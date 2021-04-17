Что подарить маме на 58 лет: 39 идей подарков и сюрпризов

Хочется подарить особенный подарок, проявить нежность, внимание и благодарность. Пойти и купить безделушку в ближайшем магазине не получится. Придется хорошо подумать и понаблюдать. Можно спросить напрямую и выяснить, что ей ничего не надо. И все смотрим, слушаем и выбираем-близкие люди должны организовать праздник с подарками.
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ТОП 39 идей для универсального подарка
Если идеи не появились, можно купить что-то универсальное. Выбрать подарок маме на юбилей можно в магазине электроники или посудном. Обратите внимание, современные молодежные гаджеты совершенно не подойдут. Помните, мама 58, а не 16.
- Плед с рукавами, для уютных вечеров.
- Антиаллергенное одеяло.
- Набор постельное белья, обязательно в подарочной упаковке.
- Беспроводные наушники слушать аудиокниги.
- Планшет, смотреть рецепты, новости, передавать показания счетчиков
- Современный смартфон для общения с родственниками.
- Набор посуды, это может быть столовый сервиз или упаковка фужеров.
- Палки для скандинавской ходьбы.
- Хлебопечка.
- Мультиварка.
- Массажер для лица, спины, ног.
- Весы, кухонные, напольные.
- Кресло-качалка.
- Палантин.
- Соковыжималка.
- Мороженица.
- Дачный столик с зонтом.
- Букет из конфет.
- Сушка для овощей и фруктов.
- Электрокамин.
- Электрошашлычницу.
- Кухонный гриль.
- Ювелирное украшение.
- Массажное кресло.
- Аромалампу.
- Кейс с уходовой косметикой.
- Тонометр
- Чемодан на колесиках
- Настенную ключницу.
- Контейнер для хранения специй.
- Робот-щетка для мытья окон.
- Садовые фигурки.
- Ортопедический рюкзак
- Подушка для путешествий.
- Электрическая зубная щетка.
- Зонт, лучше если это будет автомат.
- Картина в спальню.
- Бонсай для уюта.
- Ночник-проектор.
Вручить подарок можно за банкетным столом. Крупный подарок в ресторан не повезешь, можно создать импровизированный сертификат и вручить его с поздравительным тостом.
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Лучшие идеи оригинальных и необычных подарков
Сюрпризом в юбилейный день можно порадовать и развеселить мамулю. Необычный подарок поднимет настроение и вызовет бурю эмоций. Тут надо хорошо знать маму и не слишком удивить, а самое главное не огорчить. Это может быть не предметный подарок, а что более интересное:
- заказать поэму про маму у профессионального поэта;
- настоящий портрет на холсте;
- семейную фотосессию;
- мастер-класс по кулинарии, уходу за собой;
- родословную, оформленную книгой или плакатом;
- индивидуальный гороскоп, обязательно позитивный;
- оплатить курс спа-процедур;
- отправить на выходные с подругами в загородный санаторий;
- оплатить курс йоги;
- купить билеты в театр на премьеру;
- организовать поездку в места детства;
- оплатить паломническую поездку по святым местам;
- заказать клининговую компанию для генеральной уборки;
- для смелых женщин оплатить полет в аэротрубе.
Идей может прийти много при близком общении. Возможно, у мамы есть давняя мечта, на которую всегда не хватало времени или средств.
Недорогие приятные подарки на шестидесятилетний юбилей
У детей бывают ситуации, когда при всем желании средств на дорогие подарки нет, а порадовать маму очень хочется. Можно поискать бюджетный вариант. Внимательно присмотритесь к распродажам в дорогих магазинам, сравните цены в интернет-магазинах. Обязательно найдется изысканная вещица только для вашей мамы:
- ваза для цветов порадует любительницу цветов, на праздник не забывайте дарить по поводу и без;
- тапочки с подогревом для холодных осенних дней;
- косметичка, и напомнить, что это не аптечка;
- набор из разных сортов меда;
- коврик для медитации;
- блендер, для смузи, коктейлей и паштетов;
- гриль для кухни;
- чехол для телефона.
Недорогой презент должен быть полезным и приятным. Покупать вещь ориентируясь только на цену, может огорчить своей бесполезностью. Подарком необходимо пользоваться или любоваться.
Что предпочитает ваша матушка
Подарок по интересам самый актуальный и востребованный. Ваша мама вышла на пенсию и возможно найдет новые увлечения. Внимательно присмотритесь и прислушайтесь, можно расспросить подруг по интересам, что подарить лучше.
Любительницам готовить
Интернет пестрит рецептами, но у вашей мамы собственный арсенал вкусностей, поможем ей разнообразить меню обедов и ужинов:
- миксер мощный;
- блендер с насадками;
- набор форм для выпекания бисквитов;
- набор сковородок;
- ручную ступку;
- кофемолку;
- современную блинницу;
- набор специй;
- подарочный вариант кулинарной книги с рецептами;
йогуртницу.
Возможно, мама увлеклась выпечкой тортов и пирогов, посмотрите в специализированных магазинах инвентарь. Набор кондитерских мешков или поворотный столик очень обрадуют.
Спортивным дамам
Самое время уделить своему телу! Спортивный костюм, кроссовки мама купит сама, наше дело спортивный инвентарь.
- палки для скандинавской ходьбы;
- домашний тренажер;
- шагомер;
- велосипед;
- смарт-часы;
- спортивную бутылку.
Для самых спортивных можно подарить лыжи, горный велосипед. Зимой и летом маме будет чем заняться на природе.
Любительницам дач и огородов
Цветы, клубника, помидоры -вот все что интересует. Дачницы народ активный, любят развлекаться на грядках, рассуждать о сортах георгин, кабачков и вишен.
- набор эксклюзивных семян, например петуний;
- газонокосилку;
- парник;
- садовые качели;
- набор мебели из ротанга.
Актуальным будет табурет для прополки, наколенники и москитная шляпа. Полная экипировка для дачницы — настоящий подарок.
Рукодельнице
Свозить в гипермаркет рукоделия и пусть выберет сама. У любой дамы в таком магазине разбегаются глаза. Но если хочется устроить сюрприз, то идем выбирать самостоятельно.
- картина по номерам:
- алмазная вышивка;
- пазлы для взрослых;
- набор вязальных спиц;
- огранайзер;
- набор мыловара;
- при серьезных увлечениях манекен;
- шкатулку для мелкого инвентаря.
В магазине можно встретить необычные вещицы, купите маме. Возможно, у нее появиться новое хобби в виде валяния шерсти или лепки из глины.
Любительнице дизайна интерьера
Украшать свой дом интересное занятие. Сменить шторы, люстру и добавить аксессуаров. Вот чем занимается мама в ближайшее время, если поларком на шестидесятилетний юбилей будут:
- сертификат в магазин декора;
- напольная ваза;
- дерево в горшке:
- статуэтки;
- стильный светильник;
- обувницу.
В квартире должно быть все прекрасно от прихожей до спальни и ваша мама знает как это сделать.
Что лучше не дарить
Некоторые вещи лучше не дарить. Например, предметы гигиены, повседневную одежду и дешевые безделушки. Деньги, даже оригинально подаренные, будут признаком невнимательности. Уместно это будет если мама желает очень дорогую вещь, а полной суммы нет, можно добавить недостающую.
Дарить не рекомендуется домашних животных. По согласованию да. Но принести в дом щенка сенбернара совсем не годится. Особенно неприятным будут экзотические зверюхи.
И никаких подарков с напоминанием о возрасте. Только позитив, забота и пожелания долгих лет жизни.