Раньше я как-то не задумывалась над тем, что подаю гостям на стол. Приблизительно знала, что нравится подругам, поэтому они всегда были довольны. А к мужчинам поближе ставила мясо — это тоже беспроигрышный вариант. Но недавно преподнесла на праздничный стол десерт из шоколадных блинов. Друзья сказали, что в этот раз я действительно постаралась.

Что-то вроде полена я раньше готовила из слоеного теста. Это лакомство и правда по вкусу было лучше, чем по виду. А вот «Мандарины на снегу» — наоборот. Но с десертом из шоколадных блинов и печенья «Орео» я не прогадала. Он настолько же вкусный, как и эффектный.

Как приготовить десерт из шоколадных блинов и печенья «Орео»

Это блюдо только выглядит сложным, поверьте. На самом деле его легко разбить на 3 этапа: блины, крем, сборка. И только начав готовить, вы поймете, что справитесь быстрее указанного нами времени.

Ингредиенты

Яйцо4 шт. Сахар1,5 ст. л. Ванилин1 щеп. Пшеничная мука150 г Какао-порошок45 г Молоко300 мл Сливочное масло45 г Сливочный сыр5 ст. л. Сгущенное молоко вареное3 ст. л. Печенье Oreo10 шт. Черный шоколад85 г Сливки100 г Арахис60 г Соль0,5 ч. л.

Приготовление

Первым делом нужно приготовить блины. В глубокой миске взбейте яйца со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте туда просеянный какао-порошок и тщательно перемешайте ингредиенты до однородности. Теперь добавьте молоко. По частям введите муку и замесите однородное жидкое тесто. Чтобы тесто не прилипало к сковороде во время жарки, добавьте к нему растопленное сливочное масло. Из всего теста приготовьте тонкие шоколадные блины. Дайте им полностью остыть. Тем временем сделайте крем. Сливочный сыр перемешайте до однородности со сгущенкой. Расстелите фольгу на рабочей поверхности. Выложите блинчик на фольгу и смажьте кремом. Сверху внахлест выложите следующий блинчик и смажьте кремом. Повторяйте действие, пока все блины не закончатся. Посыпьте заготовку измельченным печеньем. Заверните блины в плотный рулет и оставьте его в фольге в холодильнике минимум на 4 часа. Готовый рулет перемажьте глазурью. Для этого нагрейте жирные сливки и шоколад. Добавьте к глазури арахис и хорошо перемешайте.

Десерт практически готов. Осталось лишь перемазать его глазурью с орешками и снова отправить в холодильник теперь уже на 30 минут. Подавайте шоколадное полено к столу целым, чтобы удивить гостей при нарезке. Приятного аппетита!