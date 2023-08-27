ГлавнаяРецептыКак приготовить идеальный маринад для огурцов: сколько соли, сахара и уксуса Как приготовить идеальный маринад для огурцов: сколько соли, сахара и уксуса На чтение: 2 минуты Маринад определяет не только долговечность закрутки, но и вкус консервации. В пик заготовок на зиму возникает вопрос о том, сколько и каких ингредиентов следует прибавлять к огурцам. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Некоторые виды маринада отличаются только пропорциями и добавками, но основные ингредиенты всегда одинаковы. Практически в каждом рецепте содержится вода, уксус, сахар и соль. Не пропустите Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина Идеальный маринад для огурцов Время: 1 час Порций: 6 Великолепная консервация / Фото для ілюстрації unsplash Ингредиенты: – 6 килограмм огурцов; – 2 лавровых листа на банку; – перец душистый 6 зерен на банку; – перец черный 2 зерна на банку; – горчица в зернах половина чайной ложки на банку; – кружочки моркови 1 – 2 на банку; – зубчик чеснока на банку; – кусочек корня хрена на банку; – зонтик укропа на банку; – 1,5 литра уксуса 8 – 10% – 5 литров воды; – 10 столовых ложек сахара; – 5 столовых лодок соли. Приготовление: Вскипятите воду с солью, уксусом и сахаром. На 1 литр воды дайте 1,5 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Огурцы тщательно промойте и замочите на 2 часа. В каждую банку положите зонтики укропа, 1 – 2 ломтика моркови, ломтик хрена, половину чайной ложки зерен горчицы, 1 – 2 лавровых листа, 6 зерен душистого перца, зубчик чеснока, 2 зерна черного перца. Уложите огурцы в банки. Затем положите зонтики укропа. Залийте гарячим розсолом і закупорте банки. Пастеризуйте 5 минут после закипания воды. Через это время извлеките банки, проверьте, хорошо ли затянулись крышки и оставьте остывать, поставив вверх дном. Время пастеризации зависит от размера банок. После охлаждения уберите банки в погреб. Не только мариновать или квасить: еще можно приготовить из огурцов на зиму. Поделитесь с друзьями