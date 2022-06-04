Банкротство через суд, понятие и особенности

Основные и дополнительные документы

К основным (обязательным) бумагам относятся:

квитанция оплаты государственной пошлины;

бумага, подтверждающая требования и претензии заявителя;

свидетельство о госрегистации ИП или ЮЛ;

копии кредитных претензий;

проект мирового соглашения (если стороны согласны на мирное разрешение вопроса).

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Судебный орган может требовать от истца предоставить дополнительные документы. Что это может быть:

данные о статусе ответчика;

информация о регистрации.

Регистрационные данные можно добыть, заказав выписку ЕГРЮЛ либо скачав на официальном сайте ФНС.

Основания для отказа

Бывают случаи, когда суд отказывается принять заявление или оставить его без движения. Такие основания перечислены в федеральном законе № 127. Истцу могут отказать в принятии заявления если:

нарушены условия законодательства;

дело о банкротстве уже заведено, а значит, кредитор подал на ответчика повторно.

Остаться без движения исковое заявление может в тех случаях, когда были нарушены нормы права и сроки для исправления допущенных ошибок. Если срок еще не пропущен, можно подавать иск повторно, а если момент упущен – судебная инстанция вернет заявку и все приложенные к нему документы.