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Как вкусно и правильно пожарить любую печень. Подруга раскрыла секрет, пусть весь мир узнает об этом рецепте

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Как вкусно и правильно пожарить любую печень. Подруга раскрыла секрет, пусть весь мир узнает об этом рецепте

Не все знают о том, что печень является весьма полезным субпродуктом. Поэтому употреблять в пищу ее рекомендуется на постоянной основе. Главной особенностью печени считается образование белков железо протеидов. Они содержат в себе более 20% железа, что хорошо сказывается на выработке гемоглобина.

Печень является источником аминокислот. При всех этих плюсах субпродукта, едят его далеко не все. Стоит исправлять этот момент. Расскажем, как приготовить вкусно печень.

Ингредиенты для жареной печени:

  • телячья печень — кг;
  • лук репчатый — 3 шт.;
  • сода — 2 ст.л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • соль — ½ ч. л.

Приготовление жареной печени:

Избавляем печень от прожилок и пленки, нарезаем на не особо крупные кусочки.

Посыпаем печень содой, смешиваем и оставляем на полчаса.

Как вкусно и правильно пожарить любую печень. Подруга раскрыла секрет, пусть весь мир узнает об этом рецепте

Далее тщательно промываем печень от излишков соды.

Как вкусно и правильно пожарить любую печень. Подруга раскрыла секрет, пусть весь мир узнает об этом рецепте

В сковороде разогреваем ложку растительного масла, нарезаем полукольцами лук.

Обжариваем лук до золотистого цвета, перекладываем в тарелку. Снова вливаем в сковороду растительное масло, добавляем сливочное масло. Когда масло растопится, выкладываем в сковороду печень.

Как вкусно и правильно пожарить любую печень. Подруга раскрыла секрет, пусть весь мир узнает об этом рецепте

Обжариваем печень по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне, не забываем посолить. К печени добавляем обжаренный заранее лук, смешиваем ингредиенты.

Как вкусно и правильно пожарить любую печень. Подруга раскрыла секрет, пусть весь мир узнает об этом рецепте

Накрываем крышкой печени, выключаем огонь и даем постоять так пару минут.

Как вкусно и правильно пожарить любую печень. Подруга раскрыла секрет, пусть весь мир узнает об этом рецепте

Подавать печень можно с картофельным пюре и с овощным салатом. По желанию печень в процессе обжарки посыпают черным молотым перцем.

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