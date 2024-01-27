Описание приготовления:

Этот пирог готовится по принципу киша, но на слоеном тесте, что упрощает процесс приготовления. Пирог готов, когда поверхность уплотнится и будет пружинить при нажатии. Укроп можно заменить любой зеленью, а черри обычным помидором. Но помидоры берите плотные и не водянистые, чтобы пирог не получился мокрым.

Назначение: На завтрак / На ужин / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Тесто / Слоеное тесто / Брынза Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное 1 Штука (бездрожжевое)

Брынза 200 Грамм

Черри томаты 150 Грамм

Яйца 2 Штуки

Сметана 50 Миллилитров

Зелень 10 Грамм

Мука 20 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

196 ккал

Калорийность

8 г

Белки

15 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с брынзой и помидорами из слоеного теста»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога с брынзой и помидорами из слоеного теста. Тесто достаньте заранее, чтобы оно разморозилось. Помидорки вымойте и дайте им обсохнуть.

Слоеное тесто немного раскатайте и выложите в форму для запекания. Вилкой наколите дно, а ножом прорежьте немного тесто по краю дна формы. Поставьте форму с тестом в горячую духовку и выпекайте в течение 10 минут при температуре 180 градусов.

В чаше смешайте сметану, яйцо и мелко нарезанный укроп, посолите и поперчите.

Если дно сильно поднялось, немного прижмите его. Вылейте половину сметаной массы.

Черри разрежьте пополам и выложите в начинку.

Брынзу раскрошите и посыпьте поверх пирога. Полейте верх оставшейся сметанной массой.

Выпекайте пирог еще в течение 25-35 минут до золотистой корочки и готовности. Готовый пирог остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!