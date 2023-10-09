Редакция «Со Вкусом» отмечает: голубцы с овощами в панировке — более праздничный и нарядный вариант всем известного блюда. Их уникальность в том, что заготовки панируются в сухарях и недолго обжариваются на сковороде. В результате этого образуется аппетитная хрустящая корочка, которая делает их вкус просто великолепным.

Получается очень сытно и недорого, ведь в рецепте используются всем доступные продукты. Даже без мяса эти рулетики способны полноценно насытить любого, особенно деток. Внешний вид таких небанального блюда покорит даже тех, кто не любит классические голубцы. В общем, надо пробовать!

Голубцы с овощами в панировке: как подготовить капусту

Для того, чтобы правильно подготовить капусту, нужно для начала вырезать кочерыжку. Делайте это так, чтобы листья при этом не распадались. Затем выложите капусту в глубокую кастрюлю с водой и доведите до кипения. Отварите капусту, периодически снимая размягченные, но плотные листья. В среднем на это уходит от 3 до 5 минут.

Ингредиенты

Капуста белокочанная500 г Рис круглозерный150 г Яйцо5 шт. Лук1 шт. Морковь1 шт. Болгарский перец1 шт. Подсолнечное масло200 мл Панировочные сухари200 г Пшеничная мука50 г Соль по вкусу Черный перец (молотый)1 ч. л.

Приготовление

Промойте рис несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Затем залейте его водой в соотношении 1:2 и варите 10–15 минут почти до готовности. Очистите морковь, перец и лук. Натрите морковь на терке. Лук нарежьте мелкими кубиками, а перец – средними. Обжаривайте лук с морковью на сковороде в небольшом количестве масла в течение 5–7 минут до мягкости. Затем добавьте к луку и моркови перец и обжаривайте еще все вместе 5 минут. Выложите отварной рис в глубокую емкость и дайте ему немного остыть. Добавьте яйцо и поджарку из овощей. Всыпьте соль и перец. Перемешайте все до однородности. Срежьте утолщения у основания отварных капустных листьев (для большей пластичности). Выложите в них начинку и сверните плотные конвертики или рулетики. Из этого количества продуктов у вас должно получиться приблизительно 26 голубцов. Подготовьте панировочные продукты. В отдельной миске взбейте 4 яйца с солью и перцем. В другие тарелки насыпьте муку и панировочные сухари. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Обваляйте голубцы сначала в муке, затем погрузите в яичную смесь и напоследок обваляйте в сухарях. Выложите подготовленные голубцы на сковороду с разогретым маслом и обжаривайте по 3 минуты с каждой стороны (до румяной корочки).

Выложите готовое блюдо на тарелку и подавайте к столу в горячем виде. Такие овощные голубцы прекрасно сочетается со сметаной или соусом из йогурта, чеснока и зелени. По желанию в начинку, конечно же, можно добавлять фарш или грибы. Также обратите внимание на следующий рецепт — сочные тефтели с грибами в духовке.