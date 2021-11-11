Поради для вивчення польської мови

Вивчення польської мови для нас, слов'ян, дається досить легко: ви знайдете багато спільного з російською та особливо українською мовами. У середньому російськомовній/українськомовній людині потрібно 3-6 місяців, щоб навчитися читати, ставити запитання, відповідати нескладними фразами і навіть підтримувати розмову польською мовою. Білий Орел – вивчення польської мови у Львові з гарантованим результатом!, детально тут https://polcentrum.com/kursy-polskoi/.

Швидкість освоєння великою мірою залежить від цього, скільки часу ви приділяєте щодня навчання. Які методики та джерела використовуєте.

Ми підібрали для вас низку сервісів, додатків та навчальної літератури, які допоможуть вам ефективно витрачати час на покращення мовних навичок. При цьому сайти, програми будуть доступні вам у будь-якому місці та будь-який час, якщо у вас є смартфон.

Програми для вивчення польської мови

Всі наведені нижче варіанти ви можете завантажити у Play-маркеті. Вони безкоштовні та доступні для андроїд-пристроїв.

Польська за 7 уроків

Експрес-курс із нуля до базового рівня. Використовуючи програму, ви можете вивчити алфавіт, граматику та лексику. Однак враховуйте, що курс розрахований на вивчення з нуля та просунутим студентам вже не буде корисним.

Fun Easy Learn

Ще одна безкоштовна програма, яку слід встановити на телефон, якщо ви плануєте поїздку до Польщі. Головна його перевага – працює без підключення до Інтернету.

Вам завжди доступна широка база слів, словосполучень, їх вимова, написання. Додаток буде корисним у кафе, магазині або просто при спілкуванні з місцевими жителями.

Fun Easy Learn містить уроки для вивчення мови, так і базу слів, словосполучень для запам'ятовування та використання в польових умовах безпосередньо за кордоном.

Вчимо і граємо. Польську мову

Один з найпрактичніших додатків для вивчення польської. Є безкоштовна та платна версії. Остання надає доступ до розширеного контенту, але й базової версії буде достатньо, щоб вивчати мову з нуля або використовувати як додатково відпрацювання пройденого матеріалу.

Вам доступні правила, граматика. Вправи закріплення пройдених тем.

Дуолінго

Додаток містить широку базу граматики, правил, і навіть вправ з їхньої закріплення. З його допомогою ви зможете отримувати нові знання, розширювати словниковий запас, розвивати письмову та розмовну польську.