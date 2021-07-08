Брокер finsainvestmentlimited.com: отзывы об интерфейсе и прозрачности сайта

Как правильно выбрать трейдеру брокерскую платформу

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Выбор форекс-брокера

На валютный рынок ежедневно приходится в среднем более 4 триллионов долларов, что делает его крупнейшим финансовым рынком в мире. Поскольку для рынка форекс нет центральной торговой площадки, трейдеры должны выбрать форекс-брокера, который поможет им вести свою торговую деятельность.

Существует большое и постоянно растущее число форекс-брокеров, и для того, чтобы выбрать подходящего, необходимо внимательно просмотреть огромное количество журналов и интернет-рекламы. В этой статье мы рассмотрим пять факторов при выборе форекс-брокера на сегодняшнем конкурентном валютном рынке.

Торговая платформа

Торговая платформа является портальная инвестора на рынки. Таким образом, трейдеры должны убедиться, что платформа и любое программное обеспечение просты в использовании, приятны на вид, имеют множество инструментов технического или фундаментального анализа, и что в сделки можно легко входить и выходить из них. Последний пункт особенно важен: хорошо спроектированная торговая платформа будет иметь четкие кнопки «купить» и «продать», а в некоторых даже есть кнопка «паники», которая закрывает все открытые позиции.

С другой стороны, плохо спроектированный интерфейс может привести к дорогостоящим ошибкам ввода ордеров, таким как случайное добавление к позиции, а не ее закрытие, или открытие короткой позиции, когда вы намеревались открыть длинную позицию.

Другие соображения включают параметры настройки, типы ввода ордеров, параметры автоматической торговли, построители стратегий, бэктестинг и торговые предупреждения. Большинство брокеров предлагают бесплатные демо-счета, чтобы трейдеры могли опробовать торговую платформу до открытия и пополнения счета.

Итог

Если вы доверяете своему брокеру форекс, вы сможете уделять больше времени и внимания анализу и разработке стратегий форекс. Небольшое исследование, прежде чем связываться с брокером, имеет большое значение и может увеличить шансы инвестора на успех на конкурентном рынке форекс.