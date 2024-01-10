Дешёвый хек вкуснее лосося: научил еврейский повар. Рецепт, который удивил

Как часто вы употребляете в пищу рыбу? Конкретно рыбное филе, а не морепродукты по типу креветок. В неделю человек должен посвящать рыбе как минимум пару дней. Так получится насытить организм необходимыми витаминами и минералами, которые есть в рыбных продуктах.

Многим кажется, что сейчас питаться рыбой стало дороже, нежели мясом. Дело в том, что цены на лосося, горбушу и другие виды рыбы весьма большие. Однако, необязательно покупать дорогую рыбу, чтобы получить витамины и минералы. Например, омега-3 кислоты и витамины группы А,В,С, и Е содержатся даже в хеке. Главное, научиться вкусно готовить этот вид рыбы.

Ингредиенты для запеченного хека:

рыба хек — 2 шт.;

соль — ½ ч.л.;

приправа для рыбы — ½ ч.л.;

сухой чеснок;

растительное масло;

лук — 600 г;

сливочное масло — 50 г;

картофель — 4 шт.;

пищевая сода — 13 ч.л.;

яйца — 2 шт.;

сливки — 100 мл.

Приготовление запеченного хека:

Очищаем рыбу от внутренностей, жабр и хребта. Удаляем плавники, хвост и голову, тщательно промываем. Нарезаем рыбу на крупные куски, которые кладем в форму для запекания.

Солим рыбу, посыпаем приправой для рыбы и сухим чесноком. Смазываем рыбу растительным маслом и тщательно втираем в волокна приправу и чеснок.

Оставляем мясо мариноваться на 30 минут. В это время нарезаем четверть кольцами репчатый лук. В сковороде на растительном масле обжариваем лук до мягкости.

Очищаем картофель и нарезаем тонкими пластинами. К луку высыпаем соду, смешиваем и тушим минуту. Выкладываем ¾ части лука на тарелку. На остатки лука кладем внахлест пластины картофеля.

На картофельную подушку выкладываем маринованный хек, покрываем его луковой шапочкой.

В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем сливки и взбиваем.

Выливаем сливки на рыбу и картофель. Кладем поверх рыбы деревянные шпажки и смоченный в воде пергамент.

Запекаем хек при 180 градусах 30-35 минут.

Запекать рыбу можно как в сковороде, так и в форме для запекания.

Получается мягкий и сочный хек с гарниром в виде картофеля.