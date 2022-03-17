Бухгалтерские услуги в Ульяновске — ТОП список компаний

Профессиональный бухгалтер с весомым опытом работы может одновременно вести учет в нескольких организациях без ущерба для качества бухгалтерского учета. Разберем экономию от привлечения внешнего специалиста по бухгалтерскому учету. Если вы хотите своевременную отправку квитанций на требования ИНФС и ответов на требования, ведь это очень важный аспект жизнедеятельности бизнеса, то нужно привлечь руководителей, которые это понимают и ценят. Рекомендуем обращаться в компанию http://ulyanovsk.uslugi-ucheta.ru/, предоставляющую профессиональные бухгалтерские услуги.

Экономия на штатном бухгалтере

Расходы на содержание штатного специалиста в бухгалтерии. Помимо зарплаты и связанных с ней налогов и отчислений, мы расходуем одно оборудованное рабочее место, которое могли бы отдать специалисту производственного или коммерческого отдела, а также несем расходы на закупку лицензионного программного обеспечения, канцелярию. Туда же можем отнести курсы повышения квалификации, вебинары и прочие курсы.

Привлекая специалиста из сторонней организации, мы перекладываем большую часть этих расходов на компанию-аутсорсера.

Качество и количество

Важно лишь правильно сделать выбор: выбрать конкретного специалиста, работающего в режиме home-office, либо довериться организации, занимающейся профессиональным ведением бухгалтерии. Во втором случае, мы, опираясь на отзывы, учитывая гудвилл (имя на рынке), можем рассчитывать на большие гарантии качества, нежели работая с частным лицом.

Однако, стоит понимать, что количество обслуживаемых специалистом организаций, зачастую имеет обратно-пропорциональную связь с качеством оказания бухгалтерских услуг. На практике, мы можем утверждать, что квалифицированный специалист, в зависимости от объемов сделок у подведомственных компаний, может без ущерба качеству обслуживать от трёх до шести организаций. Мы не имеем ввиду компании-пустышки с нулевыми балансами, без операций по счетам. До шести реально работающих предприятий малого бизнеса.