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Омлет с консервированной горбушей

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Омлет с консервированной горбушей

Описание приготовления:

Омлет можно готовить и на обычной плите в маленькой сковороде или в мультиварке. При желании можно добавить любимую зелень и приготовить блюдо из другой консервированной рыбы.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Горбуша / Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 100 Миллилитров
  • Горбуша консервированная 1/2 Банки
  • Яйцо 2 Штуки
  • Соль По вкусу
  • Масло сливочное 10 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

140 ккал

Калорийность

12 г

Белки

9 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Омлет с консервированной горбушей»

Омлет с консервированной горбушей

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления омлета с консервированной горбушей.

Омлет с консервированной горбушей

В миску налейте молоко, разбейте яйца, посолите и перемешайте.

Омлет с консервированной горбушей

Консервированную горбушу разомните вилкой и добавьте в яичную массу, перемешайте.

Омлет с консервированной горбушей

Полученную массу перелейте в смазанную маслом формочку для запекания.

Омлет с консервированной горбушей

Поставьте омлет в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут, до готовности и сразу подавайте к столу.

Омлет с консервированной горбушей

Приятного аппетита!

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