высокий, как из чисто пшеничной муки. У меня высота готового бисквита получилась примерно 4 см. При этом миндальный бисквит получается в разы вкуснее. Диаметр формы для выпекания у меня 20 см.

Основной ингредиент: Мука / Миндальная мука Блюдо: Выпечка / Бисквит

Состав / Ингредиенты:

Мука миндальная 80 Грамм

Мука пшеничная 50 Грамм

Яйцо 4 Штуки

Сахар 80 Грамм

Соль 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

301 ккал

Калорийность

11 г

Белки

14 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Миндальный бисквит»

Подготовьте все необходимые ингредиенты перед началом приготовления.

Очень аккуратно разделите все яйца на желтки и белки по разным чистым и сухим мисочкам.

В отдельную миску выложите яичные желтки и добавьте 40 грамм сахара.

Миксером взбейте эти ингредиенты до заметного посветления яичной смеси.

Белки выложите в другую чистую и сухую миску, добавьте к ним щепотку соли. Миксером взбивайте белки и по ходу процесса добавляйте маленькими порциями оставшиеся 40 грамм сахара. В итоге у вас должна получиться устойчивая белковая масса, которая при переворачивании миски вверх дном остается неподвижной.

Желтковую массу добавьте к белковой и силиконовой лопаткой вмешайте желтки в белки до получения равномерной, воздушной массы.

Затем к этой воздушной массе сначала просейте всю миндальную муку и вмешайте ее аккуратными, круговыми движениями силиконовой лопатки до полного соединения.

Следом просейте всю пшеничную муку и также аккуратно вмешайте ее.

В итоге должно получиться очень воздушное и однородное тесто.

Форму для выпекания застелите пергаментом для выпечки и выложите все тесто, разравнивая его лопаткой.

Выпекайте миндальный бисквит в уже заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. Проверьте готовность бисквита, проткнув его деревянной лучиной, она должна оставаться полностью сухой. Готовый бисквит полностью охладите.

Охлажденный бисквит можно нарезать на части, в разрезе он пористый и воздушный.