Описание приготовления:

Омлет можно готовить и на обычной плите в маленькой сковороде или в мультиварке. При желании можно добавить любимую зелень и приготовить блюдо из другой консервированной рыбы.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Горбуша / Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет

Состав / Ингредиенты:

Молоко 100 Миллилитров

Горбуша консервированная 1/2 Банки

Яйцо 2 Штуки

Соль По вкусу

Масло сливочное 10 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

140 ккал

Калорийность

12 г

Белки

9 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Омлет с консервированной горбушей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления омлета с консервированной горбушей.

В миску налейте молоко, разбейте яйца, посолите и перемешайте.

Консервированную горбушу разомните вилкой и добавьте в яичную массу, перемешайте.

Полученную массу перелейте в смазанную маслом формочку для запекания.

Поставьте омлет в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут, до готовности и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!