Аренда шатров и тентовых конструкций. Оборудование всегда в наличии по самым интересным ценам!

Отдых на природе. Мобильная беседка

В жаркие летние дни совсем не хочется сидеть в доме, пережидая зной – найти бы тенистый уголок и уютно устроиться на свежем воздухе. Когда на участке не построена беседка, то защитить себя от солнца можно при помощи тента. Заказать подобные конструкции и прочие товары для дачи вы можете на сайте https://marka100.ru.

Его можно быстро собирать и разбирать, ставить в любом месте, например, на лужайке или возле водоема. Компактные и легкие конструкции без каких-либо затруднений перевозятся в багажнике автомобиля к месту отдыха.

Разновидности тентов

Можно в качестве защиты от солнца натянуть между деревьями ткань или самостоятельно соорудить навес, но большинство дачников предпочитают купить готовый сборно-разборный тент, имеющий стенки из ткани или пластика.

По конструктивному исполнению условно можно разделить все тенты на 4 группы.

Зонт – недорогой, удобный и практичный вариант, принцип его открывания как у обычного зонта. От солнечных лучей он спрячет, но от дождя и ветра не защитит. Открытый тент на каркасе – тоже доступен по цене, представляет из себя каркас из легкого метала с тканевой или пластиковой крышей с разным количеством опорных стоек. Каркасный тент закрытого типа оснащается не только крышей, но вдобавок и стенками: прозрачными, глухими или с окошками. Превратить его в открытый можно, скатав или раздвинув боковые стенки. Тент-качалка: самая романтичная разновидность, так как эта конструкция включает в себя большие качели с крышей из ткани или пластика. Но поместится на них не более трех человек и защиты от дождя, ветра и насекомых не будет.

При выборе модели тента нужно ориентироваться на его размеры, материал изготовления, вес в сложенном виде, если предстоит возить его в автомобиле и способ монтажа.

Важные конструктивные особенности

Если тент предполагается установить на одном постоянном месте, можно приобретать изделия и с винтовыми соединениями, но когда предстоит неоднократная его сборка и разборка, лучше остановиться на тенте с каркасом из легких труб, которые вставляются друг в друга и соединяются пластиковыми кронштейнами.