Описание приготовления:
Этот пирог готовится по принципу киша, но на слоеном тесте, что упрощает процесс приготовления. Пирог готов, когда поверхность уплотнится и будет пружинить при нажатии. Укроп можно заменить любой зеленью, а черри обычным помидором. Но помидоры берите плотные и не водянистые, чтобы пирог не получился мокрым.
Назначение: На завтрак / На ужин / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Тесто / Слоеное тесто / Брынза Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Тесто слоеное 1 Штука (бездрожжевое)
- Брынза 200 Грамм
- Черри томаты 150 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Сметана 50 Миллилитров
- Зелень 10 Грамм
- Мука 20 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
196 ккал
Калорийность
8 г
Белки
15 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с брынзой и помидорами из слоеного теста»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога с брынзой и помидорами из слоеного теста. Тесто достаньте заранее, чтобы оно разморозилось. Помидорки вымойте и дайте им обсохнуть.
Слоеное тесто немного раскатайте и выложите в форму для запекания. Вилкой наколите дно, а ножом прорежьте немного тесто по краю дна формы. Поставьте форму с тестом в горячую духовку и выпекайте в течение 10 минут при температуре 180 градусов.
В чаше смешайте сметану, яйцо и мелко нарезанный укроп, посолите и поперчите.
Если дно сильно поднялось, немного прижмите его. Вылейте половину сметаной массы.
Черри разрежьте пополам и выложите в начинку.
Брынзу раскрошите и посыпьте поверх пирога. Полейте верх оставшейся сметанной массой.
Выпекайте пирог еще в течение 25-35 минут до золотистой корочки и готовности. Готовый пирог остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!