Что подарить маме на 58 лет: 39 идей подарков и сюрпризов

Хочется подарить особенный подарок, проявить нежность, внимание и благодарность. Пойти и купить безделушку в ближайшем магазине не получится. Придется хорошо подумать и понаблюдать. Можно спросить напрямую и выяснить, что ей ничего не надо. И все смотрим, слушаем и выбираем-близкие люди должны организовать праздник с подарками.

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ТОП 39 идей для универсального подарка

Если идеи не появились, можно купить что-то универсальное. Выбрать подарок маме на юбилей можно в магазине электроники или посудном. Обратите внимание, современные молодежные гаджеты совершенно не подойдут. Помните, мама 58, а не 16.

Плед с рукавами, для уютных вечеров. Антиаллергенное одеяло. Набор постельное белья, обязательно в подарочной упаковке. Беспроводные наушники слушать аудиокниги. Планшет, смотреть рецепты, новости, передавать показания счетчиков Современный смартфон для общения с родственниками. Набор посуды, это может быть столовый сервиз или упаковка фужеров. Палки для скандинавской ходьбы. Хлебопечка. Мультиварка. Массажер для лица, спины, ног. Весы, кухонные, напольные. Кресло-качалка. Палантин. Соковыжималка. Мороженица. Дачный столик с зонтом. Букет из конфет. Сушка для овощей и фруктов. Электрокамин. Электрошашлычницу. Кухонный гриль. Ювелирное украшение. Массажное кресло. Аромалампу. Кейс с уходовой косметикой. Тонометр Чемодан на колесиках Настенную ключницу. Контейнер для хранения специй. Робот-щетка для мытья окон. Садовые фигурки. Ортопедический рюкзак Подушка для путешествий. Электрическая зубная щетка. Зонт, лучше если это будет автомат. Картина в спальню. Бонсай для уюта. Ночник-проектор.

Вручить подарок можно за банкетным столом. Крупный подарок в ресторан не повезешь, можно создать импровизированный сертификат и вручить его с поздравительным тостом.

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Лучшие идеи оригинальных и необычных подарков

Сюрпризом в юбилейный день можно порадовать и развеселить мамулю. Необычный подарок поднимет настроение и вызовет бурю эмоций. Тут надо хорошо знать маму и не слишком удивить, а самое главное не огорчить. Это может быть не предметный подарок, а что более интересное:

заказать поэму про маму у профессионального поэта;

настоящий портрет на холсте;

семейную фотосессию;

мастер-класс по кулинарии, уходу за собой;

родословную, оформленную книгой или плакатом;

индивидуальный гороскоп, обязательно позитивный;

оплатить курс спа-процедур;

отправить на выходные с подругами в загородный санаторий;

оплатить курс йоги;

купить билеты в театр на премьеру;

организовать поездку в места детства;

оплатить паломническую поездку по святым местам;

заказать клининговую компанию для генеральной уборки;

для смелых женщин оплатить полет в аэротрубе.

Идей может прийти много при близком общении. Возможно, у мамы есть давняя мечта, на которую всегда не хватало времени или средств.

Недорогие приятные подарки на шестидесятилетний юбилей

У детей бывают ситуации, когда при всем желании средств на дорогие подарки нет, а порадовать маму очень хочется. Можно поискать бюджетный вариант. Внимательно присмотритесь к распродажам в дорогих магазинам, сравните цены в интернет-магазинах. Обязательно найдется изысканная вещица только для вашей мамы:

ваза для цветов порадует любительницу цветов, на праздник не забывайте дарить по поводу и без;

тапочки с подогревом для холодных осенних дней;

косметичка, и напомнить, что это не аптечка;

набор из разных сортов меда;

коврик для медитации;

блендер, для смузи, коктейлей и паштетов;

гриль для кухни;

чехол для телефона.

Недорогой презент должен быть полезным и приятным. Покупать вещь ориентируясь только на цену, может огорчить своей бесполезностью. Подарком необходимо пользоваться или любоваться.

Что предпочитает ваша матушка

Подарок по интересам самый актуальный и востребованный. Ваша мама вышла на пенсию и возможно найдет новые увлечения. Внимательно присмотритесь и прислушайтесь, можно расспросить подруг по интересам, что подарить лучше.

Любительницам готовить

Интернет пестрит рецептами, но у вашей мамы собственный арсенал вкусностей, поможем ей разнообразить меню обедов и ужинов:

миксер мощный;

блендер с насадками;

набор форм для выпекания бисквитов;

набор сковородок;

ручную ступку;

кофемолку;

современную блинницу;

набор специй;

подарочный вариант кулинарной книги с рецептами;

йогуртницу.

Возможно, мама увлеклась выпечкой тортов и пирогов, посмотрите в специализированных магазинах инвентарь. Набор кондитерских мешков или поворотный столик очень обрадуют.

Спортивным дамам

Самое время уделить своему телу! Спортивный костюм, кроссовки мама купит сама, наше дело спортивный инвентарь.

палки для скандинавской ходьбы;

домашний тренажер;

шагомер;

велосипед;

смарт-часы;

спортивную бутылку.

Для самых спортивных можно подарить лыжи, горный велосипед. Зимой и летом маме будет чем заняться на природе.

Любительницам дач и огородов

Цветы, клубника, помидоры -вот все что интересует. Дачницы народ активный, любят развлекаться на грядках, рассуждать о сортах георгин, кабачков и вишен.

набор эксклюзивных семян, например петуний;

газонокосилку;

парник;

садовые качели;

набор мебели из ротанга.

Актуальным будет табурет для прополки, наколенники и москитная шляпа. Полная экипировка для дачницы — настоящий подарок.

Рукодельнице

Свозить в гипермаркет рукоделия и пусть выберет сама. У любой дамы в таком магазине разбегаются глаза. Но если хочется устроить сюрприз, то идем выбирать самостоятельно.

картина по номерам:

алмазная вышивка;

пазлы для взрослых;

набор вязальных спиц;

огранайзер;

набор мыловара;

при серьезных увлечениях манекен;

шкатулку для мелкого инвентаря.

В магазине можно встретить необычные вещицы, купите маме. Возможно, у нее появиться новое хобби в виде валяния шерсти или лепки из глины.

Любительнице дизайна интерьера

Украшать свой дом интересное занятие. Сменить шторы, люстру и добавить аксессуаров. Вот чем занимается мама в ближайшее время, если поларком на шестидесятилетний юбилей будут:

сертификат в магазин декора;

напольная ваза;

дерево в горшке:

статуэтки;

стильный светильник;

обувницу.

В квартире должно быть все прекрасно от прихожей до спальни и ваша мама знает как это сделать.

Что лучше не дарить

Некоторые вещи лучше не дарить. Например, предметы гигиены, повседневную одежду и дешевые безделушки. Деньги, даже оригинально подаренные, будут признаком невнимательности. Уместно это будет если мама желает очень дорогую вещь, а полной суммы нет, можно добавить недостающую.

Дарить не рекомендуется домашних животных. По согласованию да. Но принести в дом щенка сенбернара совсем не годится. Особенно неприятным будут экзотические зверюхи.

И никаких подарков с напоминанием о возрасте. Только позитив, забота и пожелания долгих лет жизни.