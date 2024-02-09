Обычно манку варят или на молоке, или на воде, или на их смеси. Однако существует еще один способ приготовления такого блюда, о котором многие даже не слышали. И это довольно странно, так как манная каша на кефире выходит безумно вкусной.

Если вам захочется сделать такой завтрак более ароматным, можете поэкспериментировать с добавками. Одни хозяйки всыпают в манку немного молотой корицы, другие же — натертую на мелкой терке цедру лимона. И в первом, и во втором случае каша приобретает довольно интересный и яркий вкус.

Как готовится идеальная манная каша на кефире

Боитесь, что манка не будет однородной? Для избегания появления комочков рекомендуем смешать сахар и крупу в отдельной емкости. Затем введите сухие ингредиенты в уже подогретый кефир. И, конечно, не забывайте о том, что кашу следует постоянно помешивать. Делать это нужно активно. Для данной цели вы можете взять как обычную ложку, так и ручной венчик. Второй вариант более надежный. При постоянном помешивании каши таким девайсом никакие комочки в процессе варки не появятся. Можете быть спокойными.

Ингредиенты

Кефир250 мл Манка2 ст. л. Сахар1,5 ст. л.

Приготовление

Вливаем в кастрюлю кефир комнатной температуры. Всыпаем к нему сахар.Добавляем в кастрюлю манную крупу. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородности, используя венчик. Отправляем кастрюлю на огонь. Доводим ее содержимое до кипения.Варим манную кашу в течение 2 минут, активно ее помешивая для предотвращения появления комочков. Готово!

Подавать манку следует с кусочком сливочного масла или с ягодным вареньем. Второй вариант особенно сильно нравится детишкам. Также самые младшие члены семьи в восторге от шоколадной манной каши. Приготовить ее на кефире проще простого. Главное — всыпьте вместе с сахаром и крупой в кастрюлю еще 2 ч. л. какао-порошка. Только перед этим просейте его через мелкое сито. Такая каша будет обладать насыщенным шоколадным ароматом и вкусом. Просто восхитительно! Кстати, в предыдущей статье наша редакция делилась всеми секретами приготовления манки, вкус которой знаком нам еще с самого детства. Расскажите, в комментариях, на чём вы обычно варите эту кашу: на молоке, воде, их смеси или же на кефире?