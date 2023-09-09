Описание приготовления:
Омлет можно готовить и на обычной плите в маленькой сковороде или в мультиварке. При желании можно добавить любимую зелень и приготовить блюдо из другой консервированной рыбы.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Горбуша / Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 100 Миллилитров
- Горбуша консервированная 1/2 Банки
- Яйцо 2 Штуки
- Соль По вкусу
- Масло сливочное 10 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
140 ккал
Калорийность
12 г
Белки
9 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Омлет с консервированной горбушей»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления омлета с консервированной горбушей.
В миску налейте молоко, разбейте яйца, посолите и перемешайте.
Консервированную горбушу разомните вилкой и добавьте в яичную массу, перемешайте.
Полученную массу перелейте в смазанную маслом формочку для запекания.
Поставьте омлет в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут, до готовности и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!