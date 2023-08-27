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Как приготовить идеальный маринад для огурцов: сколько соли, сахара и уксуса

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Как приготовить идеальный маринад для огурцов: сколько соли, сахара и уксуса

Маринад определяет не только долговечность закрутки, но и вкус консервации. В пик заготовок на зиму возникает вопрос о том, сколько и каких ингредиентов следует прибавлять к огурцам.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Некоторые виды маринада отличаются только пропорциями и добавками, но основные ингредиенты всегда одинаковы. Практически в каждом рецепте содержится вода, уксус, сахар и соль.

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Идеальный маринад для огурцов

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Великолепная консервация​ / Фото для ілюстрації unsplash

Ингредиенты:
– 6 килограмм огурцов;
– 2 лавровых листа на банку;
– перец душистый 6 зерен на банку;
– перец черный 2 зерна на банку;
– горчица в зернах половина чайной ложки на банку;
– кружочки моркови 1 – 2 на банку;
– зубчик чеснока на банку;
– кусочек корня хрена на банку;
– зонтик укропа на банку;
– 1,5 литра уксуса 8 – 10%
– 5 литров воды;
– 10 столовых ложек сахара;
– 5 столовых лодок соли.

Приготовление:

  • Вскипятите воду с солью, уксусом и сахаром.
  • На 1 литр воды дайте 1,5 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара.
  • Огурцы тщательно промойте и замочите на 2 часа.
  • В каждую банку положите зонтики укропа, 1 – 2 ломтика моркови, ломтик хрена, половину чайной ложки зерен горчицы, 1 – 2 лавровых листа, 6 зерен душистого перца, зубчик чеснока, 2 зерна черного перца.
  • Уложите огурцы в банки.
  • Затем положите зонтики укропа.
  • Залийте гарячим розсолом і закупорте банки.
  • Пастеризуйте 5 минут после закипания воды.
  • Через это время извлеките банки, проверьте, хорошо ли затянулись крышки и оставьте остывать, поставив вверх дном.
  • Время пастеризации зависит от размера банок. После охлаждения уберите банки в погреб.

Не только мариновать или квасить: еще можно приготовить из огурцов на зиму.

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