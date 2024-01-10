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Дешёвый хек вкуснее лосося: научил еврейский повар. Рецепт, который удивил

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Дешёвый хек вкуснее лосося: научил еврейский повар. Рецепт, который удивил

Как часто вы употребляете в пищу рыбу? Конкретно рыбное филе, а не морепродукты по типу креветок. В неделю человек должен посвящать рыбе как минимум пару дней. Так получится насытить организм необходимыми витаминами и минералами, которые есть в рыбных продуктах.

Многим кажется, что сейчас питаться рыбой стало дороже, нежели мясом. Дело в том, что цены на лосося, горбушу и другие виды рыбы весьма большие. Однако, необязательно покупать дорогую рыбу, чтобы получить витамины и минералы. Например, омега-3 кислоты и витамины группы А,В,С, и Е содержатся даже в хеке. Главное, научиться вкусно готовить этот вид рыбы.

Ингредиенты для запеченного хека:

  • рыба хек — 2 шт.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • приправа для рыбы — ½ ч.л.;
  • сухой чеснок;
  • растительное масло;
  • лук — 600 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • картофель — 4 шт.;
  • пищевая сода — 13 ч.л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливки — 100 мл.

Приготовление запеченного хека:

Очищаем рыбу от внутренностей, жабр и хребта. Удаляем плавники, хвост и голову, тщательно промываем. Нарезаем рыбу на крупные куски, которые кладем в форму для запекания.

Солим рыбу, посыпаем приправой для рыбы и сухим чесноком. Смазываем рыбу растительным маслом и тщательно втираем в волокна приправу и чеснок.

Дешёвый хек вкуснее лосося: научил еврейский повар. Рецепт, который удивил

Оставляем мясо мариноваться на 30 минут. В это время нарезаем четверть кольцами репчатый лук. В сковороде на растительном масле обжариваем лук до мягкости.

Очищаем картофель и нарезаем тонкими пластинами. К луку высыпаем соду, смешиваем и тушим минуту. Выкладываем ¾ части лука на тарелку. На остатки лука кладем внахлест пластины картофеля.

На картофельную подушку выкладываем маринованный хек, покрываем его луковой шапочкой.

Дешёвый хек вкуснее лосося: научил еврейский повар. Рецепт, который удивил

В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем сливки и взбиваем.

Выливаем сливки на рыбу и картофель. Кладем поверх рыбы деревянные шпажки и смоченный в воде пергамент.

Дешёвый хек вкуснее лосося: научил еврейский повар. Рецепт, который удивил

Дешёвый хек вкуснее лосося: научил еврейский повар. Рецепт, который удивил

Запекаем хек при 180 градусах 30-35 минут.

Дешёвый хек вкуснее лосося: научил еврейский повар. Рецепт, который удивил

Запекать рыбу можно как в сковороде, так и в форме для запекания.

Дешёвый хек вкуснее лосося: научил еврейский повар. Рецепт, который удивил

Получается мягкий и сочный хек с гарниром в виде картофеля.

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