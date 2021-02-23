Что подарить на 8 марта коллегам, чтобы их порадовать

Настоящая весна наступает 8 марта, когда еще серые и унылые после зимы улицы городов наполняются разноцветьем букетов живых цветов, сияющими улыбками прелестниц, свежим ароматом праздничной выпечки. Готовиться к этому жизнеутверждающему празднику следует заранее, предварительно составив список тех, кому необходимо купить и преподнести достойный презент. Что подарить любимым женщинам, мамам, дочерям, сестрам, каждый решает сам. Поговорим о том, как и чем порадовать коллег.

Выбираем подарки для коллег, соратниц, единомышленниц

Женщина, независимо от социального статуса, всегда остается женщиной, поэтому ей придутся по душе вещи, подчеркивающие ее принадлежность к слабому полу. Смело рассматривайте приобретение текстиля разного предназначения, чтобы сделать существование боевых подруг комфортным и эстетичным.

Женские халаты. Выбор модели напрямую зависит от характера виновницы торжества и ее индивидуальных особенностей. Для деловой леди можно купить уютное махровое изделие, которое позволит ей хотя бы в стенах родного дома полностью расслабиться и предаться неге. Милая кокетка придет в восторг от соблазнительной модели из шелка, подчеркивающей ее природное очарование.

Домашние комплекты. Шустрым девушкам, которые стараются успевать работать, воспитывать детей и вести хозяйство, будет удобно колдовать у плиты и заниматься домашними хлопотами в трикотажном костюме из свободных брюк и стильной футболки. Для юных барышень в продаже представлены очаровательные костюмчики, в состав которых входят коротенькие шортики и яркая майка с принтами.

Домашние тапочки. Мягкие, легкие, разных форм, цветов и размеров – они позиционируются обязательной составляющей образа хранительницы очага. Для теплого времени года можно заказать невесомые шлепанцы со стелькой из бамбука. Зимой актуальны модели из флиса, вельвета, меха, войлока и т.д.

Пижама кигуруми женская. Если работающая рядом с вами дама – солидная, умная, респектабельная, иногда ностальгирует по канувшему в прошлое детству, сделать сюрприз ей будет легко. И поверьте, она оценит его по достоинству! Преподнесенный в дар свободный костюм в виде ее любимого животного или мультипликационного персонажа наверняка станет самой любимой вещью в домашнем гардеробе. В данном случае важно найти знакового для нее героя!

Пижамы женские. Попробуйте выбрать презент со смыслом, который поможет женщине проявить дома свою истинную сущность. Например, скромной учительнице, мечтающей стать роскошной искусительницей, можно преподнести элегантную двойку из атласа насыщенного винного оттенка. А рациональное сердце бухгалтера с практическим складом ума наверняка растает от симпатичной пижамы из хлопка, декорированной славными мордашками щенков или котят. В ней она каждый день сможет забывать о кредите и дебете.

Наборы для сауны. Красавицы, трепетно относящиеся к своему здоровью, или просто любительницы горячего пара и тонизирующих процедур, порадуются такому подарку от души. Обычно в стандартный комплект входит объемное полотенце с фиксаторами, дышащая шапочка или чалма, мягкие тапочки. Брюнеткам лучше подобрать модели ярких оттенков красного, сиреневого, желтого, василькового. Блондинкам будут к лицу изделия в нежной пастельной палитре.

Домашние туники. Модницы, тщательно следящие за своим внешним видом, не изменяют своих привычек даже в стенах собственного дома. Если ваша коллега относится к их числу, приобретите для нее стильную тунику, в которой ей будет удобно во всех отношениях. Лишние сантиметры на талии и бедрах отлично скроет модель А-силуэта, пышную грудь можно подчеркнуть смелым декольте, продемонстрировать стройность ног позволит изделие длиной выше колена. Последний вариант можно комбинировать с лосинами или леггинсами.

Если вы не решаетесь преподнести эти слишком личные подарки своим сотрудницам, то имейте в виду, что существует альтернативный вариант, который устроит всех, например, подносы на подушке. Достойными презентами также позиционируются пледы разных цветов и размеров – они становятся органичной составляющей любого интерьера и могут рассматриваться как дорожное одеяло в автомобиль.