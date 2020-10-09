Бензиновый генератор – где применяется

Сегодня мы совершенно не представляем своей жизни без привычных бытовых удобств: электрического освещения, телевидения, интернета, кухонного оборудования, водоснабжения, канализации и т.д. Все это давно стало доступным не только жителям больших городов, но и обитателям пригородных и загородных поселков, деревень и даже отдельных хуторов.

Однако те, кто долгое время живет за городом, знают, насколько непрочным является это благополучие. Любая авария на линии электропередачи, ведущей в поселок, может лишить его электроэнергии на несколько дней, и тогда практически все коммуникации дома перестают работать. Насосы, запитанные от сети, перестают подавать воду и откачивать стоки, вентиляторы останавливаются, лишая дом притока свежего воздуха, а если еще и отопительная система основана на электронагревательных приборах, то в зимнее время отсутствие электричества даже в течение двух или трех дней может иметь самые серьезные последствия.

Выход здесь один: следует всегда иметь под рукой автономные источники энергии, чтобы в аварийной ситуации иметь возможность поддержать системы жизнеобеспечения дома хотя бы на минимальном уровне. Сегодня выбор таких источников чрезвычайно широк, и при желании любой домовладелец может полностью обойтись без подключения к централизованным сетям. Разумеется, для этого потребуется определенное вложение финансовых средств и усилий, однако многие жители загородных домов охотно идут на это, чтобы избежать проблем, связанных с нестабильным энергоснабжением.

Наиболее распространенным аварийным источником питания является бензиновый или дизельный электрогенератор. В продаже сегодня можно найти множество подобных устройств любой мощности, от наиболее дешевых и маломощных, вырабатывающих 500 и даже 300 Вт в час, и до мини-электростанций, чья мощность измеряется десятками и сотнями киловатт. Заказать на выгодных условиях бензиновый генератор вы можете на сайте https://matari.ua/generator/benzinovye-generatory.html.

К достоинствам топливных генераторных устройств относятся:

надежность;

доступность топлива для работы генератора;

возможность немедленного включения при исчезновении напряжения в сети;

невысокая стоимость;

возможность выбора модели в соответствии с потребностями расхода электроэнергии;

простота обслуживания и ремонта.

Безусловно, источников электроэнергии, способных обеспечить автономное энергоснабжение, сегодня гораздо больше. Это различные типы газовых мини-электростанций, ветрогенераторов, солнечных батарей, а также аккумуляторные батареи большой емкости, которые либо входят в комплект одного из этих устройств, либо используются самостоятельно. Выбор всегда остается за потребителем.