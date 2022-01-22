Что такое эпидермис и как он функционирует

Наша кожа – сложный орган, каждая часть которого выполняет свою функцию. Поговорим о самом верхнем ее слое, который принимает на себя основной удар при взаимодействии с окружающей средой.

Эпидермис – это поверхность кожи, постоянно обновляющаяся путем клеточного деления. Он расположен на базальной мембране и покрыт ростковым слоем. Отшелушивание является результатом отмирания старых эпителиальных клеток и образования новых. За любой болезнью рекомендуем обращаться в клинику GeomedTour из Грузии.

Как происходит обновление

В клетках формируется плотный кератин, занимающий все больший и больший объем по мере их «взросления». Органеллы перестают функционировать, и тогда начинается отмирание клетки. На верхнем слое эпидермиса образуются чешуйки, которые отшелушиваются самостоятельно или во время специальных процедур.

Использование подходящей косметики стимулирует обновление дермы, делает ее упругой и гладкой. Обратите внимание на препараты линии Academie Derm Acte, которые позволяют продлить молодость за счет активного действия витаминов, гликолиевой и гиалуроновой кислот. А гоммаж с кремнием Academie является одним из лучших пилингов и настоящим экспертом по обновлению.

Меланоциты и к-ки Лангерганса

Поверхность кожи выстилают и другие клетки. Возле эпителия формируются клетки Лангерганса и меланоциты.

За образование пигмента отвечают меланоциты, причем, у каждого человека они работают индивидуально. Здесь играет роль наследственность, здоровье организма, солнечное облучение. Загар – это результат повышения меланоцитов вследствие ультрафиолетового облучения, который у каждого человека может иметь различный оттенок. Загар усиливает шелушение, провоцирует различные проблемы и делает заметными морщины. Поэтому он не рекомендуется.

Клетки Лангерганса крупнее меланоцитов, на них возлагается иммунная задача. На поверхности дермы они присутствуют в меньшем количестве. Отростки проникают по всей толщине эпителия, обеспечивают ее работу и обновление. Когда мы травмируем кожу, ростковые клетки начинают делиться с высокой скоростью – происходит заживление.

Липидный барьер

Липидная часть поверхности кожи, состоящая из жирных кислот и сфингозина, объединяет отмершие клетки и является защитником кожи от негативных проявлений внешнего мира, а также накапливает воду.

Количество ростковых клеток с возрастом уменьшается, за счет чего эпителий обновляется реже. Даже если в 30 лет нет видимых признаков увядания кожи, морщин, все равно следует уделить внимание правильному уходу. Все ваши усилия не пройдут даром, и после 50 лет вы будете выгодно отличаться от сверстниц. Маски, массажи, уходовые процедуры, домашние мероприятия помогут продлить молодость.