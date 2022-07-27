Биржевой фонд (ETF) — это набор ценных бумаг

Биржевые фонды являются одним из наиболее важных и ценных продуктов, созданных для индивидуальных инвесторов в последние годы. ETF предлагают множество преимуществ и при разумном использовании являются отличным средством для достижения инвестиционных целей инвестора. На специальной доске объявлений zoon.md вы можете найти предложения по торговле финансами.

Вкратце, ETF — это набор ценных бумаг, которые вы можете купить или продать через брокерскую фирму на фондовой бирже. ETF предлагаются практически для всех мыслимых классов активов, от традиционных инвестиций до так называемых альтернативных активов, таких как товары или валюты. Кроме того, инновационные структуры ETF позволяют инвесторам открывать короткие позиции на рынках, получать кредитное плечо и избегать краткосрочных налогов на прирост капитала.

После пары фальстартов в 1993 году ETF начали серьезно работать с продуктом, широко известным под своим тикером SPY или «Пауки», который стал самым объемным ETF в истории. В 2022 году ETF оцениваются в 6,64 триллиона долларов, при этом на фондовых биржах США торгуется около 3000 продуктов ETF.

Типы ETF