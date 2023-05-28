Рецепты Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня По Admin - 28 мая, 2023 0 20 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Весеннее и летнее утро имеет особую атмосферу. Это прекрасная возможность просыпаться раньше, чтобы насладиться первыми лучами солнца и выпить кофе или чай под пение птиц. А еще залогом хорошего утра станет аппетитный завтрак, информирует 24 Канал. Этот прием пищи должен быть не только вкусным, но и питательным, чтобы вы могли зарядиться энергией для продуктивного дня. Читайте также Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу Но, чтобы приготовить идеальное блюдо, не нужно тратить много времени. Ведь вкусное утреннее угощение можно организовать из любых продуктов, которые есть в холодильнике, и менее чем за 30 минут. Идеальные блюда для весенне-летних завтраков Значительное преимущество весенне-летнего времени – большое количество сезонных овощей и зелени. Свежие овощи можно комбинировать с уже готовыми мясными продуктами, как от ТМ «Бащинский». Бренд предлагает разнообразные мясо-колбасные изделия, которые станут отличным компонентом вашего завтрака. К примеру, вы можете приготовить аппетитную спаржу, запеченную с сочной грудинкой. Такое блюдо станет как идеальным дополнением к питательному завтраку, так и самостоятельной закуской. Также замечательной идеей будет начать день с традиционного французского сэндвича крок-мадам: хрустящий поджаренный хлеб с ветчиной, сыром и яйцом порадует даже самых требовательных гурманов. Если же вы любите пиццу, то почему бы не полакомиться ею с утра? Вы можете приготовить ее миниверсии, дополнив выпечку салями, сочными томатами и оливками. А чтобы приготовление завтрака было проще, предлагаем вашему вниманию пошаговые рецепты блюд, которые помогут начать день удачно и без забот. Запеченная спаржа в беконе Время: 15 минут Порции: 4 Запеченная спаржа в беконе / Фото Shutterstock Ингредиенты: – грудинка «Украинская» от ТМ «Бащинский»; – 250 граммов спаржи; – 1 столовая ложка натертого пармезана. Приготовление: Разогреваем духовку до 180 градусов. Очищаем спаржу от кожуры на 4 сантиметра вверх от стебля и обрезаем кончики (белую часть). Нарезаем грудинку тонкими полосками Заворачиваем спаржу в грудинку, перекладываем на противень и запекаем в духовке 15 минут. Готовое блюдо посыпаем пармезаном. Крок-мадам с салатом Время: 30 минут Порции: 2 Крок-мадам с салатом / Фото Shutterstock Ингредиенты: – ветчина «Филейная» от ТМ «Бащинский»; – 2 яйца; – 4 ломтика тостового хлеба; – 300 граммов сыра моцарелла; – 200 миллилитров молока; – 100 граммов рукколы; – 4 помидора черри; – 60 граммов сливочного масла; – 40 граммов муки; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Ветчину нарезаем тонкими ломтиками. На грубой терке натираем творог. Выкладываем на один кусочек хлеба немного сыра, два куска ветчины и снова сыра. Накрываем все другим куском хлеба. Обжариваем тосты с обеих сторон на сковороде со сливочным маслом несколько минут. Для соуса в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку и сразу перемешиваем. Вливаем молоко и активно перемешиваем соус венчиком, чтобы не образовались комочки. Добавляем специи. Выкладываем на противень слой пергамента для выпекания или пищевую фольгу, сверху кладем тост. Поливаем его соусом бешамель и снова посыпаем натертым сыром. Запекаем крок-мадам 2 – 3 минуты. Важно, чтобы образовалась румяная корочка. Отдельно обжариваем яйцо, сдабриваем солью и перцем и выкладываем его сверху на блюдо. Подаем крок-мадам к столу со свежей рукколой и помидорами. Мини-пица с салями, томатами и оливками Время: 20 минут Порции: 4 Минипица с салями, томатами и оливками / Фото Shutterstock Ингредиенты: – колбаса сырокопченая «Салями Золотистая» от ТМ «Бащинский»; – упаковка слоено-дрожжевого теста; – 400 граммов сыра; – 4 помидора; – 30 граммов кетчупа; – 8 маслин; – сухой орегано по вкусу. Приготовление: Разогреваем духовку до 200 градусов. Покрываем противень пергаментом для выпечки. Раскатываем тесто и вырезаем из него небольшие круги. Смазываем все кетчупом, посыпаем натертым сыром. Выкладываем на каждую минипицу колбаску, кольца помидоров и нарезанные маслины. Обильно посыпаем сухими травами орегано и отправляем выпекаться в духовку на 10 – 15 минут. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Одна лучше другой: украинские повара похвастались своими вышиванкамиНевероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлыкУдовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природуСтрастная неделя 2023: постное питание на каждый деньОбед за 10 евро и зарплаты от 7 000: как и чем кормят евродепутатов в столовых ЕС