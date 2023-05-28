Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня

Весеннее и летнее утро имеет особую атмосферу. Это прекрасная возможность просыпаться раньше, чтобы насладиться первыми лучами солнца и выпить кофе или чай под пение птиц.

А еще залогом хорошего утра станет аппетитный завтрак, информирует 24 Канал. Этот прием пищи должен быть не только вкусным, но и питательным, чтобы вы могли зарядиться энергией для продуктивного дня.

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Но, чтобы приготовить идеальное блюдо, не нужно тратить много времени. Ведь вкусное утреннее угощение можно организовать из любых продуктов, которые есть в холодильнике, и менее чем за 30 минут.

Идеальные блюда для весенне-летних завтраков

Значительное преимущество весенне-летнего времени – большое количество сезонных овощей и зелени. Свежие овощи можно комбинировать с уже готовыми мясными продуктами, как от ТМ «Бащинский». Бренд предлагает разнообразные мясо-колбасные изделия, которые станут отличным компонентом вашего завтрака.

К примеру, вы можете приготовить аппетитную спаржу, запеченную с сочной грудинкой. Такое блюдо станет как идеальным дополнением к питательному завтраку, так и самостоятельной закуской.

Также замечательной идеей будет начать день с традиционного французского сэндвича крок-мадам: хрустящий поджаренный хлеб с ветчиной, сыром и яйцом порадует даже самых требовательных гурманов. Если же вы любите пиццу, то почему бы не полакомиться ею с утра? Вы можете приготовить ее миниверсии, дополнив выпечку салями, сочными томатами и оливками.

А чтобы приготовление завтрака было проще, предлагаем вашему вниманию пошаговые рецепты блюд, которые помогут начать день удачно и без забот.

Запеченная спаржа в беконе

Время: 15 минут

Порции: 4

Запеченная спаржа в беконе / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– грудинка «Украинская» от ТМ «Бащинский»;

– 250 граммов спаржи;

– 1 столовая ложка натертого пармезана.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Очищаем спаржу от кожуры на 4 сантиметра вверх от стебля и обрезаем кончики (белую часть). Нарезаем грудинку тонкими полосками Заворачиваем спаржу в грудинку, перекладываем на противень и запекаем в духовке 15 минут. Готовое блюдо посыпаем пармезаном.

Крок-мадам с салатом

Время: 30 минут

Порции: 2

Крок-мадам с салатом / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– ветчина «Филейная» от ТМ «Бащинский»;

– 2 яйца;

– 4 ломтика тостового хлеба;

– 300 граммов сыра моцарелла;

– 200 миллилитров молока;

– 100 граммов рукколы;

– 4 помидора черри;

– 60 граммов сливочного масла;

– 40 граммов муки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Ветчину нарезаем тонкими ломтиками. На грубой терке натираем творог. Выкладываем на один кусочек хлеба немного сыра, два куска ветчины и снова сыра. Накрываем все другим куском хлеба. Обжариваем тосты с обеих сторон на сковороде со сливочным маслом несколько минут. Для соуса в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку и сразу перемешиваем. Вливаем молоко и активно перемешиваем соус венчиком, чтобы не образовались комочки. Добавляем специи. Выкладываем на противень слой пергамента для выпекания или пищевую фольгу, сверху кладем тост. Поливаем его соусом бешамель и снова посыпаем натертым сыром. Запекаем крок-мадам 2 – 3 минуты. Важно, чтобы образовалась румяная корочка. Отдельно обжариваем яйцо, сдабриваем солью и перцем и выкладываем его сверху на блюдо. Подаем крок-мадам к столу со свежей рукколой и помидорами.

Мини-пица с салями, томатами и оливками

Время: 20 минут

Порции: 4

Минипица с салями, томатами и оливками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– колбаса сырокопченая «Салями Золотистая» от ТМ «Бащинский»;

– упаковка слоено-дрожжевого теста;

– 400 граммов сыра;

– 4 помидора;

– 30 граммов кетчупа;

– 8 маслин;

– сухой орегано по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 200 градусов. Покрываем противень пергаментом для выпечки. Раскатываем тесто и вырезаем из него небольшие круги. Смазываем все кетчупом, посыпаем натертым сыром. Выкладываем на каждую минипицу колбаску, кольца помидоров и нарезанные маслины. Обильно посыпаем сухими травами орегано и отправляем выпекаться в духовку на 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!