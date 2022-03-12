Борьба с тараканами в помещениях

Для того чтобы результат стараний специалистов был действительно высоким, необходимо профессионально выполнить 4 основных шага.

Обследовать всю без исключения проблемную зону, включая квартиры соседей (если речь идет о многоэтажных домах). Если тараканы будут продолжать размножаться у соседей, то возникнет большая вероятность того, что они снова появятся в обрабатываемом жилье. Устранить все причины появления тараканов (мероприятию по уничтожению насекомых предшествует тщательная уборка помещений, и особенно в труднодоступных местах). Непосредственно борьба с тараканами с использованием аэрозольных инсектицидов, порошков, гелей, карандашей, специальных ловушек или низких температур. Последний шаг — проведение профилактических действий, направленных на защиту квартиры, дома или другого строительного объекта от повторного проникновения тараканов (установка сеток на отверстия вентиляционных каналов, размещение ловушек и пр.).

Как истребляют тараканов специалисты компании «Санита-С»?

Мы имеем большой опыт и соответствующую квалификацию для того, чтобы эффективно и в минимальные сроки вывести тараканов из вашего дома. Для этого мы:

тщательно обследуем помещение, определим все возможные пути проникновения в него тараканов, проведем комплексную чистку всех потенциально опасных поверхностей;

уничтожим насекомых с помощью выбранной технологии (это могут быть механические, химические, биологические и другие методы);

проведем полную дезинфекцию, основная цель которой – удалить продукты жизнедеятельности тараканов и имеющиеся кладки их яиц.

Если мы используем специальные химические препараты, то они обязательно будут безопасными для здоровья человека и не будут иметь резкого запаха.